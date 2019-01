مشترکان سرویس آنلاین نینتندو، یعنی Nintendo Switch Online، به مجموعه‌ای از بازی‌های کلاسیک نینتندو روی سوییچ دسترسی دارند. این بازی‌ها که در حال حاضر همگی بازی‌های کنسول قدیمی NES هستند، در قالب یک اپ روی کنسول سوییچ عرضه شده‌اند. این اپ که NES Online نام دارد به تازگی آپدیت شده است و هکرها، با بررسی کد آپدیت شده‌ی این اپ، کم و بیش مطمئن شده‌اند که قرار است بازی‌های کنسول سوپر نینتندو یا همان SNES هم به سوییچ بیایند.

اسم رمز چهار شبیه‌ساز روی نرم‌افزار NES Online پیدا شده است:

Kachikachi

Canoe

Hiyoko

Count

به لطف دو کنسول کلاسیک و مینی NES Classic و SNES Classic می‌دانیم که Kachikachi و Canoe به ترتیب اسم شبیه‌سازهای این دو کنسول است. یعنی در واقع Hiyoko و Count هم به دو شبیه‌ساز دیگر اشاره دارند. نمی‌دانیم دقیقا نینتندو چه برنامه‌ای برای عرضه‌ی شبیه‌سازهای مختلف دارد، ولی مطمئنا با شبیه‌ساز دیگر کنسول‌های نینتندو مثل نینتندو ۶۴، گیم‌کیوب یا گیم‌بوی طرف خواهیم شد.

لیست بازی‌های شبیه‌ساز سوپر نینتندو هم توسط هکرها پیدا شده است. اگر سرویس شبیه‌ساز بازی‌های SNES روی سوییچ راه بیافتد، احتمالا با بازی‌های زیر طرف خواهیم شد:

Super Mario World

Super Mario Kart

Super Soccer

The Legend of Zelda: A Link to the Past

Demon’s Crest

Yoshi’s Island

Stunt Race FX

Kirby’s Dream Course

Kirby Super Star

Kirby’s Dreamland 3

Pop’n’ Twinbee

Star Fox

Star Fox 2

Contra III

Super Ghouls ‘n Ghosts

Super Metroid

F-Zero

Super Punch-Out!!

The Legend of the Mystical Ninja

Super Mario All-Stars

Breath of Fire 2

بخش بزرگی از این لیست، بازی‌های کنسول SNES Classic را نشان می‌دهد.

به نظر می‌رسد که باید در آینده‌ی نزدیک منتظر آمدن بازی‌های سوپر نینتندو به کنسول سوییچ باشیم، ولی می‌توانیم بگوییم که آن دو شبیه‌ساز دیگر که چیزی از آن‌ها نمی‌دانیم، جذابیت زیادی برای‌مان دارند. اینکه بازی‌های نینتندو ۶۴ یا گیم‌کیوب به سوییچ بیایند، آن هم به صورت رایگان و به عنوان بخشی از سرویس Switch Online، بدون شک به افزایش محبوبیت این سرویس کمک بسیار بزرگی خواهد کرد.

منبع: Engadget

The post احتمال آمدن بازی‌های سوپر نینتندو به سوییچ قوت می‌گیرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala