اختصاصی گیمفا: راهنمای قدم به قدم و جامع Dark Souls Remastered – بخش دوم

یکی دو بار اولی که خودتان بازی های استاد میازاکی را تجربه می کنید به کنار، ولی مهم تر از آن دفعاتی است که باید به راهنماهای این عناوین مراجعه کنید و تازه در می یابید که “عجب!! پس اینجا این بود قضیه اش!! پس این شخصیته واسه این بود که دیگه پیداش نشد!!” و بسیاری […]

یکی دو بار اولی که خودتان بازی های استاد میازاکی را تجربه می کنید به کنار، ولی مهم تر از آن دفعاتی است که باید به راهنماهای این عناوین مراجعه کنید و تازه در می یابید که “عجب!! پس اینجا این بود قضیه اش!! پس این شخصیته واسه این بود که دیگه پیداش نشد!!” و بسیاری “آهان!!” های دیگر که به شما می گویند هنوز در نیمی از عمق دنیای بازی هم فرو نرفته اید. به واقع بدون راهنما و گشت و گذار در اینترنت تقریبا محال است که بتوانید سری سولز و بلادبورن را صد در صد کنید و کل رمز و رازهای آن را بفهمید. به همین دلیل هم نیاز خیلی زیادی در این بازی ها به یک راهنمای جامع حس می شود. کاربران خارجی که در این مورد راحتند و صدها راهنمای بی نظیر به زبان مادری در اختیارشان است ولی بازیبازان کشورمان مخصوصا کسانی که با این سری بیگانه هستند و یا زبان انگلیسی مناسبی ندارند اگر بخواهند این بازی ها را کاملا به اتمام برسانند به مشکل خواهند خورد. افرادی نیز که در این بازی ها حرفه ای هستند هم بالاخره نیاز دارند تا به راهنما مراجعه کنند تا تمام رازهای بازی را بفهمند و خیلی از ما وقتی به راهنماهای خارجی مراجعه کرده ایم تازه دریافته ایم کلی از موارد بازی بوده که نمی دانسته ایم و شخصیت ها و پایان مخفی و … برای خودشان داستان و خطی مخصوص دارند.

به همین دلیل هم چه برای بازیبازان حرفه ای سری سولز چه برای مبتدی ها که می خواهند اولین بار به استقبال این سری بروند، وجود یک راهنمای فارسی که به راحتی آن ها را در بازی پیش ببرد و تمامی رازهای بازی را برای آنها باز کند می تواند خیلی مفید باشد. بازی های هیدتا میازاکی واقعا شگفت انگیز هستند هر کدام برای خود یک دنیای بسیار بسیار پیچیده با کلی قوانین نانوشته و شخصیت های عجیب و وقایع غیر منتظره هستند و گاهی حتی کوچکترین حرکات بازیباز منجر به عواقبی جذاب یا از بین رفتن شانس اتمام خط داستانی یک شخصیت و … خواهد شد. بازی های میازاکی فارغ از این که نامشان Demon’s Souls است یا Dark souls و یا Bloodborne همگی دنیایی خیلی خیلی پیچیده تر از چیزی که به نظر می رسد دارند و پیچیدگی مراحل بازی حتی نصف آن پیچیدگی کلی و رمز و رازهایی که در پس تمامی بخش های دنیای این بازی ها خوابیده و مخفی شده اند را نیز ندارند و در این بازی ها مهم بخش هایی نیست که می بینید بلکه مهم تر مواردی است که نمی بینید. رازهایی که وقتی آن ها را در می یابید تازه می فهمید که فقط و فقط یک نابغه می تواند چنین پیچ و تاب و عواقب و روابط شخصیت ها و … را در یک بازی بگنجاند آن هم با درصد خطای تقریبا صفر.

بعد از استقبال بسیار خوب از راهنمای جامع بازی Bloodborne و Dark Souls III و Resident Evil 7 تصمیم گرفتم تا با انجام یک نظر سنجی از شما عزیزان راهنمای بعدی را تعیین کنم و این اتفاق رخ داد و بازی بی نظیر Dark Souls Remastered توسط شما عزیزان برای راهنمای جامع بعدی تعیین گردید. انتخابی که برای من نیز بسیار عالی بود تا با توحه به شناخت و تسلط کاملی که بر عنوان Dark Souls دارم و آن را در نسل هشتم نیز بازی کرده ام در کنار ترجمه مطالب و راهنماهای خارجی، یک راهنمای قدم به قدم فارسی در مورد تمامی مراحل این عنوان و نحوه پیشروی در آن ها و مبازه با باس ها و …. به صورت جامع و به زبان فارسی برای شما عزیزان تهیه کنم. لازم به ذکر است که همان ظور که قبلا نیز خدمت شما عرض کرده ام این مطالب از آن جهت اختصاصی گبمفا هستند که مانند آن ها به زبان فارسی و به صورت یک راهنمای کامل نوشتاری وجود ندارد وگرنه قطعا بخش های زیادی از این مطالب با توجه به اطلاعات و نوشته های انگلیسی و راهنماهای این بازی نوشته و ترجمه شده اند، اما در ایران این راهنمای فارسی نوشتاری و قدم به قدم Dark Souls Remastered برای اولین بار تاکنون توسط گیمفا انجام شده است. قصد داریم تا این راهنما را که به دلیل انتخاب شما در نظرسنجی نگارش می گردد با فاصله زمانی کم و به صورت هفته ای دو قسمت برای شما قرار دهیم و انشالله به پایان برسانیم. در این راهنما هیچ هیچ سنگ و آیتم ارتقایی پنهان نمی ماند، هیچ منطقه مخفی پنهان نخواهد ماند و هیچ باس مخفی زنده نمی ماند، تمامی گنج های ارزشمند و سلاح ها و زره ها و شخصیت ها و… کشف می شوند و حتی در روند راهنما به دی ال سی بازی که در نسخه ریمسترد قرار دارد نیز خواهیم پرداخت. به کدام مسیر باید بروید؟ چطور باید بروید؟ کجا می توانید یک شمشیر بی نظیر پیدا کنید؟ اون چه موجودیه که مدام داره شما رو میکشه؟ اون باس لعنتی رو چطوری بکشم؟ حلقه های قدرتمند بازی کجا هستن؟ پاسخ های شما همگی اینجاست. در ابن راهنما از شروع بازی به صورت مرحله به مرحله تمامی بخش های بازی کاملا قدم به قدم شرح داده خواهند شد تا در نهایت کاملترین راهنمای نوشتاری جامع فارسی برای این بازی به دست اید و اختصاصا توسط گیمفا به شما تقدیم گردد. امیدوارم که این راهنمای قدم به قدم و جامع Dark Souls Remastered که برای اولین بار توسط گیمفا به زبان فارسی تهیه می شود و انتخاب خود شما بوده است نیز به مانند راهنمای جامع Bloodborne و Dark Souls III و Resident Evil 7 مورد رضایت و توجه شما عزیزان قرار بگیرد و این مقالات راهنما بتوانند گاهی به کمک شما بیایند. پیشنهاد می کنم با نخستین قسمت سری مقالات راهنمای قدم به قدم و جامع Dark Souls Remastered با بنده و وبسایت تحلیلی خبری گیمفا همراه شوید.

ادامه راهنما: Undead Burg

آیتم هایی که در Undead Parish هستند شامل موارد زیر می باشند:

Large Soul of a Lost Undead

Soul of a Lost Undead

Rubbish Humanity

Soul of a Lost Undead

Residence Key

(Throwing Knife (x10

Wooden Shield

(Black Firebomb (x5

Soul of a Lost Undead

(Gold Pine Resin (x3

Blue Tearstone Ring

Titanite Chunk

به بخشی که در انتهای قسمت قبلی گفتم وارد Undead Burg می شود، بروید و از پله ها بالا رفته و اینجا متوجه چندین بشکه خواهید شد. بشکه های سمت راست پله های کوچک را بشکنید تا یک حفره در دیوار مشخص شود که می توانید بپرید پایین و LARGE SOUL OF A LOST UNDEAD را بردارید. از اینجا پایین بپرید, دشمنان را بکشید, و متوجه دربی به سمت داخل ساختمانی که از آن پایین پریدید خواهید شد. داخل را برای پیدا کردن SOUL OF A LOST UNDEAD بررسی کنید. از پله‌ها پایین بیایید و تنها راهی که می‌توانید بروید را پیش بگیرید. بعد از کشتن زامبی‌ها, RUBBISH را بردارید و از نردبان بالا بروید. در بالا یک جسد به همراه یک HUMANITY دیگر خواهید دید و یک حفره در دیوار که به ورودی این بخش منتهی می‌شود. به سمت درب مه گرفته بروید و وارد شوید. پایین پله ها در این اتاق یک SOUL OF A LOST UNDEAD است. از پله ها بالا رفته و از درب خارج شوید، ولی آهسته حرکت کنید. مسیر پل را ادامه دهید و از پله های روبریتان بالا بروید تا در سمت راستتان به یک بونفایر برسید. اگر می خواهید لول اپ کنید ولی پیشنهاد می کنم ۱۰۰۰ روح را نگه دارید که به زودی می گویم چرا.

مسیر پل را ادامه دهید و در سمت راستتان دو دشمن که سپر دارند را بکشید و سپس همه جعبه های اینجا را بشکنید تا یک راه پله مخفی زیر جعبه ها پدیدار شود. پایین بروید و اگر دشمنی هست بکشید و سپس از نزدیکترین درب به پله هایی که از آنها پایین آمدیم بیرون بروید تا اولین تاجر بازی را ملاقات نمایید. خیلی مراقب باشید که تا او را دیدید با دشمن اشتباه نگیرید و او را نکشید (قبل از خرید). پیشنهاد می کنم با آن ۱۰۰۰ روح که گفتم RESIDENCE KEY را بخرید که به راحتی می توانید با استفاده از آیتم های روح که برداشتیم این مقدار را کسب نمایید. کلید Master Key که اول بازی گفتم انتخاب کنید برخی درب ها را باز می کند ولی لااقل یک درب هست که فقط با RESIDENCE KEY باز می شود. همچنین این را هم باید بگویم که اگر جلوتر می خواهید خیلی زود در بازی شمشیر بی نظیر Drake Sword را نیز بگیرید، از این فروشنده تیرکمان Short Bow و هر چقدر تیر بیشتر که می توانید بخرید.

این را بدانید که حالا که کلید را از این تاجر خریدید دیگر هیچ نیازی به او نداریم و اگر برایتان مهم نیست که برای همیشه برود، می توانید به راحتی وی را بکشید و Uchigatana که یک سلاح DEX scaling و یکی از قدرتمندترین انواع شمشیرهای بازی است را دریافت نمایید. حالا برگردید به اتاق قبل از تاجر و از پله هایی که اینجاست پایین بروید و سپس از نردبان بزرگ بالا بروید تا (THROWING KNIFE (x10 را برداردید. از بخش عقب این منطقه به پایین بپرید تا به یک بخش آشنا برگردید. مستقیم بروید و قبل از بالا رفتن از پله ها درب سمت سمت راست را باز کنید تا سپر WOODEN SHIELD را بردارید. حالا برگردید به بونفایر و استراحت کنید.

از اتاق بونفایر بیرون بیایید و روی پل بروید و زود بدوید و رد شوید تا بمب های آتشی که از بالا روی سرتان می اندازند به شما نخورد. درون اتاق، درب بسته را بی خیال شوید و از خروجی دیگر خارج شوید تا یک ورودی اتاق در سمت راستتان و یک سری پله که بالا می روند ببینید. ابتدا وارد اتاق شوید تا به بخشی برسید که یک صندوق آنجاست و از درون آن (BLACK FIREBOMB (x5 را بردارید. برگردید بیرون و از پله هایی که قبلتر دیدیم بالا بروید. بالای پله ها دشمنان را بکشید و سپس از نردبانی که پشت سرتان است بالا بروید و SOUL OF A LOST UNDEAD را بردارید. برگردید پایین و جلوتر یک درب می بینید که فقط با Residence Key یا Master Key باز می شود.

درون اتاق به یک صندوق می رسید که (GOLD PINE RESIN (x3 را بردارید. دوباره برگردید بیرون (همان جایی که از آن با کلید وارد این اتاق شدیم). یک برج کوچک اینجاست که از آن بالا بروید و در بالا دشمن روی مخ تیرانداز را بکشید. برگردید پایین و از پله های کنار برج کوچک پایین بروید و اینجا ۳ عدد undead تقریبا قدرتمند هستند که باید برای کشتن هر ۳ دقت و تمرکز داشته باشید. کنار جایی که این دشمنان هستند یک سری پله کوچک هستند که به پایین می روند که به یک دشمن خیلی خیلی قدرتمند می رسند و یک سری پله بزرگتر هستند که بالا می روند و راه اصلی ما هستند. کشتن این دشمن که یک شوالیه بسیار قدرتمند و مرگبار است کاملا انتخابی است و کشتنش را اکنون به شما توصیه نمیکنم، مگر این که خیلی با تجربه و حرفه ای باشید و یا کلی لول زده باشید و تجهیزات خوبی داشته باشید.

البته می دانم که اگر مثل من سولز باز باشید حتما می خواهید شوالیه را بکشید و خود من که راستش هر بار این کار را کردم! بهتر است او را دنبال خودتان بکشید بالای پله ها به منطقه بازتر، که راحت تر بتوانید بجنگید. اگر نهایتا موفق شدید او را بکشید، معمولا وی Titanite Chunk یا Black Knight Sword یا هر دو را با هم می اندازد که فوق العاده در این بخش بازی ارزشمند هستند. اگر هم نمی خواهید او را بکشید بهتر است بدوید و بروید پشت سر جایی که او نگهبانی میدهد و BLUE TEARSTONE RING (این حلقه قدرت دفاع شما را وقتی خط سلامتیتان کم است افزایش می دهد) را بردارید و سپس بدوید و برگردید تا از دستش فرار کنید.

قبل از این که از پله هایی که گفتم مسیر اصلیمان است بالا بروید خیلی مراقب باشید زیرا یک دشمن دیگر بالا ایستاده است تا یک بشکه آتشین را از پله ها بیاندازد پایین که از آن جاخالی دهید. در بالای پله ها دربی که روبرویتان است و تنها با کلید Master باز می شود (اگر آن را اول بازی گرفته اید) را باز کنید و در این اتاق که چندین ست پله های پیچ خورده دارد و پایین می رود، یک شوالیه خیلی خیلی قدرتمتدتر از شوالیه قبلی وجود دارد!!‌ این اتاق در پایین تر بخش به یک منطقه جدید می رسد که اکنون خیلی برای شما سخت است و نباید بروید.

پیشنهاد می کنم این یکی شوالیه گرد و قلمبه را بی خیال شوید. اما اگر کله شق هستید مثل من، بهترین راه برای کشتنش این است که مدام به پشتش بروید و با Backstab ضربه بزنید. او یک حلقه می اندازد که equip load شما را بالا می برد و خیلی مفید است. برگردید بیرون اتاق همان جایی که با کلید درب را باز کردیم. جلوتر از اتاق شوالیه از یک سری پله های پیچ خورده بالا بروید. روی بشکه هایی که اینجا هستند غلت بزنید و همه را بشکنید و شاید یک کریستال لیزارد را ازاد کنید که باید سریعا قبل از ناپدید شدن آن را بکشید و همیشه نوعی از Titanite را می اندازد. حالا اگر آماده باس هستید وارد مه شوید.

باس فایت TAURUS DEMON

قبل از این که روی پل جلو بروید تا باس ظاهر شود بلافاصله بعد از مه، پشت سرتان را نگاه کنید تا یک نردبان ببینید که بالا بروید و دو دشمن تیرانداز را بکشید. این نردبان یادتان باشد که در زمان باس به درد می خورد. از نردبان پایین برگشته و جلو بروید تا وسط پل می بینید که باس ظاهر می شود و بلافاصله تا باس را دیدید برگردید عقب و بروید بالای نردبان. حواستان باشد که سلاح نزدیکتان مسلح باشد. اگر دیدید باس آمده زیر نردبان ایستاده است از لبه این بخش بپرید روی سرش و در هوا حمله سبک را بزنید تا آسیب زیادی به باس بزنید. می توانید همین روند را باز هم تکرار کنید یعنی بروید وسط پل و وقتی باس آمد زود برگردید بالای نردبان تا باس بیاید زیر نردبان و بپرید روی سرش اما نکته اینجاست که باید سری بپرید روی باس وگرنه اگر چند ثانیه طولش دهید باس می پرد بالا خدمت شما!! اگر می خواهید مستقیم با او نبرد کنید بهتر است مدام غلت بزنید و بروید پشتش و با ضربه دو دستی به او آسیب بزنید. یادتان باشد که شما Firebombs و Gold Pine Resin را هم دارید برای آسیب زدن به باس و می توانید از اینها استفاده کنید. اگر هم خیلی خوش شانس باشید گاهی این باس خودش به پایین پرت می شود از پل و می میرد!

ادامه راهنما

وقتی باس را کشتید مسیر را بروید به آن سمت پل و بالای پله ها جعبه ها را بشکنید تا LARGE SOUL OF A LOST UNDEAD بگیرید. برگردید پایین و به راست بپیچید و از چند پله پایین بروید تا یک شوالیه ببینید که با او حرف بزنید و به سوالش جواب Yes بدهید تا WHITE SIGN SOAPSTONE را بگیرید که به شما اجازه می دهد دیگران را احضار نمایید. برگردید به عقب و وقتی به یک پل بزرگ دیگر رسیدید که روی آن چندین دشمن قرار دارند، قبل از ادامه مطمئن شوید که زیاد سنگین نباشید چون باید سریع بدوید و غلت بزنید. سپرتان را بالا بگیرید و به دیواره سمت راست پل بچسبید و شروع کنید به سریع دویدن به وسط پل. ناگهان می بینید که یک اژدهای عظیم با نفس مخوف آتشین می اید. هدف شما رسیدن به پله های وسط پل در سمت راست است که باید زود از آن پایین بروید. اگر لحظه ای معطل کنید و کند بدوید و … آتش اژدها خیلی زود شما را خواهد کشت. پایین پله ها دو درب می بینید. به دربی بروید که به چند پله می رسد و سپس یک نردبان. نردبان را با لگد بیاندازید تا یک میانبر به بونفایر قبلی باز شود و بروید در بونفایر استراحت کنید. در اینجا پیشنهاد می کنم از آن جایی که احتمالا چند Humanity با خود دارید این بونفیر را “kindle” کنید (یعنی گزینه کیندل را در بونفایر بزنید). اگر در حالت آندد هستید دو تا می خواهید چون باید یکی مصرف کنید تا به فرم انسانی برگردید و با یک دیگر بونفایر را “kindle” کنید. حالا دیگر این بونفایر تا همیشه کیندل شده است و با استراحت در آن به جای ۵ عدد Estus به شما ۱۰ عدد می دهد!

بخش انتخابی

با انجام این بخش یک شمشیر فوق االعاده قدرتمند در همین اول بازی می گیرید به نام Drake Sword. در اینجا نیاز به تیرکمان و حدود ۵۰ تا ۶۰ تیر استاندارد (اگر DEX شما در کمترین حالت است) دارید. قبل تر در راهنما برای همین گفته بودم که تیرکمان و تیر را بخرید. وقتی اینها را داشتید برگردید به اتاق زیر پل اژدها که دو درب داشت و حالا آن یکی درب را که به ستون های زیر پل می رسد بروید. در سمت راست این بخش می توانید دم اژدها را ببنید که از روی ساختمان به پایین آویزان است. از این بخش یک تیر به دمش بزنید و صبر کنید تا پرواز کند و بیاید نزدیک تر بنشیند و اکنون دمش خیلی خیلی به شما نزدیک تر است. شروع کنید به زدن تیر به دم اژدها و پس از این که به اندازه کافی تیر زدید می بینید که ناگهان آیتم Drake Sword به شما داده می شود و به آیتم هایتان اضافه می شود. این یک شمشیر خیلی قدرتمند است که برای استفاده از آن نیاز به ۱۶ STR و ۱۰ DEX دارید.

ادامه راهنما

حالا از همین بخش زیر پل که در سمت راستش بودیم به سمت چپش بروید و مسیر را آرام ادامه دهید تا بعد از پل در سمت چپ یک ورودی ببینید ولی مراقب باشید که ناگهان موش ها از درون این اتاق نپرند و به شما حمله کنند و از پشت پرتتان کنند پایین. پس آماده غلت زدن باشید. همچنین سپر هم جلوی سم آن ها را نمی گیرد و اصلا دلتان نمی خواهد که در این بخش سمی شوید. پس سرعا به درون اتاق غلت بزنید و با دقت و جاخالی موش ها را بکشید و یا این که آنها را بیاورید بیرون روی لبه های باریک بخش زیرین پل و یکی یکی بکشید. بعد از کشتن این موش ها از نردبانی که درون اتاق است بالا بروید. این را بدانید که در بخش بالای این برج یک شوالیه قدرتمند دیگر وجود دارد که اگر بخواهید بروید سراغش و بتوانید او را بکشید TITANITE CHUNK می گیرید.

Undead Parish

آیتم هایی که در Undead Parish هستند شامل موارد زیر می باشند:

(Alluring Skull (x4

Mystery Key

Large Soul of a Lost Undead

Knight Shield

Titanite Shard

Fire Keeper Soul

Humanity

Large Soul of a Nameless Soldier

Gargoyle Tail Axe

Sunlight Medal

اگر شوالیه را کشتید یا بی خیالش شدید، به هر حال از تنها خروجی که بعد از بالا آمدن از نردبان اتاق موش ها وجود دارد خارج شوید تا وارد منطقه جدیدی به نام Undead Parish شوید. بخش های ابتدایی این منطقه خطرناک هستند و سعی کنید خیلی آرام جلو بروید و دشمنان را یکی یکی به سمت خود بکشید. گراز زره پوش مرگباری که اینجا حضور دارد خطرناک ترین است ولی خیلی هم شکست دادنش سخت نیست. از حمله سریع رو به جلوی گراز می توانید راحت جاخالی دهید و به پشتش بروید و ضربه بزنید. تنها جایی از وی که زره ندارد همین پشتش است و اگر درست زمان بندی کنید و دقیقا صاف پشتش قرار بگیرید می توانید شمشیر مبارک را تا فیها خالدون گزار عزیز اعمال کرده و آسیب شدیدی به او بزنید!! همچنین راه دیگر این است که بدوید و از پله های سمت راست این بخش بروید بالا و دشمنان و تیراندازها را بکشید و از این بالا (ALLURING SKULL (x4 را بردارید و یکی بیاندازید دقیقا زیر لبه پل تا گراز به سمت آن بیاید و شما از بالای پل از آن حرکت های آکروباتیک که باس خور ملسی دارند رویش پیاده کنید!!

حالا در بخشی از این منطقه قبل از دروازه اصلی که چند پله به پایین می روند وارد شده و در این بخش چندین دشمن هستند که درست اصل ضعیفند ولی ناگهان چندین تا با هم می شوند و می توانند غافلگیرتان کنند و در دارک سولز غرور یعنی کارتان تمام است. همه را بکشید و از پله های این اتاق بالا بروید و قبل از بالا رفتن از نردبان از روی یک جسد MYSTERY KEY را بردارید. از نردبان بالا بروید و دو دشمن را بکشید. اینجا پشت سرتان می توانید روی یک ستون خیلی نازک راه بروید تا به یک LARGE SOUL OF A LOST UNDEAD برسید و بردارید. سپس از تنها مسیری که هست به بالا راه را ادامه دهید و وارد درب مه گرفته شوید. در انتهای پلی که روی آن می روید به سمت راست بپیچید و می رسید به یک دشمن که پشتش به شماست. اگر آرام بروید پشتش با یک backstab می توانید کارش را بسازید و KNIGHT SHIELD را بردارید. حالا برگردید جایی که به راست پیچیدید و حالا در جهت دیگر از چند پله بالا بروید. اینجا به نزدیک چند دشمن در یک منطقه خیلی بازتر می رسید.

به سمت چپ و به طرف شوالیه ای که شنل قرمز دارد نروید (نگران نباشید بعدا می رسیم خدمتش!) و به جایش مسیر را مستقیم بروید به سمت cathedral. اینجا ۳ عدد آندد را باید بکشید. دقت کنید که اینجا اصلا وارد کلیسا نشوید و دقیقا ۱۸۰ درجه مسیر برعکس، یعنی دقیقا روبروی درب کلیسا را بروید که یک مسیر تقریبا باریک است و آن را تا جایی که می رود ادامه دهید که درون یک ساختمان می رود و بعد از پایین رفتن از چند پله به یک بونفایر می رسید. آن را روشن نمایید و استراحت هم بکنید. از پله های بونفایر وقتی پایین بروید می رسید به blacksmith که می تواند سلاح ها و زره هایتان را با Titanite Shard (از خودش هم می توانید بخرید) ارتقا دهد و خیلی مفید است و تاثیر افزایش آسیب سلاح هایتان را کاملا حس می کنید. هر کار می خواهید نزد آهنگر انجام دهید و سپس در بونفایر استراحت کنید تا قسمت بعدی مسیر را ادامه دهیم.

