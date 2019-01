شرکت Microsoft به تازگی در بلاگ رسمی Xbox به توضیح برنامه‌های ویژه خود در سال جدید میلادی پرداخته و نوید سالی داغ را نه تنها به دارندگان کنسول Xbox One بلکه به طرفداران پلتفرم‌های PC و موبایل داده است.

Microsoft در ابتدای این بیانیه به عناوین معرفی شده‌ای که برای عرضه در سال 2019 برنامه‌ریزی شده‌اند مانند Crackdown 3 ،Ori and the Will of the Wisps ،Gears 5 و Minecraft: Dungeons اشاره کرده است. تمامی عناوین اشاره شده و عناوین اختصاصی دیگری که در آینده توسط Microsoft عرضه شوند، تنها با تهیه یک اشتراک Xbox Game Pass در دسترس طرفداران خواهند بود.

ه گزارش پردیس گیم و به نقل از GameSpot، در سال 2019 همچنین قرار است بروزرسان مهمی برای عنوان Sea of Thieves تحت عنوان The Arena عرضه شود، این افزونه حالت رقابتی را به این بازی اضافه خواهد کرد.

Microsoft در ادامه به پروژه‌های آینده استودیوهای تحت اختیار خود در سراسر جهان اشاره کرده است. به گفته Microsoft ارائه "تکنولوژی‌های اختصاصی جدید" جزء اهداف آینده شرکت است.

"بی صبرانه در انتظار نمایش پروژه‌هایی هستیم که استودیوهای توسعه دهنده Microsoft بر روی آنها کار می‌کنند. تمرکز ما در حال حاضر معطوف به پیاده‌سازی تکنولوژی‌های جدید Microsoft، ارائه محتوا برای پلتفرم‌های جدید و سرویس‌هایی مانند Xbox Game Pass و خلق عناوین انحصاری‌ای که بتوانند افراد جدیدی را به جمع طرفداران وفادار Xbox اضافه کنند، است. ما به گسترش فرنچایزهای اختصاصی‌ای که بازیکنان آنها را دوست دارند و سرمایه‌گذاری بر روی عناوین انحصاری جدید برای انواع سلیقه‌ها متعهد هستیم. هیجان زده‌ایم که می‌بینیم تیم‌ها در Microsoft با نهایت توان خود تلاش می‌کنند و بی صبرانه در انتظار برنامه‌های آینده هستیم."

شرکت Microsoft در جریان رویداد E3 2018 تصاحب 4 استودیو Playground Games ، Compulsion Games ،Ninja Theory ،Undead Labs و تاسیس استودیو جدید The Initiative را تایید کرد. این شرکت همچنین اخیرا در رویداد X018 تایید کرد که استودیوهای Obsidian Entertainment و inXile Entertainment را نیز خریداری کرده است.

Microsoft بر روی چند مدل متفاوت از کنسول Xbox کار می‌کند.

منبع متن: pardisgame