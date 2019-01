بازی بتل رویال Fornite، پس از منتشر شدن در سال ۲۰۱۸ افتخارات زیادی را در کارنامه‌ی خود به ثبت رساند. حال امروز اخبار جدید دیگری از این بازی محبوب و پرطرفدار ارائه شد که توجه‌ی بسیاری از بازی‌بازان و کاربران را به خود جلب کرد. با ما در ادامه همراه باشید. علی رغم عرضه‌ی بازی‌های […]

بازی بتل رویال Fornite، پس از منتشر شدن در سال ۲۰۱۸ افتخارات زیادی را در کارنامه‌ی خود به ثبت رساند. حال امروز اخبار جدید دیگری از این بازی محبوب و پرطرفدار ارائه شد که توجه‌ی بسیاری از بازی‌بازان و کاربران را به خود جلب کرد. با ما در ادامه همراه باشید.

علی رغم عرضه‌ی بازی‌های زیادی در سال ۲۰۱۸ میلادی، عنوان Fortnite با عملکرد فوق‌العاده‌ی خود موفق شد تا نامش را بر سر زبان‌های کاربران و بازی‌بازان زیادی بیاورد. همان‌طور که در جریان هستید، افرادی زیادی وجود دارند که با این عنوان شرکت اپیک گیمز (Epic Games) ارتباط برقرار نکرده و توجه‌ی آن‌ها توسط این بازی بتل رویال جلب نشد. اما با این حال این بازی محبوب و پرطرفدار بی‌شک برروی تمامی پلتفرم‌های موجود عملکرد بسیار خوبی را از خود به نمایش گذاشته است.

طبق اخبار و اطلاعات منتشر شده از طریق وب‌سایت‌های خبری معتبر، بازی Fortnite به عنوان یکی از پر استقبال‌ترین بازی‌های کنسول نینتندو سوئیچ در اروپا معرفی شد. این خبر برای تیم سازنده و توسعه‌دهندگان بازی بسیار افتخارآمیز و خوشحال‌کننده به نظر می‌رسد. شما می‌توانید لیست کاملی از ۲۱ بازی برتری که برروی کنسول نینتندو سوئیچ بیشترین تعداد کاربر را به خود اختصاص داده‌اند را در قسمت پایین متن مشاهده کنید.

یکی از نکاتی که برای بسیاری از بازی‌بازان و سازندگان عجیب و هیجان‌انگیز به نظر می‌رسد این است که بازی بتل رویال Fortnite، تنها در عرض ۶ ماه موفق به دریافت رتبه‌ی اول در میان بازی‌های کنسول نینتندو سوئیچ شده است. این در حالی است که بازی‌های قدرتمند و محبوبی همچون The Legend of Zelda: Breath of the Wild و Super Mario Odyssey با اینکه تمام ۱۲ ماه سال ۲۰۱۸ را در اختیار داشتند اما موفق به شکست دادن بازی بی‌نظیری مثل Fortnite نشدند. طرفداران این بازی محبوب از عملکرد و کیفیت این عنوان بسیار هیجان‌زده و خرسند هستند.

همان‌طور که در جریان هستید، طی چند روز گذشته اخباری از فروش ۴۵۵ میلیون دلاری نسخه‌ی iOS بازی Fortnite در سال ۲۰۱۸ منتشر شد که برای باری دیگر توجه‌ی کاربران و طرفداران زیادی را به خود جلب کرد. برای مطالعه‌ی بیشتر حول این موضوع، از این صفحه‌ی وب‌سایت گیمفا دیدن کنید.

طرفداران بازی‌های فوتبالی نیز از عنوان FIFA 19 حمیات کرده و با تمامی کاربران خود موفق به دریافت رتبه‌ی ششم در میان بازی‌های کنسول نینتندو سوئیچ شده است. در این میان بازی Pokemon: Let’s Go Pikachu and Eevee به چشم می‌خورد که این عنوان نیز در سال ۲۰۱۸ عملکرد بسیار خوبی را از خود نشان داد و بازی‌بازان زیادی را به سمت خود کشاند.

در نهایت نیز اگر جزو کسانی هستید که هنوز موفق به تجربه‌‌ی بازی بتل رویال Fortnite نشده‌اند، پیشنهاد می‌کنیم فرصت را از دست نداده و در سریع‌ترین زمان ممکن این عنوان مهیج را دریافت کنید. بازی Fortnite، هم‌اکنون برروی پلتفرم‌های رایانه‌های شخصی، پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان، نینتندو سوئیچ و گوشی‌های هوشمند در دسترس قرار دارد. همچنین اگر از طرفداران پر و پا قرص بازی‌های بتل رویال هستید، بد نیست به گزارش جدید منتشر شده از بازی Fortnite با عنوان «درآمد سال ۲۰۱۸ بازی Fortnite از درآمد ۲۹ کشور بیشتر بوده است» نگاهی بیندازید.

Fortnite The Legend of Zelda: Breath of the Wild Super Mario Odyssey Splatoon 2 Mario Kart 8 Deluxe FIFA 19 Minecraft Pokemon: Let’s Go Pikachu Pokemon: Let’s Go Eevee Xenoblade Chronicles 2 The Elder Scrolls V: Skyrim Rocket League Mario + Rabbids: Kingdom Battle Pokemon Quest Stardew Valley Dragon Ball Xenoverse 2 Octopath Traveler Super Smash Bros. Ultimate Paladins Super Mario Party Mario Tennis Aces

