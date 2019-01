جدول فروش هفتگی بریتانیا | نینتندو، ماریو، دوباره صدرنشینی

با ورود بازی New Super Mario Bros U Deluxe به عرصه‌ی فروش، شاهد آن هستیم که رتبه‌های اول برای رقابت با آن به زحمت افتاده‌اند. این بازی به راحتی مقام اول جدول این هفته را کسب کرد و رقبای قدرتمند خود را کنار زد. با تحلیل جدول فروش هفتگی بریتانیا با گیمفا همراه باشید. در چند […]

با ورود بازی New Super Mario Bros U Deluxe به عرصه‌ی فروش، شاهد آن هستیم که رتبه‌های اول برای رقابت با آن به زحمت افتاده‌اند. این بازی به راحتی مقام اول جدول این هفته را کسب کرد و رقبای قدرتمند خود را کنار زد. با تحلیل جدول فروش هفتگی بریتانیا با گیمفا همراه باشید.

در چند سال اخیر مشاهده کردیم که عناوین نوستالژی عملکرد بسیار خوبی در حیطه‌ی فروش دارند. بازی New Super Mario Bros U Deluxe یک نسخه‌ی بازسازی شده ار عنوانی با همین نام است که برای کنسول Wii U منتشر شده بود و اکنون می‌توان این بازی را برروی کنسول‌ نینتندو سوئیچ تجربه کرد. با توجه به این که در این هفته شاهد عرضه‌ی بازی چندان قدرتمندی نبودیم عنوان New Super Mario Bros U Deluxe، البته بر خلاف انتظار ما، توانست جایگاه اول جدول فروش را به خود اختصاص دهد. بازی New Super Mario Bros U Deluxe حتی از نسخه‌ی اصلی نیز عملکرد بهتری از خود نشان داده و نسبت به آن حدود ۲۴٫۸ درصد فروش بیشتری داشته است؛ قابل ذکر است که این آمار همانند اعداد و ارقامی که پیش از این در اختیار شما کاربران عزیز گذاشته‌ایم، شامل فروش دیجیتالی نیست. بدین ترتیب، در دومین هفته‌ی سال میلادی ۲۰۱۹، نینتندو سوئیچ توانست بریتانیا را به تسخیر در آورد.

با ورود بازی New Super Mario Bros U Deluxe به جدول، رتبه‌ی اول هفته‌ی پیش یعنی بازی FIFA 19 به ناچار به رتبه‌ی دوم منتقل شد. این بازی که هفته‌ی پیش به راحتی و تنها با کمی رقابت با عنوان Red Dead Redemption 2 توانسته بود مقام اول را کسب کند، این هفته با افت فروش نسبتا زیادی روبرو شده است. بازی FIFA 19 نسبت به هفته‌ی گذشته شاهد افت فروشی ۵۲ درصدی بود. با این حال همچنان جزو عناوین پرقدرت جدول محسوب می‌شود و جایگاه دوم را کسب کرده است.

همان‌طور که انتظار دارید، آخرین و تنها ساخته‌ی جدید شرکت راک‌استار (Rockstar) در نسل هشتم یعنی بازی Red Dead Redemption 2 پس از بازی FIFA 19 رتبه‌ی سوم را به خود اختصاص داده است. جالب است که بدانید این بازی هم افت فروشی تقریبا برابر با رتبه‌ی دوم جدول داشت. به عبارتی بازی Red Dead Redemption 2 نسبت به هفته‌ی گذشته افت فروشی ۵۳ درصدی داشته است؛ یعنی تنها ۱ درصد بیشتر از رقیب سرسخت خود FIFA 19. به تازگی شاهد آن هستیم که بخش جدیدی برای بخش آنلاین بازی Red Dead Redemption 2 در دسترس بازی‌بازان قرار گرفته که اگر واضح‌تر توضیح‌ دهیم، همان بخش بتل‌رویال (Battle Royale) است. همچنین به نظر می‌رسد که شرکت راک‌استار به واسطه‌ی استفاده از نام Pinkerton در این بازی دچار مشکلات قانونی شده است. به نظر می‌رسد که این نام مربوط به یک شرکت واقعی می‌شود و اینک شاهد آن هستیم که شرکت Pinkerton ادعا می‌کند که استفاده از نام آنان در قالب شخصیت‌هایی که در بازی مورد نفرت هستند، برای شهرت شرکت آنان ضرر دارد.

بازی Call of Duty: Black Ops 4 نیز همانند رقبای خود یک پله به عقب بازگردانده شده است. این بازی تمامی معادلات را به هم زده و تا کنون عملکردی خیره‌کننده از خود نشان داده است. همان‌طور که در مقاله‌ی داستان یا آنلاین اشاره شد، انتظار می‌رفت که این بازی چندان موفق نشود ولی شاهد آن هستیم که با شروعی قدرتمند و ادامه‌ای قدرتمندتر، بازی Call of Duty: Black Ops 4 تمامی کسانی که اعای شکست او را داشته‌اند را مغلوب خود کرده است. این بازی با کسب رتبه‌ی چهارم در این هفته به کار خود پایان داد.

پس از بازی Call of Duty، به پنجمین نسخه‌ی اصلی از حریف این سری می‌رسیم: Battlefield V. این بازی با شروعی بسیار ضعیف وارد حیطه‌ی فروش شد ولی کم‌کم راه خود را پیدا کرد و اکنون چندین هفته است که در لیست پرفروش‌ترین بازی‌های بریتانیا می‌درخشد. البته قابل ذکر است که این بازی با سقوطی دو پله‌ای نسبت به هفته‌ی گذشته، اکنون در رتبه‌ی هفتم قرار دارد و ۳ پله با رقیب هرساله‌ی خود اختلاف دارد.

بازی Crash Bandicoot N.Sane Trilogy یکی دیگر از عناوینی است که اثبات می‌کند پروژه‌های بازسازی شده از روی بازی‌های نوستالژی عملکرد بسیار خوبی از خود در حیطه‌ی فروش نشان می‌دهند. این بازی که به نظر می‌رسد به کل قصد ترک ۱۰ برتر را ندارد، نسبت به هفته‌ی گذشته با یک پله پسرفت، اکنون در جایگاه نهم قرار دارد.

در انتها دوباره می‌رسیم به عنوانی که برای خروج آن از لیست ۱۰ برتر سال‌ها صبر کردیم: Grand Theft Auto V؛ البته اکنون شاهد بازگشت دوباره‌ی این بازی هستیم! قطعا و بدون شک شگفتی‌ساز جدول این هفته دقیقا همین مورد است. بازی Grand Theft Auto V که در سال ۲۰۱۳ عرضه شد همچنان از آن تاریخ در لیست ۱۰ برتر قرار داشت و تنها در طی چند هفته‌ی منتهی به آخر سال با اختلاف اندکی از این لیست خارج شد. این بازی با ورودی نسبتا خوب اکنون رتبه‌ی هشتم را به خود اختصاص داده است.

عناوین انحصاری

همانند هفته‌ی گذشته، در حیطه‌ی بازی‌های انحصاری نینتندو نسبت به رقبای دیگر خود عملکردی بهتر نشان داده است. این شرکت دارای ۳ نماینده در بین ۱۰ عنوان برتر این لیست است. در رابطه با اولین آنان یعنی New Super Mario Bros U Deluxe که رتبه‌ی اول را نیز به خود اختصاص داده است، پیش از این صحبت کرده‌ایم. نماینده‌ی بعدی شرکت نینتندو، بازی Super Smash Bros Ultimate است. این بازی که اکنون رتبه‌ی پنجم را دارد و نسبت به هفته‌ی گذشته یک پله سقوط کرده، پیش از این سابقه‌ی قهرمانی چندین هفته‌ای را در جدول فروش هفتگی بریتانیا داشته است. بلافاصله بعد از این عنوان، با بازی Mario Kart 8 Deluxe روبرو می‌شویم که رتبه‌ی ششم را به خود اختصاص داده است. بدین ترتیب، رتبه‌ی‌های اول، پنجم و ششم جدول این هفته در انحصار نینتندو بود. متاسفانه شرکت سونی در این هفته نیز نماینده از خود ندارد. از طرفی دیگر شرکت مایکروسافت همچنان با انحصاری مسابقه‌ای خود یعنی Forza Horizon 4 حرف‌هایی برای گفتن در لیست دارد. این بازی که نسبت به هفته‌ی گذشته سقوط آزادی ۴ پله‌ای را تجربه کرد، اکنون در جایگاه دهم و لب مرز خروج از لیست ده برتر قرار دارد.

هفته‌ی آینده منتظر چه عناوینی باشیم؟

همان‌طور که هفته‌ی‌ گذشته ذکر شد، در هفته‌های ابتدایی سال ۲۰۱۹ شاهد انتشار عناوین خیلی قدرتمندی نیستیم. ولی این روند از هفته‌ی بعد به فراموشی سپرده می‌شود. ابتدا شاهد عرضه‌ی بازی Ace Combat 7 در روز جمعه هستیم. سپس بازی Resident Evil 2 Remake را شاهد هستیم که عنوانی بسیار قدرتمند محسوب می‌شود. در هفته‌ی بعد از آن نیز یکی از مورد انتظارترین عناوین بازار ژاپن یعنی Kingdom Hearts III عرضه خواهد شد.

لیست ۱۰ بازی پرفروش این هفته در بریتانیا:

نام بازی رتبه‌ی این هفته رتبه‌ی هفته‌ی گذشته

New Super Mario Bros U Deluxe ۱ – FIFA 19 ۲ ۱ Red Dead Redemption 2 ۳ ۲ Call of Duty: Black Ops 4 ۴ ۳ Super Smash Bros Ultimate ۵ ۴ Mario Kart 8 Deluxe ۶ ۷ Battlefield V ۷ ۵ Grand Theft Auto V ۸ – Crash Bandicoot N.Sane Trilogy ۹ ۸ Forza Horizon 4 ۱۰ ۶

لیست ۴۰ بازی پرفروش این هفته در بریتانیا:

لیست ۲۰ بازی برتر پلی‌استیشن ۴ از نظر فروش در بریتانیا:

لیست ۲۰ بازی برتر اکس باکس وان از نظر فروش در بریتانیا:

لیست ۲۰ بازی برتر نینتندو سوییچ از نظر فروش در بریتانیا:

لیست ۲۰ بازی برتر رایانه‌های شخصی از نظر فروش در بریتانیا:

منبع متن: gamefa