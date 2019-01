بازی Days Gone یکی دیگر از بازی‌های انحصاری سونی است که بازی‌بازان کنسول پلی‌استیشن ۴ به شدت منتظر تجربه‌ی این بازی هستند. هرچه که به زمان انتشار این بازی نزدیک می‌شویم، اطلاعات و جزئیات بیشتری از آن در دسترس قرار می‌گیرد. در تازه ترین اقدام، وب‌سایت رسمی بازی Days Gone، رده‌بندی سنی این بازی را منتشر کرده […]

بازی Days Gone یکی دیگر از بازی‌های انحصاری سونی است که بازی‌بازان کنسول پلی‌استیشن ۴ به شدت منتظر تجربه‌ی این بازی هستند. هرچه که به زمان انتشار این بازی نزدیک می‌شویم، اطلاعات و جزئیات بیشتری از آن در دسترس قرار می‌گیرد. در تازه ترین اقدام، وب‌سایت رسمی بازی Days Gone، رده‌بندی سنی این بازی را منتشر کرده است.

زانر بقا یکی از ژانرهایی است که امروزه با ایده‌ی نوآورانه‌ی بسیار کمی همراه بوده و بر خلاف گذشته، محبوبیت چندانی میان کاربران بازی‌های ویدئویی ندارد. اگرچه عناوینی به مانند Dying Light قادر بوده تا فضای متفاوتی را به تصویر کشیده و تجربه‌‌ی متنوعی را ارائه دهند. Days Gone از آن دسته بازی‌هایی است که با همین هدف به میدان آمده تا سبک بقا را متحول کند؛ حداقل سازندگان این طور وعده می‌دهند که این بازی، تجربه‌ی متفاوتی نسبت به بازی‌های زامبی محور مشابه خواهد بود. اما بسیار کنجکاویم تا بدانیم این بازی دارای چه ویژگی‌هایی است که آن را از سایر بازی‌های مشابه متمایز می‌کند؟ برای درک این موضوع باید تا ماه آوریل و انتشار بازی منتظر بمانیم.

حال به تازگی وب‌سایت رسمی بازی Days Gone، رده‌بندی سنی این بازی توسط ESRB را منتشر ساخته و ظاهراً بازی Days Gone رده‌ی سنی بزرگسال (Mature) را دریافت کرده است. متاسفانه صفحه‌ی مربوط به این بازی در وب‌سایت ESRB به‌روز‌رسانی نشده و از این روی اطلاعات دقیقی از رده‌بندی سنی بازی Days Gone در دسترس نیست اما می‌توان حدس زد که با توجه به بازی‌های رده‌ی سنی بزرگ‌سال، در بازی Days Gone نیز شاهد مواردی به مانند خون‌ریزی و قطع عضو، مصرف مواد دارویی غیر مجاز، خشونت شدید و همچنین استفاده از کلمات رکیک و ناسزا خواهیم بود.

بازی Days Gone در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ (۲۶ ۲۰۱۹ میلادی) به صورت انحصاری برای کنسول پلی‌استیشن ۴ عرضه خواهد شد. برای دریافت اطلاعات بیشتر از این بازی، می‌توانید پیش نمایش گیمفا با عنوان زامبی کشی در مقیاس وسیع! | آنچه از Days Gone می دانیم و سایر اخبار آن را از وب‌سایت گیمفا مطالعه کنید.

منبع متن: gamefa