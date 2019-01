تاریخ انتشار قسمت چهارم بازی The Walking Dead: The Final Season مشخص شد

بی‌شک یکی از بازی‌های پرطرفدار و محبوب کنسول‌های نسل هشتم، عنوان ساخته شده توسط دو استودیوی تل‌تیل گیمز (Telltale Games) و اسکای‌بند (Skybound) یعنی The Walking Dead: The Final Season شناخته می‌شود. حال طی بررسی‌هایی که درون این بازی انجام شد، شواهدی برای تاریخ انتشار آخرین قسمت این فصل پیدا شده است. با ما در […]

بی‌شک یکی از بازی‌های پرطرفدار و محبوب کنسول‌های نسل هشتم، عنوان ساخته شده توسط دو استودیوی تل‌تیل گیمز (Telltale Games) و اسکای‌بند (Skybound) یعنی The Walking Dead: The Final Season شناخته می‌شود. حال طی بررسی‌هایی که درون این بازی انجام شد، شواهدی برای تاریخ انتشار آخرین قسمت این فصل پیدا شده است. با ما در ادامه همراه باشید.

پس از اتفاقات و مشکلات ناگواری که برای استودیوی بازی‌سازی تل‌تیل گیمز رخ داد، دیگر این استودیو قادر به ادامه‌ی کار برای ساخت دو قسمت پایانی بازی The Walking Dead: The Final Season نشد. بسیاری از بازی‌بازان و کاربران به شدت از این موضوع نگران بوده و منتظر ادامه‌ی داستان این عنوان بودند. اما به لطف استودیوی بازی‌سازی اسکای‌بند، ساخت قسمت پایانی The Walking Dead: The Final Season به قدرت پیش رفت و اخیرا اطلاعاتی از تاریخ انتشار این قسمت منتشر شده است.

همان‌طور که در جریان هستید، طی چند روز گذشته اخباری مبنی بر انتشار قسمت سوم بازی The Walking Dead: The Final Season ارائه شد که بیان می‌کرد این قسمت، در تاریخ ۲۵ دی ماه سال ۱۳۹۷ (۱۵ ژانویه ۲۰۱۹ میلادی) یعنی امروز برروی کنسول‌ها و پلتفرم‌های مشخص شده در دسترس قرار می‌گیرد. اگر از طرفداران پر و پا قرص بازی The Walking Dead: The Final Season هستید، هم‌اکنون با دریافت قسمت سوم این فصل که با نام Broken Toys شناخته می‌شود، به تجربه‌ای جدید و مهیج بپردازید و روند داستان بازی را دنبال کنید.

حال طبق اخبار و اطلاعاتی که از طریق وب‌سایت‌های خبری منتشر شده، به نظر می‌رسد که منوی درون بازی The Walking Dead: The Final Season، تاریخ انتشار آخرین قسمت این فصل را به نمایش گذاشته است. اگرچه هنوز استودیوی بازی‌سازی اسکای‌بند به صورت رسمی تاریخ عرضه‌ی آن را اعلام نکرده است اما می‌توان به این موضوع پی برد که فاصله‌ی زیادی تا ارائه‌ی قسمت پایانی بازی جذاب The Walking Dead: The Final Season نمانده است. طبق گزارشات اعلام شده، این قسمت در تاریخ سه‌شنبه ۶ فروردین ماه سال ۱۳۹۸ (۲۶ مارس ۲۰۱۹ میلادی) برروی کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان، نینتندو سوئیچ و پلتفرم رایانه‌های شخصی در دسترس قرار خواهد گرفت.

اولین بار در مرداد ماه سال جاری، تیم سازنده‌ی بازی The Walking Dead تصمیم گرفت که فصل پایانی این عنوان را در دست ساخت قرار دهد و همچنین اعلام کرد که این فصل، به بخش‌های گذشته‌ی این سری بازی جذاب اشاره خواهد کرد. همان‌‌طور که مشاهده کردید، طی دو قسمت اول The Walking Dead: The Final Season، این ادعای استودیوی سازنده به حقیقت پیوست و توجه‌ی بسیاری از بازی‌بازان و کاربران به این موضوع جلب شد. البته در پاییز امسال با اتفاقی ناگوار روبه‌رو شدیم که از خروج استودیوی بازی‌سازی تل‌تیل گیمز از توسعه‌ی ادامه‌ی این بازی حکایت داشت. این استودیو به دلیل مشکلات مالی مجبور شد تا کارکنان و اعضای خود را از ادامه‌ی کار در این پروژه منصرف کند.

با خروج استودیوی تل‌تیل گیمز، تیم اسکای‌بند با تمام توان خود به ادامه‌ی کار و توسعه برروی بازی The Walking Dead: The Final Season ادامه داد تا طرفداران و هواداران این عنوان را نامید نکند. علاوه بر موضوع ذکر شده، تیم سازنده‌ی استودیوی اسکای‌بند که با نام استیل نات بیتن (Still Not Bitten) شناخته می‌شود، دارای تعدادی از افراد و کارکنان سابق استودیوی تل‌تیل گیمز است که این اتفاق کمک زیادی به ادامه‌‌ی روند کار و توسعه‌ی بازی The Walking Dead: The Final Season خواهد کرد. حال باید منتظر ماند که این تیم سازنده چه تصمیماتی برای قسمت پایانی این سری بازی جذاب خواهد گرفت و چه عملکردی را پس از انتشار این عنوان از خود نشان می‌دهد.

بازی The Walking Dead: The Final Season در حال حاضر برروی کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان، نینتندو سوئیچ و پلتفرم رایانه‌های شخصی در دسترس قرار دارد و طبق اخبار و گزارشات منتشر شده، کمتر از سه ماه دیگر قسمت پایانی این عنوان نیز به صورت رسمی عرضه خواهد شد. پس همچنان با وب‌سایت خبری گیمفا همراه بوده تا از آخرین اطلاعیه‌ها و اخبار مربوط به این بازی مطلع شوید.

منبع متن: gamefa