امروز سومین قسمت از آخرین سری بازی‌های The Walking Dead: The Final Season منتشر شد و به همراه آن شاهد نمرات و نقدهای این بازی هستیم. برای اطلاع از جزئیات این موارد با گیمفا همراه باشید.

سری بازی‌های The Walking Dead را می‌توان جزو آن دسته از عناوینی دانست که با داستانی قوی توانسته‌اند طرفداران بسیاری برای خود دست و پا کنند. با تعطیل شدن استودیوی تل‌تیل (Telltale) همه نگران آن بودیم که آینده‌ی این سری به کجا می‌رسد. اکنون شاهد انتشار سومین قسمت از آخرین فصل این سری هستیم. به نظر می‌رسد که سازندگان در ساخت این قسمت نیز کم‌کاری نکرده‌اند و تجربه‌ای دل‌نشین را به بازی‌بازان ارائه داده‌اند.

۸٫۵/۱۰ :Wccftech

این سری قطعا ارزش نجات دادن را داشت. با اینکه همچنان شاهد فرمول قبلی این سری هستیم، اما بازی بسیار هیجان‌انگیز است. داستان‌سرایی بی‌نظیر، شخصیت‌های باور‌پذیر و لحظات سینماتیکی که شما را به لبه‌ی صندلی می‌آورد در بازی حکم پایه‌های اصلی را دارند. بازی The Walking Dead: The Final Season Episode 3 نوید یک پایان‌بندی خونین و البته شاهکار را برای این سری می‌دهد، بیایید امیدوار باشیم که سازندگان این سری در آخرین قسمت بازی بتوانند به بهترین نحو ممکن کار خود را انجام دهند.

۸/۱۰ :Game Revolution

بازی گاهی اوقات به شما این حس را می‌دهد که برای رسیدن به پایان داستان و نتیجه‌گیری عجله دارد. باید چند ماه صبر کنیم تا ببینیم این شتاب و سرعت به سود بازی خواهد بود یا در آینده آن را جزو نکات منفی این سری حساب خواهیم کرد.

۷/۱۰ :Attack of the Fanboy

فقط این امر که بازی The Walking Dead: The Final Season Episode 3 وجود دارد، زنده است و هنوز از بین نرفته، خود دلیلی برای جشن و پاکوبی است. از این بازی لذت ببرید.

بازی The Walking Dead: The Final Season Episode 3 امروز یعنی ۲۵ دی سال ۱۳۹۷ شمسی مصادف با ۱۵ ژانویه‌ی سال ۲۰۱۹ میلادی برای کنسول‌های اکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و پلتفرم رایانه‌های شخصی عرضه می‌شود. تاریخ انتشار قسمت چهارم این سری نیز مشخص شده است که می‌توانید خبر مربوطه را در این نشانی مطالعه کنید.

