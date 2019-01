شایعه: تصاویر هنری بازی Batman: Court of Owls فاش شد

شایعات پیرامون ساخت نسخه‌ی جدید Batman از اولین روز بعد از عرضه‌ی بازی Batman: Arkham Knight در سال ۲۰۱۵ آغاز شد و اینروزها شایعات مورد نظر بیشتر از پیش به گوش می‌رسند. تصاویر جدید منتشر شده در فضای مجازی، بار دیگر به این شایعات دامن زده و خبر از نسخه‌ی جدیدی از این سری با […]

شایعات پیرامون ساخت نسخه‌ی جدید Batman از اولین روز بعد از عرضه‌ی بازی Batman: Arkham Knight در سال ۲۰۱۵ آغاز شد و اینروزها شایعات مورد نظر بیشتر از پیش به گوش می‌رسند. تصاویر جدید منتشر شده در فضای مجازی، بار دیگر به این شایعات دامن زده و خبر از نسخه‌ی جدیدی از این سری با نام Batman: Court of Owls می‌دهند.

این اولین بار نیست که نام Batman: Court of Owls به گوش می‌رسد بلکه ماه گذشته نیز توییتی توسط یکی از کارمندان راک استیدی منتشر شد که در آن شاهد لوگوی Batman: Court of Owls بودیم. Court of Owls در واقع نام سازمانی مخرب در دنیای Batman است که توسط تعدادی از خانواده‌های قدیمی گاتهام و افرادی ثروتمند اداره می‌شود.

در نگاه اول شاید این شایعه را نیز به مانند شایعات منتشر شده‌ی دیگر نادیده بگیریم اما تصاویر جدید منتشر شده باعث می‌شوند تا این شایعات کمی رنگ جدی‌‌تری به خود گیرند.

ماجرا از این قرار است که ادی مندوزا (Eddie Mendoza) یکی از طراحان شرکت اپل که به صورت پروژه‌ای برای شرکت برادران وارنر نیز کار می‌کند، در صفحه‌ی خود در وب‌سایت ArtStation، تصاویری را منتسب به Court of Owls منتشر کرده است که البته تصاویر مورد نظر مدت کوتاهی پس از انتشار از وب‌سایت یاد شده و بدون هیچ دلیلی حذف شده‌اند. در تصاویر منتشر شده شاهد مبارزه‌ی Batman با Talnos ها هستیم؛ قاتلینی که برای گروه Court of Owls کار می‌کنند. شما می‌توانید تصاویر منتشر شده را در قسمت پایین مشاهده کنید:

اگرچه ادی مندوزا در ابتدا اشاره کرده بود صرفا به دلیل اینکه تصاویر مورد نظر جالب بوده‌اند، آن‌ها را به اشتراک گذاشته است. در این صورت سوالی که پیش می‌آید این است که چرا تصاویر مورد نظر از وب‌سایت ArtStation حذف شده‌اند. از این روی اقدام اخیر وی و همکاری او با شرکت برادران وارنر، شائبات بسیاری را در میان بازی‌بازان به وجود آورده است.

در هر صورت تا تایید رسمی این موضوع توسط شرکت برادران وارنر، بهتر است آن را به عنوان یک شایعه در نظر بگیریم. استودیو راک استیدی در حال حاضر مشغول توسعه‌ی عنوانی است که به گفته‌ی آن‌ها، هیچ ارتباطی به Batman ندارد. بنابراین اگر پروژه‌ی Batman: Court of Owls واقعیت داشته باشد، ممکن است شرکت برادران وارنر توسعه‌ی آن را به استودیوی دیگری سپرده باشد.

