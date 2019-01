شرکت Square Enix، سه تریلر جدید از بازی Kingdom Hearts 3 منتشر کرده است که شمشیرهای کلیدی‌ (Keyblade) مختص به پیش خرید از Ps Store، Xbox Games Store و Amazon را به نمایش می‌گذارد.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از VG247، جزِيیات پیش خرید به این گونه است:

کسانی که از فروشگاه Amazon بازی را پیش خرید کرده‌اند آیتم Dawn Till Dusk keyblade را دریافت خواهند کرد. ویژگی این شمشیر افزایش آسیب از طریق حملات آتشین می‌باشد. تریلر منتشر شده در ارتباط با این شمشیر را می‌توانید مشاهده کنید.

دانلود با کیفیت HD - دانلود با کیفیت SD

تریلر دوم مربوط به کسانی است که بازی را از فروشگاه PS Store پیش خرید کرده‌اند. این افراد Midnight Blue Keyblade را دریافت خواهند کرد که ویژگی آن افزایش آسیب از طریق کولاک شدید است و هنگام ضربه زدن با شمشیر نیز دکمه های مربع، مثلث، دایره و ضربدر نمایان می‌شوند. ویديوی مربوط به این آیتم را می‌توانید مشاهده کنید.

دانلود با کیفیت HD - دانلود با کیفیت SD

آیتم آخر که Phantom Green نام دارد، پاداش پیش‌خرید بازی از Xbox Game Store است که از ویژگی‌های این آیتم افزایش آسیب از طریق رعد و برق و هم‌چنین نمایان شدن x سبزرنگ (نماد کنسول‌های Xbox) است که تریلر مرتبط با این شمشیر را می‌توانید در زیر مشاهده نمایید.

دانلود با کیفیت HD - دانلود با کیفیت SD

Kingdom Hearts 2 در نسل ششم و سال 2005 بر روی کنسول Ps2 منتشر شد و بعد از آن نیز عناوین فرعی و کالکشن‌هایی مرتبط با ابن فرنچایز ساخته شد. Kingdom Hearts 3 بازیکن را در نقش پسر جوانی به نام Sora قرار می‌دهد و ماجراجویی‌های او را در دنیاهای مختلف روایت می‌کند. وقایع بازی در جهان‌هایی مثل انیمیشن‌های Disney، Pixar و Pirates Of The Caribbean رخ می‌دهند. علاوه بر این با چهره‌هایی آشنایی مثل گوفی، گیسوکمند، جک اسپارو و.... دیدار خواهیم کرد. Kingdom Hearts 3 در تاریخ 22 بهمن بر روی پلتفرم‌های Ps4 و Xbox one منتشر می‌شود که می‌توانید تریلر آن را در عنوان KINGDOM HEARTS III گلد شد‌+ تریلر جدید مشاهده کنید.

منبع متن: pardisgame