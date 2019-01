به نظر می‌رسد که زمان بسیاری به پایان ماجراجویی‌های لارا کرافت زمان باقی مانده است. امروز استودیوی کریستال داینامیکس (Crystal Dynamics) از عرضه‌‌ی سومین بسته‌ی الحاقی Shadow of the Tomb Raider با نام The Nightmare در هفته‌ی آینده خبر داد. اطلاعات چندانی از این بسته الحاقی در دسترس نیست اما با توجه به جزئیات موجود، در Shadow of the […]

به نظر می‌رسد که زمان بسیاری به پایان ماجراجویی‌های لارا کرافت زمان باقی مانده است. امروز استودیوی کریستال داینامیکس (Crystal Dynamics) از عرضه‌‌ی سومین بسته‌ی الحاقی Shadow of the Tomb Raider با نام The Nightmare در هفته‌ی آینده خبر داد.

اطلاعات چندانی از این بسته الحاقی در دسترس نیست اما با توجه به جزئیات موجود، در Shadow of the Tomb Raider: The Nightmare لارا با برخی از دشمنان قدیمی، دوستانی که از دست داده و حتی شخصیت خود رو به رو خواهد شد. این بسته الحاقی در تاریخ سه‌شنبه ۲ بهمن ماه ۱۳۹۷ (۲۲ ژانویه ۲۰۱۹ میلادی) منتشر می‌شود.

در طول این بسته الحاقی، لارا ضمن سفر به مقبره‌هایی جدید، به دنبال سلاحی قدرتمند و مرموز می‌گردد. در این راه او با دشمنانی رو به رو خواهد شد که به نظر می‌رسدچهره‌های آشنایی برای لارا خواهند داشت.

تصویری از The Nightmare منتشر شده است که در آن لارا کرافت در حال جست و جو در مکانی مرموز شبیه به یک قبرستان یا یک عمارت بزرگ است. در این تصویر قبرهای بسیاری قابل مشاهده‌اند که به خوبی نشان‌گر حس و حال ترسناک این بسته‌ی الحاقی هستند.

بنابر اطلاعات منتشر شده در صفحه رسمی توییتر Tomb Raider، این بسته‌ی الحاقی به صورت رایگان در دسترس دارندگان سیزن پس قرار می‌گیرد. همچنین تجهیزات و ابزارهای جدیدی در اختیار بازی‌بازان قرار می‌گیرند که می‌توانید در قسمت زیر به مشاهده تصاویر آن بپردازید.

بازی Shadow of the Tomb Raider هم‌اکنون در دسترس دارندگان کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی قرار دارد. شما می‌توانید با مراجعه به این آدرس به مشاهده هایلایت وب‌سایت گیمفا پرداخته و به اطلاعات مفیدی از بخش‌های مختلف بازی دست یابید. همچنین ویدئو تحلیل فنی جزئیاتی در مورد کیفیت اجرایی بازی برروی پلتفرم‌های مختلف در دسترس شما قرار می‌دهد. در پایان می‌توانید به مطالعه نقد و بررسی انجام شده به قلم محمد آریامقدم بپردازید. اگر تاکنون تصمیم به خرید این بازی نگرفته‌اید، می‌توانید با تجربه‌ی رایگان بخش اول آن برروی تمام پلتفرم‌های مقصد به محتوای حاضر در آن پی ببرید.

منبع متن: gamefa