سیستم مورد نیاز برای اجرای Far Cry: New Dawn مشخص شد

با نزدیک شدن به تاریخ انتشار Far Cry: New Dawn، شرکت یوبی‌سافت (Ubisoft) جزئیات سیستم مورد نیاز برای اجرای بازی برروی پلتفرم رایانه‌های شخصی را منتشر کرد.

Far Cry: New Dawn روایت‌گر حوادث بعد از نسخه‌ی پنجم است. این نسخه هفده سال پس از Far Cry 5 روایت می‌شود که در آن شاهد محیطی آخرالزمانی با حال و هوایی متفاوت خواهیم بود. حال به تازگی شرکت یوبی‌سافت از سیستم مورد نیاز بازی رونمایی کرده است که می‌توانید در قسمت زیر به مشاهده جزئیات کامل بخش‌های مختلف بپردازید.

حداقل سیستم مورد نیاز:

سیستم عامل: نسخه ۶۴ بیتی ویندوز ۷، ویندوز ۸٫۱ و ویندوز ۱۰

Intel Core i5 2400 @ 3.1 GHz یا AMD FX 6350 @ 3.9 GHz حافظه رم: ۸ گیگابایت

نسخه ۱۱ فضای خالی مورد نیاز: ۳۰ گیگابایت

سیستم پیشنهادی:

سیستم عامل: نسخه ۶۴ بیتی ویندوز ۷، ویندوز ۸٫۱ و ویندوز ۱۰

Intel Core i7-4790 @ 3.6 GHz یا AMD Ryzen 5 1600 @ 3.2 GHz حافظه رم: ۸ گیگابایت

نسخه ۱۱ فضای خالی مورد نیاز: ۳۰ گیگابایت

سیستم مورد نیاز برای رزولوشن ۴K با نرخ فریم ۳۰:

سیستم عامل: نسخه ۶۴ ویندوز ۱۰

Intel Core i7-6700 @ 3.4 GHz یا AMD Ryzen 5 1600X @ 3.6 GHz حافظه رم: ۱۶ گیگابایت

نسخه ۱۱ فضای خالی مورد نیاز: ۳۰ گیگابایت

سیستم مورد نیاز برای رزولوشن ۴K با نرخ فریم ۶۰:

سیستم عامل: نسخه ۶۴ ویندوز ۱۰

Intel Core i7-6700K @ 4.0 GHz یا AMD Ryzen 7 1700X @ 3.4 GHz حافظه رم: ۱۶ گیگابایت

نسخه ۱۱ فضای خالی مورد نیاز: ۳۰ گیگابایت

بازی Far Cry: New Dawn در تاریخ جمعه ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۷ (۱۵ فوریه ۲۰۱۹ میلادی) برروی کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد. شما می‌توانید با مطالعه پیش نمایش گیمفا با عنوان جنون در آخرالزمان؟! | پیش نمایش بازی Far Cry New Dawn، به جزئیات مختلفی از این نسخه دست یابید.

منبع متن: gamefa