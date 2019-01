سیستم مورد نیاز برای اجرای Far Cry: New Dawn اعلام شد

شرکت Ubisoft سیستم مورد نیاز برای اجرای Far Cry: New Dawn بر روی PC را اعلام کرد. به گزارش پردیس گیم و به نقل از dsogaming، بازیکنان برای اجرای بازی بر روی PC به حداقل از پردازنده Core i5-2400 یا ADM FX 6350 به همراه 8 گیگابایت حافظه رم و کارت گرافیک NVIDIA GeForce GTX 670 یا AMD Radeon R9 270X بهره ببرند.

Ubisoft برای اجرای بازی بر روی کیفیت 1080p نیز سیستمی با پردازنده Core i7-4790 یا AMD Ryzen 5 1600 به همراه 8 گیگابایت حافظه رم و کرات گرافیک GTX 970 یا AMD Radeon R9 290X را به بازیکنان پیشنهاد می‌کند. همچنین برای کیفیت بالاتر نیز سیستم بازی را مشخص کرده است که در پایین می‌توانید آن را مشاهده کنید.

عنوان Far Cry: New Dawn در تاریخ 26 بهمن برای Xbox One ،PS4 و PC عرضه خواهد شد.

حداقل سیستم مورد نیاز

سیستم عامل (64 بیتی): ویندوز 7، 8.1، 10

پردازنده: Intel Core i5 2400 با فرکانس 3.1 GHz یا AMD FX 6350 با فرکانس 3.9 GHz

حافظه رم: 8 گیگابایت

کارت گرافیک: NVIDIA GeForce GTX 670 با حافظه 2 گیگابایت یا AMD Radeon R9 270X با حافظه 2 گیگابایت

دایرکت ایکس: 11

هارد دیسک: 30 گیگابایت

سیستم پیشنهادی

سیستم عامل (64 بیتی): ویندوز 7، 8.1، 10

پردازنده: Intel Core i7-4790 با فرکانس 3.6 GHz یا AMD Ryzen 5 1600 با فرکانس 3.2 GHz

حافظه رم: 8 گیگابایت

کارت گرافیک: NVIDIA GeForce GTX 970 با حافظه 4 گیگابایت یا AMD Radeon R9 290X با حافظه 4 گیگابایت

دایرکت ایکس: 11

هارد دیسک: 30 گیگابایت

سیستم برای کیفیت 4K و نرخ 30 فریم بر ثانیه

سیستم عامل (64 بیتی): ویندوز 7، 8.1، 10

پردازنده: Intel Core i7-6700 با فرکانس Intel Core i7-6700 با فرکانس 3.4 GHz یا AMD Ryzen 5 1600X با فرکانس 3.6 GHz

حافظه رم: 16 گیگابایت

کارت گرافیک: NVIDIA GeForce GTX 1070 با حافظه 8 گیگابایت یا AMD RX Vega 56 با حافظه 8 گیگابایت

دایرکت ایکس: 11

هارد دیسک: 30 گیگابایت

سیستم برای کیفیت 4K و نرخ 60 فریم بر ثانیه

سیستم عامل (64 بیتی): ویندوز 7، 8.1، 10

پردازنده: Intel Core i7-6700K با فرکانس 4.0 Ghz یا AMD Ryzen 7 1700X با فرکانس 3.4 GHz

حافظه رم: 16 گیگابایت

کارت گرافیک: NVIDIA GeForce GTX 1080 SLI با حافظه 8 گیگابایت یا AMD RX Vega 56 CFX با حافظه 8 گیگابایت

دایرکت ایکس: 11

هارد دیسک: 30 گیگابایت

