بی‌شک یکی از محبوب‌ترین بازی‌های دهه‌ی اخیر فرانچایز Minecraft شناخته می‌شود. اما شرکت توسعه‌دهنده‌ی ۴J Studios مدتی است که در حال به اتمام رساندن پشتیبانی خود از بعضی عناوین ساخته شده است. حال این بار نوبت به نسخه‌ی Minecraft: New Nintendo 3DS Edition رسیده است. با ما در ادامه همراه باشید.

طی دی ماه گذشته، شرکت بازی‌سازی ۴J Studios اعلام کرد که عنوان The Nightmare Before Christmas Mash-up Pack دیگر برروی پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۳، پلی‌استیشن ویتا، اکس‌باکس ۳۶۰ و Wii U پشتیبانی نخواهد شد. این خبر بسیاری از بازی‌بازان و کاربران را شگفت‌زده کرد و حال دارندگان پلتفرم‌های ذکر شده مجبور خواهند بود تا بدون هیچ به‌روزرسانی دیگری این عنوان را تجربه کنند. در حال حاضر بازی The Nightmare Before Christmas Mash-up Pack نزدیک به ۲۱ میلیون کاربر را مشغول خود کرده است.

با همه‌ی مطالب گفته شده، امروز اخبار و گزارشاتی منتشر شد که از اتمام پشتیبانی شرکت سازنده از بازی Minecraft: New Nintendo 3DS Edition حکایت می‌کرد. این نسخه از سری بازی Minecraft به‌گونه‌ای با دیگر عناوین این فرانچایز متفاوت بود، به‌طوری که پس از عرضه‌ی آن در شهریور ماه سال ۱۳۹۶، تقریبا هر دو ماه یک به‌روزرسانی بزرگ برای این بازی در دسترس قرار می‌گرفت. حال امروز به‌روزرسانی ۱٫۹ برای نسخه‌ی Minecraft: New Nintendo 3DS Edition ارائه شد که به عنوان آخرین بهینه‌ساز این نسخه از سری بازی Minecraft اعلام شده است.

توسعه‌دهندگان این بازی همراه با به‌روزرسانی ۱٫۹ به صورت کاملا خلاصه اعلام کردند که این آخرین به‌روزرسانی نسخه‌ی Minecraft: New Nintendo 3DS Edition خواهد بود. این خبر تعجب بسیاری از بازی‌بازان وطرفداران را برانگیخت.

با توجه به زمان انتشار نسخه‌ی Minecraft: New Nintendo 3DS Edition در شهریور ماه پارسال، می‌توان بیان کرد که پشتیبانی توسعه‌دهندگان و تیم سازنده از این نسخه از همه‌ی عناوین دیگر این شرکت کمتر بوده است.

بازی Minecraft برروی پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، پلی‌استیشن ۳، پلی‌استیشن ویتا، ایکس‌باکس وان، ایکس‌باکس ۳۶۰، نینتندو ۳DS، نینتندو سوئیچ، Wii U، اندروید و ای‌اواس در دسترس قرار دارد.

منبع متن: gamefa