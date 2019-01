امروزه بازی‌های تیراندازی اول شخص طرفداران خاص خود را دارد و در این میان، بازی Call of Duty: Black Ops 4 بسیار شناخته شده و محبوب است. حال استودیوی بازی‌سازی تری‌آرک (Treyarch) امروز طی گزارشی از محتویات آینده‌ی حالت زامبی Call of Duty: Black Ops 4 خبر داد. برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما همراه بشید. […]

امروزه بازی‌های تیراندازی اول شخص طرفداران خاص خود را دارد و در این میان، بازی Call of Duty: Black Ops 4 بسیار شناخته شده و محبوب است. حال استودیوی بازی‌سازی تری‌آرک (Treyarch) امروز طی گزارشی از محتویات آینده‌ی حالت زامبی Call of Duty: Black Ops 4 خبر داد. برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما همراه بشید.

بخش زامبی بازی Call of Duty: Black Ops 4، بی‌شک یکی از پرمخاطب‌ترین قسمت‌های این عنوان شناخته می‌شود که توجه‌ی بسیاری از بازی‌بازان و کاربران را به خود جلب کرده است. حال امروز استودیوی تری‌آرک به مناسبت بزرگداشت ۱۱۵ روز این قسمت جذاب، اطلاعاتی را منتشر کرده و از محتویات آینده‌ی آن، هواداران و بازی‌بازان را آگاه کرده است.

طبق اخبار و اطلاعیه‌های منتشر شده، بازی‌بازان قادر خواهند بود تا قسمت آنلاین بخش زامبی را متوقف کنند. پیش از این، بازی‌بازان برای استراحت یا انجام کاری دیگر قادر به توقف بازی در این قسمت نبودند و مجبور می‌شدند با ترفندهای مختلف در روند بازی تاخیر ایجاد کنند. در هر یک از مسابقات زامبی، میزبان بازی قادر خواهد بود تا با توجه‌ به تمایل دیگر کاربران، بازی را متوفق کرده تا همگی برای مدتی استراحت کنند. کاربران زیادی ار نسخه‌ی Call of Duty: World at War خواهان اضافه شدن این ویژگی به قسمت زامبی بودند.

علاوه بر مورد پیشین، استودیوی بازی‌سازی تری‌آرک در مورد بعضی از فرقه‌های درون بازی Call of Duty: Black Ops 4، اطلاعات بیشتری را منتشر کرد. همان‌طور که در جریان هستید، فرقه‌ها یکی از قسمت‌هایی بود که در گذشته معرفی شد. حال به نظر می‌رسد که در آینده‌ای نه چندان دور، پس از اضافه شدن فرقه‌ها به بازی Call of Duty: Black Ops 4، بازی‌بازان با ۱۲ چالش خاص و منحصر به فرد روبه‌رو خواهد شد که هر کدام از آن‌ها، آیتم‌ها و ویژگی‌های جدیدی را به قسمت شخصی‌سازی بازی اضافه خواهند کرد. به طور قطع، عناوین موجود در قسمت شخصی‌سازی بازی Call of Duty: Black Ops 4، قادر به ایجاد فضایی جدید و بی‌نظیر برای کاربران است و بازی‌بازان، تجربه‌ای نوین دیگری را کسب خواهند کرد.

شایان ذکر است که دو مورد گفته شده، تنها بخش جزئی و کوچکی از بازی Call of Duty: Black Ops 4 و حالت زامبی آن است. از دیگر موارد این بازی می‌توان به حالت جدید Host Migration و چالش‌های نوین Gauntlet اشاره کرد. البته باید بگوییم که در حال حاضر اطلاعاتی از تاریخ انتشار این حالت‌ها و ویژگی‌‌های جدید در دسترس قرار ندارد و مشخص نیست که چند ماه دیگر، بازی‌بازان قادر به تجربه‌ی این عناوین هستند اما حداقل می‌توان از آینده‌ی بخش زامبی بازی Call of Duty: Black Ops 4 اطلاعاتی را در اختیار داشت. به هر حال این اتفاق خوب و بی‌نظیری است که استودیوی تری‌آرک، هواداران و طرفداران خود را از برنامه‌ی آینده‌ی پیش‌رو در جریان می‌گذارد.

بازی Call of Duty: Black Ops 4 هم‌اکنون برروی کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان و همچنین پلتفرم رایانه‌های شخصی در دسترس قرار دارد. شایان ذکر است که شما می‌توانید قبل از خرید این عنوان، ویدئوی هایلایت گیمفا در مورد نکاتی که باید پیش از خرید این بازی بدانید را مشاهده کنید. به علاوه می‌توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره Call of Duty: Black Ops 4، نقد و بررسی این عنوان به قلم امیرمهدی نامجو را مطالعه کنید. همچنین اگر از طرفداران پر و پا قرص این بازی تیراندازی هستید، پیشنهاد می‌کنیم تحلیل فنی و بررسی عملکرد بازی Call of Duty: Black Ops 4 را از طریق این لینک مشاهده کنید.

در نهایت امروز خبر دیگری با عنوان «اواخر هفته به صورت رایگان به تجربه‌ی بخش بتل رویال Call of Duty: Black Ops 4 بپردازید» منتشر شد که خوشحالی کاربران زیادی را رقم زد. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد موضوع ذکر شده، از این صفحه‌ی وب‌سایت گیمفا دیدن کنید.

