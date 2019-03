به تازگی استودیو «فرام‌سافتور» از علاقه‌اش به بازی‌های سرویس‌محور – به خصوص بتل‌رویال‌ها – گفته است. با وجود اینکه آن‌ها می‌خواهند روی آثار تک‌نفره و داستانی مثل Sekiro: Shadows Die Twice تمرکز کنند، بعید نیست که روزی هم سراغ یک بازی تماما چندنفره بروند.

«هیدتاکا میازاکی»، مدیرعامل استودیو فرام‌سافت‌ور، در گفت‌و‌گویی اظهار داشت: «همیشه احتمالش وجود دارد. این مدل بازی‌ها واقعا سرگرم‌کننده هستند و ما هم به مدل و انگاره این گونه بازی‌ها علاقه داریم. اگر روزی یک اثر چندنفره بسازیم، احتمالا کمی متفاوت خواهد بود. با این حال، واقعا به انجام این کار علاقه‌مند هستیم و قطعا این احتمال وجود دارد که در آینده کاری انجام دهیم.»

میازاکی در ادامه گفت که امیدوار است بازی‌ها حالت فعلی خود را حفظ کنند.

میازاکی در ادامه گفت که امیدوار است بازی‌ها حالت فعلی خود را حفظ کنند و به سرویس‌های کاملا چندنفره و آنلاین تبدیل نشوند: «ما واقعا به این تنوع در صنعت بازی نیاز داریم. فارغ از اینکه فرام‌سافت‌ور در حال حاضر چه کاری انجام می‌دهد، ما واقعا به افرادی نیازمندیم که آثار بتل‌رویال و سرویس‌محور بسازند. همین‌طور ما افرادی را می‌خواهیم که تجربه‌های داستانی و تک‌نفره خلق کنند. احساس می‌کنیم که وجود چنین تنوع و گوناگونی باعث شده تا همه به کار خود ادامه دهند و پیش روند.»

مدت زیادی است که عده‌ای باور دارند عمر بازی‌های تک‌نفره به پایان رسیده و شرکت‌ها تمایل کم‌تری برای خلق چنین آثاری دارند. با این حال، میازاکی در این باره چندان نگران نیست: «بازی‌های اکشن تک‌نفره در شرایط و اوضاع فعلی چندان کم نیستند. با اینکه بازی Devil May Cry 5 المان‌های آنلاینی دارد، اما یک تجربه کاملا تک‌نفره و داستانی به حساب می‌آید. قبل‌تر از آن هم ما God of War و Spider-Man را داشتیم.»

شاید نزدیک‌ترین چیزی که استودیو فرام‌سافت‌ور به آثار بتل‌رویال انجام داده، حالت Hollow Arena در بسته‌الحاقی Dark Souls 3: Ashes of Ariandel باشد؛ در این حالت شش بازی‌کن به جان یکدیگر می‌افتند و هر فردی که بیش‌تر رقیب‌ها را بکشد، برنده مسابقه خواهد بود. بر خلاف بتل‌رویال‌های این روزها، در این حالت اگر کشته شوید می‌توانید دوباره به میدان مبارزه برگردید و درگیری را از سر بگیرید. در چنین قابی، ساخت یک اثر بتل‌رویال توسط این استودیو، مسیر کاملا جدید و تازه‌ای برای آن‌ها به حساب می‌آید.

فرام‌سافت‌ور همین حالا هم با ساخت Sekiro: Shadows Die Twice نشان داده که می‌خواهد از فرم معمول آثارشان فاصله بگیرد و برای مدتی بیخیال مجموعه سولزبورن شوند.

