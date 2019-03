زمان انتشار بازی Control مشخص شد

بازی «کنترل» (Control)، جدیدترین ساخته استودیو رمدی، قرار است در فصل تابستان سال آینده روانه بازار شود. سازندگان این خبر را در مصاحبه‌ای با نشریه گیم‌اینفورمر اعلام کردند.

بازی شما را در نقش «جسی فیدین» قرار می‌دهد؛ زنی که از قدرت‌های غیرطبیعی بهره می‌برد. در ابتدای داستان، جسی به منظور یافتن حقیقت درباره ریشه و منشا قدرت‌هایش، وارد سازمان Federal Bureau of Control می‌شود؛ این آژانس دولتی برروی راه‌های استفاده و دلایل به وجود آمدن حوادث و پدیده‌های غیرطبیعی تحقیق می‌کنند. با این حال، نفوذ جسی با مشکلاتی همراه می‌شود و در نهایت سبب می‌گردد تا او به عنوان رئیس جدید سازمان، در برابر حملات مقاومت کند.

در بخش گیم‌پلی، بازی‌کنندگان وسایل و توانایی‌های مختلفی را در دست دارند. قابلیت‌های جسی این امکان را به او می‌دهند تا محیط را تکه‌تکه کند یا اینکه آزادانه در هوا به پرواز در بیاید. او همچنین می‌توانند کنترل ذهن دیگران را به دست بگیرد و کاری کند تا در کنار و همراه او مبارزه کنند. فراتر از موارد گفته شده، جسی یک تفنگ قدرتمند هم دارد که می‌توان آن را به شکل‌های مختلف ارتقا داد.

کنترل بدون شک یکی از موردانتظاترین بازی‌های امسال است و با توجه به نمایش‌ها، کنترل را می‌توان آمیزه‌ای از بهترین بخش‌های Alan Wake و Quantum Break -آثار قبلی استودیو رمدی – دانست.

