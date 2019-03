به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Twinfinite، گروه تحقیقاتی Media Create گزارشی را با تمرکز بر روی عملکرد فروش ورژن فیزیکی Devil May Cry 5 در کشور ژاپن، به اشتراک گذاشته است. بر اساس تخمین‌های این شرکت، نسخه‌ی PS4 بازی Devil May Cry 5 به مقدار 116,202 واحد در هفته‌ی اول انتشار به فروش رسیده است که به معنای 75.75 درصد نسخه‌های ارسالی به فروشگاه‌های ژاپن می‌باشد.

در مقایسه با گذشته، این مقدار، تقریبا نصف فروش Devil May Cry 4 طی هفته‌ی اول انتشار بر روی PS3 است؛ فروش هفته‌ی اول انتشار Devil May Cry 4 در سال 2008، تقریبا 205000 نسخه بود. نکته‌ی قابل ذکر این می‌باشد که فروش هفته‌ی اول انتشار Devil May Cry 5 بسیار بیشتر از 36000 واحدی است که Devil May Cry 4 Special Edition در سال 2015 به فروش رسیده بود. در حالیکه Media Create در گزارش خود اشاره نکرده است، اما Devil May Cry 5 طی هفته‌ی نخست، بیشتر از ساخته‌ی Ninja Theory یعنی DMC Devil May Cry که 110,429 کپی از آن به فروش رسیده بود، فروخته است. علاوه بر این، "پیتر فابیانو" از Capcom حدس و گمان‌ها درباره‌ی فروش پایین Devil May Cry 5 را نادرست خوانده است. همچنین، امروزه فروش نسخه‌ی دیجیتالی بازی‌ها بسیار بیشتر از گذشته می‌باشد.

شما می‌توانید مقایسه‌ی عملکرد فنی DEVIL MAY CRY 5 بر روی PS4 ،XBOX ONE و کنسول‌های میان نسلی را از اینجا تماشا کنید. از اخبار مربوط می‌توان به محتوای الحاقی و رایگان DEVIL MAY CRY 5 با عنوان BLOODY PALACE در تاریخ یکم آپریل منتشر می‌شود، اشاره کرد. گر با Bloody Palace آشنا نیستید، یک حالت بقا(survival mode) است که باید دشمنان را از بین ببرید. هر چه‌قدر که شما بیشتر بازی کنید، آن‌ها قوی‌تر می‌شوند و شما همزمان، باید با زمان مسابقه دهید. در واقع، شما باید تمام دشمنان را قبل از اینکه زمان مشخص شده به اتمام برسد، از بین ببرید. هر 3 کارکتر بازی(Dante،Nero و V) نیز قابل انتخاب می‌باشند. Devil May Cry 5 هم‌اکنون بر روی 3 پلتفرم PC،Xbox One و PS4 در دسترس می‌باشد.

