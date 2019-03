Highlight Reel: قسمت 467؛ از درب جادویی در Red Dead Redemption 2 تا npc پرنده در Metro Exodus

بیشتر گیمرها با کلیپ‌های ویدئو گیمینگ Highlight Reel آشنا می‌باشند. ویدئو‌کلیپ‌هایی که چندین سال است به اشتراک گذاشته می‌شوند و بیش از 460 قسمت از آنها توسط وبسایت Kotaku منتشر و در دسترس قرار گرفته‌اند. این ویدئوها شامل لحظات خنده‌دار، باگ‌های عجیب و غریب، مهارت‌های شگفت‌انگیز بازیکنان و... می‌شوند. گیمرهای سراسر دنیا، اینگونه لحظات را هنگام بازی کردن، ضبط کرده و برای وبسایت مذکور ارسال می‌کنند. شما نیز می‌توانید کلیپ های جالب خود را به آدرس این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید بفرستید و شانستان رای برای ثبت ویدئوی خود در یکی از اپیزودها امتحان کنید. حال در پردیس‌گیم تصمیم گرفته‌ایم تا اپیزودهای جدید Highlight Reel را در طول هفته برای تماشا و دانلود قرار دهیم.

اپیزود 467: این قسمت با Hitman 2 آغاز می‌شود که در آن با مامور 47 و یک ماهی به اعماق نقشه‌ی بازی می‌رویم، مامور 47 از بین رفته اما ماهی همچنان باقی است. Halo 2 هم حضور دارد، که در آن، یک تانک به پرواز درمی‌آید. یکی از npcهای بازی Metro xodus هم به سوی آسمان پرواز می‌کند. یکی از دوستانمان در Far Cry New Dawn هم بر روی هوا نشسته و قرار است که به دشمن شلیک کند. بله، از Red Dead Redemption 2 هم چند کلیپ وجود دارد؛ یک درب جادویی که ظاهرا، به هر کسی اجازه ی ورود نمی‌دهد. همچنین، دشمنی را داریم که با سرعت بر روی زمین خزیده و بازیکن را از پای درمی‌آورد. و بله، یک اسب پرنده را هم در ساخته‌ی Rockstar مشاهده خواهیم نمود. چند کلیپ هم از Apex Legends و مهارت بازیکنان در این اپیزود، قرار داده داده شده‌اند. در پایان نیز تابلویی در حال چرخیدن را در The Division 2 خواهیم دید.

