تصویر لو رفته از عنوان Call Of Duty: Modern Warfare 4 جعلی است

در چندین روز گذشته، شایعاتی مبنی بر نسخه‌ی بعدی مجموعه‌ی Call Of Duty در فضای مجازی به اشتراک گذاشته شد. هم اکنون با خبر‌های ناامید کننده‌ای در این باره همراه هستیم.

چند روز پیش بود که تصویری لو رفته به فضای مجازی نشر پیدا کرد، یک آرت وورک که به کاربران امید می‌داد که شرکت اکتیویژن (Activision) به زودی عنوانی را که سال‌های زیادی کاربران منتظر عرضه‌ی آن بودند، معرفی خواهد کرد؛ یعنی عنوان Call Of Duty: Modern Warfare 4. عکس لیک شده نوید ادامه‌ی عنوانی را می‌داد که بازی‌بازان به مدت هشت سال منتظر آن هستند، دیداری دوباره با شخصیت دوست داشتنی و محبوب کاپیتان پرایس (Captain Price) و یک داستان جذاب دیگر، از جمله انتظارات بازی‌بازان از عنوان Call Of Duty: Modern Warfare 4 بوده است.

هم اکنون پس از گذشت چند روز از شایعات منتشر شده، حاوی خبرهای نا امید کننده‌ای هستیم. همانطور که می‌دانید، همواره آرت وورک‌های بسیاری قبل از عرضه‌ی عناوین مختلف در فضای مجازی به اشتراک گذاشته شده است. Far Cry: New Dawn و Five Nights از جمله عناوینی هستند که قبل از معرفی و عرضه، آرت وورک‌های آن‌ها به بیرون درز پیدا کردند. اما این آرت وورک‌ها، همواره همراه با شایعه است و نمی‌توان نسبت به صحت آنان اطمینان کامل داشت. آرت وورک عنوان Call Of Duty: Modern Warfare 4 نیز از این قادع مستثنا نیست، چرا که این شایعه کاملا جعلی است.

اگر راجب شایعه‌ی Call Of Duty: Modern Warfare 4 تا کنون نشنیده‌اید، بگذارید اطلاعات بیشتری را در اختیار شما قرار دهم. دو روز قبل، فردی با انتشار یک عکس در پیج توییتر خود، مدعی بود که تصویر جدیدی از عنوان Call Of Duty: Modern Warfare 4 لیک شده است. عکس نشر شده، بر روی یک کاغذ گرافیکی تا شده بود و نمی‌شد که بر روی آن اطمینان حاصل کرد.

پس از آن، بسیاری از طرفداران و کاربران نسبت به معرفی عنوان Call Of Duty: Modern Warfare 4 امیدوارد شدند و اخبار جعلی همچنان در حال اشتراک بود. با این حال، اگر از جمله افرادی هستید که می‌تواند اخبار جعلی را تجذیه و تحلیل کنید، به سوالاتی بر خواهید خورد. چرا تصویر به اشتراک گذاشته شده از کیفیت بسیار پایینی برخوردار است؟ چرا این تصویر بر روی یک کاغذ ساده که با یک پرینتر معمولی چاپ شده، در فضای مجازی نشر شده است؟ آیا این تصویر، تنها یک طراحی معمولی همراه با یک لوگوی جعلی درج شده است؟ اگر این حدس شما باشد، باید گفت این دقیقا همان چیزی است که فکر می‌کنید.

با یک سرچ ساده در فضای مجازی متوجه خواهید شد که تصویری که به Call Of Duty: Modern Warfare 4 نسبت داده شده بود، یک عکس طراحی شده‌ی معمولی است که به کاربری با نام رنه ایگنر (René Aigner) تعلق دارد. رنه ایگنر یک طراح تصاویر مفهمومی است که آثار خود را در پیج شخصی خویش، آرت‌استیشن (ArtStation) به اشتراک می‌گذارد. با توجه به این اطلاعات، تصویری که طبق مدعیان لیک شده بود، تنها یک طراحی تغییر یافته است.

پس چه اتفاقی افتاد؟ برخی از سودجویان و ترول‌های اینترنتی، طراحی‌ای را از فضای مجازی پیدا کردند، بر روی آن تغییرات کوچکی انجام دادند و همراه با لوگوی جعلی Call Of Duty: Modern Warfare 4، یک عکس کاملا ساختی را در فضای مجازی به اشتراک گذاشتند تا شایعات زیادی را در رابطه با آن ایجاد کنند. این اولین باری نیست که ما شاهد اخبار دروغین اینترنتی در رابطه با بازی‌ها هستیم. اگر به یاد داشته باشید، قبل از انتشار عنوان Super Smash Bros. Ultimate نیز اخبار جعلی‌ای به بیرون درز پیدا کرد.

ما به شخصه در رابطه با جعلی بودن این تصویر بسیار ناامید شدیم و همواره، خواهان یک نسخه‌ی جدید از مجموعه‌ی Call Of Duty: Modern Warfare هستیم. اما اگر این خبر می‌تواند کمی شما را از ناامیدی به بیرون بیاورد، لازم به ذکر است اکتیویژن در آخر این هفته محتوای جدیدی را با نام Shamrock And Awe برای آخرین نسخه‌ی Call Of Duty خود، یعنی عنوان Call Of Duty: Black Ops 4 عرضه می‌کند؛ این به‌روزرسانی شامل آیتم‌های بسیاری است که می‌توانید به صورت رایگان دریافت کنید.

عنوان چند نفره‌ی Call Of Duty: Black Ops 4 هم اکنون برای پلتفرم‌های ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و رایانه‌های شخصی در دسترس قرار دارد. شما می‌توانید با خرید این عنوان همراه با دوستان خود به تجربه‌ای جدید از سبک بتل رویال و همچنین ماد‌های جذاب بازی بپردازید.

منبع متن: gamefa