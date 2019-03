بازی Days Gone که توسط استودیوی بند (Bend Studio) در حال توسعه و طراحی است، تا چند وقت دیگر در دسترس دارندگان کنسول محبوب سونی قرار می‌گیرد. حال به تازگی اخباری منتشر شده که اطلاعاتی را از اسلحه‌های موجود در بازی Days Gone ارائه می‌کنند. بی‌شک طرفداران و هواداران بازی‌های انحصاری کنسول پلی‌استیشن ۴، بی‌صبرانه […]

بازی Days Gone که توسط استودیوی بند (Bend Studio) در حال توسعه و طراحی است، تا چند وقت دیگر در دسترس دارندگان کنسول محبوب سونی قرار می‌گیرد. حال به تازگی اخباری منتشر شده که اطلاعاتی را از اسلحه‌های موجود در بازی Days Gone ارائه می‌کنند.

بی‌شک طرفداران و هواداران بازی‌های انحصاری کنسول پلی‌استیشن ۴، بی‌صبرانه منتظر عرضه‌ی رسمی بازی Days Gone هستند که تا به الان، با تصاویر و ویدئوهای منحصر به فرد خود، توجه‌ی افراد زیادی را جذب کرده است. همان‌طور که در مصاحبه‌ی منتشر شده از سازندگان بازی Days Gone مشاهده کردید، دنیای بازی در منطقه‌ی غربی ایالات متحده‌ی آمریکا جریان دارد و بی‌شک تجربه‌ی بی‌نظیری در انتظار هواداران است.

در حال حاضر اطالاعات و جزئیات بسیاری از دنیای وسیع و نقشه‌های این بازی در دسترس قرار گرفته و همچنین گزارش‌هایی از تعادل میان داستان بازی و سیستم جهان باز Days Gone منتشر شده است. همان‌طور که در جریان هستید، بازی‌بازان و هواداران در مجموع، به تجربه‌ی ۳۰ ساعتی بازی Days Gone خواهند رفت که در این میان، ۶ ساعت میان‌پرده وجود خواهد داشت. به‌گونه‌ای که به ما اعلام می‌کند این بازی، از داستان و روایت‌های خاصی برخوردار است. همان‌طور که به نظر می‌رسد، تمرکز زیادی توسط استودیوی بازی‌سازی بند بر داستان بازی صورت گرفته است. حال به تازگی، استودیوی بازی‌سازی بند اطلاعاتی را از اسلحه‌ها و سلاح‌های استثنایی بازی Days Gone ارائه کرده که توجه‌ی بسیاری از بازی‌بازان و کاربران را به خود جلب کرده است.

طبق اخبار و گزارش‌های منتشر شده، هم‌اکنون نحوه‌ی کارکرد بعضی از سلاح‌های بازی Days Gone مشخص شده که بی‌شک برای علاقه‌مندان و منتظران این بازی بسیار مهیج و جالب خواهد بود. شایان ذکر است که جزئیاتی از سلاح‌های سرد بازی نیز در دسترس قرار گرفته که برای کسانی که علاقه‌ی کمتری به تیراندازی دارند جذاب است. به نظر می‌رسد که در بازی Days Gone، تقریبا ۵ سطح مختلف از اسلحه‌های جنگی وجود دارد که اولین سطح آن تحت عنوان Junk شناخته خواهد شد. این در حالی است که سطح پنجم سلاح‌های موجود در بازی تحت عنوان Special Forces Condition مشخص شده است. یکی از نکاتی که توجه‌ی افراد زیادی را به خود جلب کرده است، میزان نفوذ تیرهای مختلف موجود در Days Gone شناخته می‌شود. طبق اخبار و گزارش‌های منتشر شده، بازی‌بازان با انتخاب تیرهایی با قدرت نفوذ بالاتر، قادر خواهند بود تا با شلیک‌های کمتر محافظ‌های مختلف را از بین ببرند.

علاوه بر مورد گفته شده، استودیوی بند اعلام کرده است که برای سلاح‌های سرد موجود در بازی، قابلیتی تحت عنوان Auto-targeting تعیین شده که به بازی‌بازان و کاربران این امکان را خواهد داد تا سیستم گیم‌پلی بازی به صورت خودکار نشانه‌گیری بازی‌بازان را، به سوی دشمنان و حریفان نزدیک به او هدایت کند. همچنین این قابلیت، آیتم مناسبی است برای دفع ضرباتی که از سوی دشمنان به سوی بازی‌باز زده می‌شوند. بازی Days Gone در تاریخ جمعه ۶ اردیبهشت سال ۱۳۹۸ شمسی مصادف با ۲۶ آپریل سال ۲۰۱۹ میلادی به صورت انحصاری برای کنسول پلی‌استیشن ۴ منتشر خواهد شد. همچنین برای مطالعه‌ی جدیدترین مقاله‌ی وب‌سایت گیمفا در رابطه با این بازی که به پتانسیل‌های آن پرداخته است، می‌توانید به مطلب «آیا فریکرها از زامبی‌ها پیشی می‌گیرند؟ | نگاهی به پتانسیل‌های Days Gone» به قلم مهرداد میرشاهی از طریق این لینک مراجعه کنید.

اگر می‌خواهید با دنیای این عنوان و ویژگی‌های آن آشنا شوید، پیشنهاد می‌کنیم پیش‌نمایش این بازی تحت عنوان «زامبی کشی در مقیاس وسیع! | آنچه از Days Gone می دانیم» به قلم آقای مصطفی زاهدی را از طریق این صفحه‌ی وب‌سایت مطالعه کنید. در نهایت اگر از طرفداران پر و پا قرص این عنوان انحصاری شرکت سونی هستید، می‌توانید با مراجعه به فروشگاه پلی‌استیشن، این بازی را پیش خرید کرده و از امتیازات آن بهره‌ مند شوید.

منبع متن: gamefa