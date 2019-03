شرکت Microsoft در تورنومنت Halo در SXSW اطلاعات جدیدی از کالکشن Halo: The Master Chief به اشتراک گذاشت. با توجه به این ناشر، تست نسخه PC بازی Halo Reach تقریبا آماده بوده و ثبت‌نام برای Halo Insider شروع شده است.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از DSOGAMING، شرکت Microsoft اعلام کرد تست بازی تقریبا برای شروع آماده است و در حال حاضر فقط به تعداد زیادی ثبت‌نام نیاز دارند. این تست برروی استیم انجام می‌شود.

علاوه بر این، Microsoft اعلام کرد کالکشن Halo: The Master Chief یک بازی Play Anywhere نخواهد بود گرچه برای دارندگان نسخه Xbox One این کالکشن به آپشن‌هایی فکر می‌کند (شاید مقداری تخفیف؟). همچنین در زمان عرضه قابلیت کراس پلتفرم بین نسخه PC و Xbox One پشتیبانی نمی‌شود.

استودیوی 343 Industries اعلام کرد قصد پشتیبانی از کراس پلتفرم را دارد اما در ابتدا باید کالکشن را به‌طور کامل برروی PC عرضه کند و می‌خواهد جامعه بازیکنان هم حتما خواهان چنین چیزی باشند.

علاقه‌مندان می‌توانند از طریق این لینک برای Halo Insider ثبت‌نام کنند.

