تاریخ انتشار بازی Tales of the Neon Sea مشخص شد

سازندگان عنوان دوبعدی و جالب Tales of the Neon Sea در جدیدترین خبر خود اعلام کردند که این بازی ماه آینده برروی پلتفرم رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد. جزئیاتی از این عنوان و تاریخ دقیق انتشار آن را در ادامه می‌توانید مشاهده کنید.

Tales of the Neon Sea از سری عناوین چینی و دوبعدی به سبک ماجراجویی و معمایی است که در آن شما باید با حل چالش‌های مختلف از شهر فرار کنید. در این بین دشمنانی شامل انسان‌ها و ربات‌ها هم وجود دارند که اجازه‌ی پیشروی به شما نمی‌دهند اما باید با مهارت خود آن‌ها را نابود و یا فرار کنید. بدیهی است که هر چه مراحل مختلف را طی کنید، بازی سخت‌تر شده و برای حل معماهای آن احتیاج به زمان بیشتری خواهید داشت. اگر از طرفداران این سبک بازی‌ها هستید، Tales of the Neon Sea را هرگز از دست ندهید.

گفتنی است که این بازی سال گذشته از سوی استودیوی Palm Pioneer معرفی شد. حال تا انتشار آن تقریبا یک ماه باقی مانده است که به نظر می‌رسد طرفداران این سبک مدت زیادی را برای تجربه‌ی آن صبر نخواهند کرد. Tales of the Neon Sea در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ (۳۰ آپریل ۲۰۱۹ میلادی) برای رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد. در صورت انتشار جزئیات بیشتر در خصوص این بازی، آن را به اطلاع شما خواهیم رساند.

منبع متن: gamefa