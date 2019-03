شورش در شهر | نقدها و نمرات بازی The Division 2

بازی The Division 2 هم اکنون در دسترس تمامی بازی‌بازان قرار دارد و هم‌زمان با این امر، نقدها و نمرات آن نیز از طرف منتقدین منتشر می‌شود. در ادامه مروری دقیق برروی این نقدها خواهیم داشت. شرکت یوبی‌سافت (Ubisoft) همیشه توانسته است که ایده‌هایی جذاب را به صنعت بازی‌های ویدئویی اضافه کند. برای اثبات این […]

بازی The Division 2 به زودی در دسترس تمامی بازی‌بازان قرار خواهد گرفت و هم‌زمان با این امر، نقدها و نمرات آن نیز از طرف منتقدین منتشر می‌شود. در ادامه مروری دقیق برروی این نقدها خواهیم داشت.

شرکت یوبی‌سافت (Ubisoft) همیشه توانسته است که ایده‌هایی جذاب را به صنعت بازی‌های ویدئویی اضافه کند. برای اثبات این حرف، کافی است نگاهی گذرا به کارنامه‌ی این شرکت بیندازیم. سری Assassins Creed توانست سبک جدیدی از مبارزات را به بازی‌های ویدئویی وارد کند و البته جزو اولین بازی‌هایی بود که بازی‌باز را با مهارت‌های پارکور بالا در یک شهر وسیع رها می‌کرد. سری Rainbow Six همیشه جزو پرچم‌داران بازی‌های تیراندازی تاکتیکال بوده است؛ چه در گذشته که بیشتر برروی بخش داستانی تمرکز داشت و چه اکنون که به یک بازی تمام آنلاین تبدیل شده است. سری Far Cry نیز توانست المان‌های تیراندازی اول شخص را با ارکان یک بازی جهان‌آزاد ترکیب کند و معجونی دیوانه‌وار را به بازی‌بازان تحویل دهد. تمرکز بر دیوانگی و جنون را به خصوص از نسخه‌ی سوم این سری به بعد می‌توانید مشاهده کنید. سری Ghost Recon نیز توانست به خوبی اهمیت و ارزش کار تیمی را در تمامی نسخه‌های خود به بازی‌باز نشان می‌دهد. از طرفی دیگر با سری Watch Dogs روبرو هستیم که ایده‌ای کاملا تازه و جدید را وارد صنعت بازی‌های ویدئویی کرده است. اگر این موارد کافی نیستند، پس به سراغ بازی For Honor برویم که به کلی سبک جدیدی از مبارزات را ابداع کرد و برای اولین بار توانست حس واقعی مبارزات رو در روی جنگجوهای قدیمی را به بازی‌بازان بچشاند. نکته‌ی جالب آن است که فاصله‌ی زمانی بین بازی‌های این شرکت، چندان زیاد نیستند. یکی از جذاب‌ترین ایده‌های این شرکت، مربوط به بازی The Division است که ۳ سال پیش عرضه شد و اکنون در آستانه‌ی انتشار نسخه‌ی دوم آن هستیم.

بازی The Division 2 یک بازی تمام آنلاین است، همانند نسخه‌ی اول، که در فضایی آخرالزمانی روایت می‌شود. یوبی‌سافت تاکید زیادی دارد که این بازی، همانند دیگر عناوین آخرالزمانی نیست؛ چرا که در دیگر عناوین شاهد دنیایی هستیم ویرانه، خراب شده و پسا آخرالزمانی. از نظر گیم‌پلی، نسخه‌ی اول یکی کامل‌ترین و البته بهترین بازی‌های تیراندازی سوم شخصی است که می‌توانید تجربه کنید و انتظار داریم تا یوبی‌سافت با درس گرفتن از ایرادات نسخه‌ی ابتدایی، گیم‌پلی روان‌تر، بهتر و غنی‌تر را به بازی‌بازان تحویل دهد. در قسمت زیر شما می‌توانید نقدها و نمرات مربوط به این بازی را مشاهده کنید.

۹/۱۰ :Eurogamer Italy

یوبی‌سافت به خوبی توانسته است از عهده‌ی ساخت بازی The Division 2 برآید. این بازی در طول داستان خود به قدری خوب و کامل طراحی شده است که می‌تواند به راحتی بازی‌باز را به خود مشغول کند. محتویات انتهای بازی نیز دقیقا همان چیزهایی هستند که انتظار دارید: شلیک، انجام ماموریت و …. در اصل یوبی‌سافت به خوبی توانسته که در این بخش نیز محتویات مناسبی را برای بازی‌بازان مهیا کند.

۸٫۵/۱۰ :Destructoid

به عنوان کسی که تقریبا تمامی بازی‌های سبک شوتر سوم شخص را تجربه کرده است، بازی The Division تجربه‌ای به مزاتب کامل‌تر و لذت‌بخش‌تر است. گان‌پلی بازی به همراه قابلیت‌های مختلفی که ر اختیار بازی‌باز است، معجونی لذت‌بخش را تحویل داده است.

Gamersky 7.510

با وجود تجربه‌ی نهایی خوب بازی، The Division 2 را می‌توان بهتر از نسخه‌ی قبلی آن به شمار آورد و من باور دارم که این بازی حتی از Destiny 2 بهتر و تجربه‌ای فراتر از بازی Anthem است. اگرچه نسخه‌ی پلی‌استیشن ۴ بازی از باگ‌های جدی زیادی رنج می‌برد که بر اساس گزارش‌ها، از ابتدای عرضه‌ی بازی باعث ایجاد مشکلات زیادی در بازی از جمله کرش شدن آن می‌شوند.

Cheat Code Central 5.5/10

من حتی یک بار احساس نکردم که بازی هیجان انگیز، منحصربفرد یا نوآورانه‌ای را تجربه می‌کنم و ظاهرا زمان زیادی را پای این بازی به هدر دادم. بازی‌های تیراندازی بر پایه‌ی لوت فضای بسیار شلوغی دارند و The Division 2 برای جلب توجه مخاطبان در رقابتی شرکت کرده که به نظر می‌رسد در آن بازنده خواهد بود.

ازی The Division 2 هم‌اکنون برای پلتفرم‌های رایانه‌های شخصی، پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان در دسترس است. همچنین می‌توانید از این اینجا، مصاحبه‌ی انجام گرفته با سازندگان بازی را مطالعه کنید که اطلاعات جامع و کاملی را از این اثر، به کاربران ارائه می‌کند.

منبع متن: gamefa