اختصاصی گیمفا: راهنمای قدم به قدم و جامع Dark Souls Remastered – بخش پنجم

یکی دو بار اولی که خودتان بازی های استاد میازاکی را تجربه می کنید به کنار، ولی مهم تر از آن دفعاتی است که باید به راهنماهای این عناوین مراجعه کنید و تازه در می یابید که “عجب!! پس اینجا این بود قضیه اش!! پس این شخصیته واسه این بود که دیگه پیداش نشد!!” و بسیاری “آهان!!” های دیگر که به شما می گویند هنوز در نیمی از عمق دنیای بازی هم فرو نرفته اید. به واقع بدون راهنما و گشت و گذار در اینترنت تقریبا محال است که بتوانید سری سولز و بلادبورن را صد در صد کنید و کل رمز و رازهای آن را بفهمید. به همین دلیل هم نیاز خیلی زیادی در این بازی ها به یک راهنمای جامع حس می شود. کاربران خارجی که در این مورد راحتند و صدها راهنمای بی نظیر به زبان مادری در اختیارشان است ولی بازیبازان کشورمان مخصوصا کسانی که با این سری بیگانه هستند و یا زبان انگلیسی مناسبی ندارند اگر بخواهند این بازی ها را کاملا به اتمام برسانند به مشکل خواهند خورد. افرادی نیز که در این بازی ها حرفه ای هستند هم بالاخره نیاز دارند تا به راهنما مراجعه کنند تا تمام رازهای بازی را بفهمند و خیلی از ما وقتی به راهنماهای خارجی مراجعه کرده ایم تازه دریافته ایم کلی از موارد بازی بوده که نمی دانسته ایم و شخصیت ها و پایان مخفی و … برای خودشان داستان و خطی مخصوص دارند.

به همین دلیل هم چه برای بازیبازان حرفه ای سری سولز چه برای مبتدی ها که می خواهند اولین بار به استقبال این سری بروند، وجود یک راهنمای فارسی که به راحتی آن ها را در بازی پیش ببرد و تمامی رازهای بازی را برای آنها باز کند می تواند خیلی مفید باشد. بازی های هیدتا میازاکی واقعا شگفت انگیز هستند هر کدام برای خود یک دنیای بسیار بسیار پیچیده با کلی قوانین نانوشته و شخصیت های عجیب و وقایع غیر منتظره هستند و گاهی حتی کوچکترین حرکات بازیباز منجر به عواقبی جذاب یا از بین رفتن شانس اتمام خط داستانی یک شخصیت و … خواهد شد. بازی های میازاکی فارغ از این که نامشان Demon’s Souls است یا Dark souls و یا Bloodborne همگی دنیایی خیلی خیلی پیچیده تر از چیزی که به نظر می رسد دارند و پیچیدگی مراحل بازی حتی نصف آن پیچیدگی کلی و رمز و رازهایی که در پس تمامی بخش های دنیای این بازی ها خوابیده و مخفی شده اند را نیز ندارند و در این بازی ها مهم بخش هایی نیست که می بینید بلکه مهم تر مواردی است که نمی بینید. رازهایی که وقتی آن ها را در می یابید تازه می فهمید که فقط و فقط یک نابغه می تواند چنین پیچ و تاب و عواقب و روابط شخصیت ها و … را در یک بازی بگنجاند آن هم با درصد خطای تقریبا صفر.

بعد از استقبال بسیار خوب از راهنمای جامع بازی Bloodborne و Dark Souls III و Resident Evil 7 تصمیم گرفتم تا با انجام یک نظر سنجی از شما عزیزان راهنمای بعدی را تعیین کنم و این اتفاق رخ داد و بازی بی نظیر Dark Souls Remastered توسط شما عزیزان برای راهنمای جامع بعدی تعیین گردید. انتخابی که برای من نیز بسیار عالی بود تا با توجه به شناخت و تسلط کاملی که بر عنوان Dark Souls دارم و آن را در نسل هشتم نیز بازی کرده ام در کنار ترجمه مطالب و راهنماهای خارجی، یک راهنمای قدم به قدم فارسی در مورد تمامی مراحل این عنوان و نحوه پیشروی در آن ها و مبازه با باس ها و …. به صورت جامع و به زبان فارسی برای شما عزیزان تهیه کنم. لازم به ذکر است که همان ظور که قبلا نیز خدمت شما عرض کرده ام این مطالب از آن جهت اختصاصی گبمفا هستند که مانند آن ها به زبان فارسی و به صورت یک راهنمای کامل نوشتاری وجود ندارد وگرنه قطعا بخش های زیادی از این مطالب با توجه به اطلاعات و نوشته های انگلیسی و راهنماهای این بازی نوشته و ترجمه شده اند، اما در ایران این راهنمای فارسی نوشتاری و قدم به قدم Dark Souls Remastered برای اولین بار تاکنون توسط گیمفا انجام شده است. قصد داریم تا این راهنما را که به دلیل انتخاب شما در نظرسنجی نگارش می گردد با فاصله زمانی کم و به صورت هفته ای دو قسمت برای شما قرار دهیم و انشالله به پایان برسانیم. در این راهنما هیچ هیچ سنگ و آیتم ارتقایی پنهان نمی ماند، هیچ منطقه مخفی پنهان نخواهد ماند و هیچ باس مخفی زنده نمی ماند، تمامی گنج های ارزشمند و سلاح ها و زره ها و شخصیت ها و… کشف می شوند و حتی در روند راهنما به دی ال سی بازی که در نسخه ریمسترد قرار دارد نیز خواهیم پرداخت. به کدام مسیر باید بروید؟ چطور باید بروید؟ کجا می توانید یک شمشیر بی نظیر پیدا کنید؟ اون چه موجودیه که مدام داره شما رو می کشه؟ اون باس لعنتی رو چطوری بکشم؟ حلقه های قدرتمند بازی کجا هستن؟ پاسخ های شما همگی اینجاست. در ابن راهنما از شروع بازی به صورت مرحله به مرحله تمامی بخش های بازی کاملا قدم به قدم شرح داده خواهند شد تا در نهایت کاملترین راهنمای نوشتاری جامع فارسی برای این بازی به دست اید و اختصاصا توسط گیمفا به شما تقدیم گردد. امیدوارم که این راهنمای قدم به قدم و جامع Dark Souls Remastered که برای اولین بار توسط گیمفا به زبان فارسی تهیه می شود و انتخاب خود شما بوده است نیز به مانند راهنمای جامع Bloodborne و Dark Souls III و Resident Evil 7 مورد رضایت و توجه شما عزیزان قرار بگیرد و این مقالات راهنما بتوانند گاهی به کمک شما بیایند. پیشنهاد می کنم با نخستین قسمت سری مقالات راهنمای قدم به قدم و جامع Dark Souls Remastered با بنده و وبسایت تحلیلی خبری گیمفا همراه شوید.

ادامه پیشروی از بونفایر Darkroot Basin

از تونلی که به بونفایر رسید دوباره برگردید بیرون و مسیری که وجود دارد را دنبال کنید تا سرانجام به یک منطقه وسیع و بزرگ برسید که در این منطقه دشمنانی به نام Crystal Golem وجود دارند. همچنین باید خیلی مراقب حملات اژدهای hydra چند سر که خیلی دورتر در دریاچه قرار دارد و به سمت شما شلیک می کند باشید. این شلیک هایی که او می کند تا خیلی خیلی دورتر و نزدیک آخر این منطقه می رسند و البته یک خوبی دارند و آن هم این است که دشمنان کریستالی شما را هم آسیب می زنند و اگر بتوانید کشته شده آنها را مدیریت کنید و خودتان جان سالم به در ببرید روح خوبی می گیرید.

برای شکست این مینی باس یعنی hydra، بهتر است که تا می توانید به درون آب و نزدیک او بروید تا حدی که دیگر فقط شروع کند به زدن ضربات فیزیکی که با یک سپر خوب قابل دفع هستند. بهتر است بروید به سمت راست این دریاچه و تا جایی که ممکن است بچسبید به دیواره این سمت و در اینجا یک نقطه امنی هست که اگر آن را بیابید دیگر حتی ضربات فیزیکی باس هم به شما نمی خورد. سعی کنید از روی پیام هایی که دیگر بازیبازان گذاشته اند این نقطه را پیدا کنید. حالا در اینجا شروع کنید یا با جادو یا با تیرکمان به سرهای باس ضربه بزنید و یا وقتی سرش را پایین آورد که به شما ضربه بزند با شمشیر آن را بزنید تا نهایتا نبرد تمام شود و hydra از بین برود.

با کشتن این مینی باس شما DUSK CROWN RING و یک DRAGON SCALE می گیرید. از نزدیک این باس هم آیتم هایی مثل ست لباس شوالیه و .. را بردارید. حالا از دریاچه برگردید بیرون و کاملا دوباره برگردید به عقب جایی که از صخره ها پایین آمدید و اینجا در روبرویتان یک ساختمان می بینید که به سمتش بروید و دربی که اینجا هست با Master Key یا Watchtower Basement Key باز می شود. اینجا درون ساختمان یک شوالیه چاق به نام Havel the Rock هست که چند قسمت قبل گفتم که اگر از کلی پله های پیچ در پیچ پایین بروید به یک شوالیه چاق می رسید.

Havel با این که خیلی سنگین ضربه می زند ولی بسیار کند است و اگر آرام دورش بچرخید و ضربات سنگین از پشت به او بزنید و حواستان به ضرباتش هم باشید می توانید راحت آن را بکشید. کشتن Havel the Rock یک حلقه خوب به نام HAVEL’S RING می دهد که میزان وزنی که می توانید حمل کنید را افزایش می دهد و چابکی شخصیتتان بیشتر می شود. حالا وقت مناسبی است که به یک منطقه انتخابی از بازی برویم مخصوصا چون یک آیتم به درد بخور به شما می دهد قبل از رفتن به Blighttown لعنتی!

حالا باید برگردید به بونفایر فایرلینک شراین. از اینجا باید سوار آن آسانسوری شوید که ما را می برد بالا به درون کلیسا یا cathedral. اما باید تا که آسانسور کمی به سمت بالا حرکت کرد شما یک غلت بزنید به جلو تا روی یک پلتفرم فرود بیایید. از روی سنگ های اینجا جلو بروید تا به یک لبه صخره ای سرسبز برسید. در اینجا یک سنگ تقریبا گرد در سمت دیگرتان می بینید که به یک بخش ستون مانند و ساختمان وصل است. باید از اینجا بپرید روی آن سنگ و با دقت هم این کار را انجام دهید. البته اگر دقت کنید با یک غلت هم می توانید روی آن سنگ فرود بیایید. وقتی اینکار را کردید مسیر باریک را دنبال کنید و به یک پله های سنگی می رسید که بالا بروید و می رسید روی یک سقف.

از حفره سقف بپرید پایین و از اینجا UNDEAD ASYLUM F2 WEST KEY را بردارید. حالا باید دوباره بپرید پایین و دوباره برسید به بونفایر فایرلینک شراین و باز سوار آسانسور شوید و غلت بزنید و برگردید همین جایی که پریدید روی سنگ روبرو. دوباره از همان پله های سنگی و این بار تا انتها و تا جایی که می توانید بالا بروید تا نهایتا به یک لانه پرنده برسید. بروید درون لانه پرنده و اینجا گزینه ای دارید که خودتان را مثل یک تخم مرغ گرد کنید! این کار را بکنید و چند ثانیه در این حالت بمانید تا یک کات سین زیبا ببینید و کلاغی عظیم باز هم شما را بردارد و برگرداند به Northern Undead Asylum برای دیدار دوباره از این منطقه و اتمام کارهای ناتمام و برداشتن آیتم های باقیمانده از بار اول در آغاز بازی.

بازگشت دوباره به Northern Undead Asylum

آیتم هایی که اینجا هستند:

Red Titanite Chunk

Peculiar Doll

Crest Shield

Titanite Slab

(Winged Spear (in Firelink

(Zweihander (in Firelink

(Binoculars (in Firelink

(Soul of a Proud Knight (in VotD

(Dragon Crest Shield (in VotD

(Astora’s Straight Sword (in VotD

(Soul of a Nameless Soldier (in VotD

وقتی فرود آمدید کمی به پایین بروید و سمت چپتان لانه Snuggly the crow را می بینید که باز هم مثل دیمونز سولز حضور دارد اما این بار آیتم های soft و warm یا همان گرم و نرم را به Shiny یا درخشنده ترجیح می دهد! شما می توانید برخی آیتم هایتان را در لانه او بیاندازید و سپس بازی را ریلود کنید و می بینید که آیتم دیگری در لانه اوست که برای شما گذاشته است. هر بار فقط باید یک آیتم را در لانه او بیاندازید و بیشتر از آن فایده ای ندارد. لیست آیتم هایی که می توانید برای او در لانه بیاندازید و آیتمی که در ازای آن دریافت می کنید را در زیر برای شما قرار داده ام.

لیست آیتم هایی که می توانید برای Snuggly the crow در لانه بیاندازید و آیتمی که در ازای آن دریافت می کنید

آیتمی که می گیرید – آیتمی که می دهید

Pendant – Souvenir of Reprisal

Rubbish – Titanite Chunk

Sunlight Medal – White Titanite Chunk

Bloodred Moss Clump – Twinkling Titanite

Purple Moss Clump – Twinkling Titanite

Blooming Purple Moss Clump – Twinkling Titanite x2

Cracked Red Eye Orb – Purging Stone x2

Humanity – Ring of Sacrifice

Twin Humanities – Rare Ring of Sacrifice

Prism Stone – Demon Titanite

Dung Pie – Demon Titanite

Pyromancy Flame (Basic) – Red Titanite Chunk

Pyromancy Flame (Upgraded to +15) – Red Titanite Slab

Egg Vermifuge – Dragon Scale

Sunlight Maggot – Old Witch’s Ring

Sack Demon’s – Great Hammer

Skull Lantern – Ring of Fog

Ring of the Sun Princess – Divine Blessing x2

Xanthous Crown – Ring of Favor and Protection

(Soul of Manus (AotA only) – Pursuers (Sorcery spell

مسیر را پایین ادامه دهید و وارد درب شوید ولی حواستان باشد که سریع ندوید به وسط این سالن، وگرنه پرت می شوید پایین و بلافاصله باس فایت آغاز می شود. از کناره های اتاق بروید به سمت دیگر و درب حیاط را باز کنید تا برسید به اولین بونفایری که در این بازی روشن کردیم (یادش بخیر!). از نردبانی که آن سمت بونفایر است پایین بروید و اینجا باید یک شوالیه قدرتمند را شکست دهید تا RED TITANITE CHUNK و احتمالا یک شمشیر شوالیه را دریافت نمایید. پشت این شوالیه در سلولی که بازی را درون آن آغاز کردیم، PECULIAR DOLL را بردارید که بعدا به دردمان خواهد خورد.

دوباره برگردید به بونفایر حیاط. حواستان باشد که یک جای دیگر در این منطقه به صورت تصادفی باز هم یک شوالیه دیگر به شما حمله خواهد کرد که او را بکشید و CREST SHIELD بگیرید. از درب دیگر حیاط بروید داخل و از پله هایی که اول بازی یک آندد توپ غلتان به سمت شما انداخت پایین، بالا بروید. دشمنانی که هستند را بکشید و در سمت دیگر این منطقه یک بخشی بود که اول بازی گفتم نمی توانیم هنوز درب آن را باز کنیم ولی اکنون با Undead Asylum F2 West Key می توانیم.

اگر دشمنی جلوی درب نگهبانی می داد آن را بکشید و درب را باز کرده و درون اینجا RUSTED IRON RING را بردارید که حرکت کردن شما را در مناطقی که درون آنها مثل مرداب است و سرعتان خیلی کمتر می شود، راحت تر می کند و در واقع خوراک Blighttown است. برگردید به حیاط و در بونفایر استراحت کنید و بروید درون سالن بزرگ و این بار بروید وسط این سالن تا فرو بریزد و بیافتید پایین برای شروع باس فایت.

باس فایت: STRAY DEMON

این باس مثل بار قبلی اگر الگوی حملاتش را یاد بگیرید و سعی کنید از ضرباتش دور بمانید و سپس بدوید نزدیکش و او را بزنید و دوباره برگردید عقب، می تواند نبرد راحتی باشد (اگر از دور جادو و تیر بزنید که دیگر چه بهتر). یک بازیباز با حوصله حتی می تواند بدون خوردن یک ضربه این باس را بکشد. اگر شخصیت نزدیک زن دارید، نزدیک باس بروید و مدام سعی کنید به پشتش بروید و ضربات دو دستی به او وارد کنید. حمله ای که باید مراقبش باشید حمله پرشی باس است. وقتی باس به هوا می پرد سریعا به عقب غلت بزنید و از او دور شوید. وقتی به زمین رسید دوباره نزدیک رفته و ضربه بزنید.

برای شخصیت های بر پایه جادو، باید حداکثر فاصله ممکن از باس را مدام حفظ کنید و اسپل دیفالت خود را مدام شلیک کنید. دامنه حملات باس تقریبا کم است و اگر فاصله را از او حفظ کنید مشکلی نخواهید داشت. بعد از کشتن این باس TITANITE SLAB و ۲۰,۰۰۰ روح می گیرید. خب دیگر کارمان با Undead Asylum تمام شد و برگردید بروید بالای صخره تا کلاغ دوباره بیاید و شما را برگرداند فایرلینک شراین.

انتخابی:

حالا که مقداری قوی تر شده اید اگر بخواهید می توانید به سراغ جمع کردن بقیه آیتم های قبرستان بروید. در قبرستان چندین اسکلت معمولی وجود دارند که روحی به شما نمی دهند و ۲ اسکلت بزرگ وجود دارند که هر کدام ۵۰۰ روح می دهند. با دقت و تمرکز قبرستان را از دشمنان پاکسازی کنید. بعد از کشتن همه دشمنان و از بخش انتهای قبرستان می توانید آیتم های WINGED SPEAR, a ZWEIHANDER و BINOCULARS را بردارید که دفعه قبلی این ها را نگرفته بودیم.

ادامه راهنما

خب حالا آماده رفتن به Blighttown هستیم. برای رسیدن به این منطقه چند راه داریم. راه استاندارد این است که از بخش پایینی Depths و با کلید Blighttown key که از کشتن Gaping Dragon گرفته بودیم به این بخش برویم (جایی که یک فروشنده روی زمین نشسته بود و از پله های کنارش رفتیم به باس فایت Gaping Dragon و بعد از فروشنده دربی بزرگ بود که قبلا گفتیم قفل است). اما ما می خواهیم از یک راه دیگر برویم.

سریع ترین راه برای رسیدن به این منطقه از فایرلینک شراین است. از پله های کنار بونفایر فایرلینک پایین بروید و از کنار سلول فایرکیپر هم باز پایین بروید تا به آسانسوری برسید که پایین می رود و شما را به New Londo Ruins می برد. وقتی پیاده شدید کمی آن طرف تر به درب قفلی می رسید که با کلید Master Key آن را باز کنید. مسیر را ادامه دهید و از روی یک پل کوچک عبور می کنید و وارد یک بخش غار مانند می شوید. در این غار دشمنانی گنده بک هستند که با گرزشان می توانند شما را سمی کنند و دشمنان قدرتمندی هستند و باید با دقت آنها را بکشید و کمی جلوتر می بینید که وارد Blighttown شده اید.

Blighttown

آیتم های این منطقه:

Key to New Londo Ruins

Soul of a Proud Knight

Fire Keeper Soul

Mask of the Sealer

Crimson Robes

Crimson Gloves

Crimson Waistcloth

Tin Banishment Catalyst

Sorcery: Remedy

Dragon Scale

Large Titanite Shard

Giant Club

Large Soul of a Proud Knight

Large Soul of a Proud Knight

Large Soul of a Proud Knight

Green Titanite Shard

Large Titanite Shard

Server

Plank Shield

وقتی وارد این منطقه شدید بهتر است که ست لباس Black Leather gear و ماسک Thief Mask و سپر the Spider Shield را مجهز کنید که بیشترین مقاومت را در برابر سمی شدن دارند. قبل از این که از نخستین نردبان پایین بروید کلید KEY TO NEW LONDO RUINS را بردارید که همان دربی را باز می کند که قبل تر با Master Key باز کردیم تا وارد این منطقه شویم. این برای کسانی خوب است که چون مستر کی نداشته اند مجبور شده اند از منطقه Valley of the Drakes به Blighttown بیایند و می توانند با این کلید و قبل از پایین رفتن از نردبان Blighttown، برگردند عقب و قبل از غار، آن درب را از این سمت باز نمایند تا مبان بری به New Londo Ruins و فایرلینک شراین باشد.

حالا آماده باشید و از نردبان پایین بروید. اینجا باید از ۳-۴ نردبان پایین بروید و سپس باید آماده قابم شدن باشید. از اینجا باید خیلی مراقب دشمنان لعنتی که از خیلی دورتر به شما شلیک می کنند باشید و سریعا سپر بگیرید و ببینید تیر از کجا می آید زیرا با حدود ۲ شلیک به شما، سمی خواهید شد که خیلی روی مخ است. قبلا اگر از Darkroot Garden چند Blooming Purple Moss Clump برداشته باید اینجا خیلی به دردتان می خورند. خبر خوب این است که وقتی یکی از این دشمنان تیرانداز را بکشید دیگر ظاهر نخواهد شد.

در پایین نردبان چهارم یک راه وجود دارد که به یکی از همین شلیک کننده ها می رسد. آن را بکشید ولی حواستان باشد که در منطقه پشت او و مقداری دورتر حداقل ۲ تای دیگر از اینها هستند. آرام این مسیر راهروی بالایی دور این منطقه را دنبال کنید و این دشمنان را با دقت از بین ببرید و فعلا آیتم ها را بی خیال شوید. وقتی همه را کشتید برگردید و از روی جسد SOUL OF A PROUD NIGHT را بردارید. حالا می توانید از نردبانی که اینجاست پایین بروید و با یک خطر دیگر روبرو شوید که سگ های آتشین هستند. اینها را هم با دقت بکشید تا از اینجا یک پاداش خوب بگیرید و آن چیزی نیست جز یک FIRE KEEPER SOUL دیگر.

حالا برگردید بالا و دوباره به عقب بروید و به مسیر اصلی برسید یعنی جایی که از نردبان چهارم پایین آمدید. از نردبان پنجم پایین روید و پایین این نردبان یک مسیر دیگر (غیر از نردبان ششم) برای دنبال کردن هست. مسیر را ار یک بخش باریک به آرامی دنبال کنید تا در انتها به جسدی برسید و MASK OF THE SEALER, CRIMSON ROBE, CRIMSON GLOVES, CRIMSON WAISTCLOTH و TIN BANISHMENT CATALYST را بردارید. از صندوقی هم که اینجاست SORCERY: REMEDY را بردارید. در مسیر برگشت یک نردبان هست که بالا می رود ولی چیز خاصی بالای آن نیست. برگردید به منطقه اصلی و از نردبان ششم پایین بروید.

اینجا باید سوار یک آسیاب چوبی شوید و به عنوان آسانسور از آن استفاده کنید تا به پایین برسید. اینجا دیگر چیز خاصی نیست و باید به کف این منطقه یعنی پایین ترین بخش این قسمت و درون بخش مرداب مانند برسید. به محض این که به این پایین و درون مرداب رسیدید، شروع کنید به دنبال کردن دیوار سمت چپتان و آن را بغل کنید! آن قدر بروید تا به یک بخش تونل مانند برسید که درون آن یک یونفایر است و آن را روشن نمایید. آخیش! از انتهای این تونل که بن بست هم هست از درون صندوق DRAGON SCALE را بردارید. حسابی استراحت کنید تا در قسمت بعدی ادامه مسیر Blighttown را دنبال نماییم.

در قسمت بعدی ادامه مسیر Blighttown را دنبال خواهیم کرد

منبع متن: gamefa