گزارش: شرکت سونی چندین انحصاری بزرگ معرفی نشده در اختیار دارد

با توجه به نزدیک شدن به پایان نسل فعلی و عدم حضور شرکت سونی در مراسم E3 امسال، همه‌ بر این باور هستند که این شرکت از تمامی بازی‌های انحصاری بزرگ خود برای کنسول پلی‌استیشن ۴ رونمایی کرده و دیگر هیچ عنوان معرفی نشده‌ی دیگری باقی نمانده است. با این حال، به نظر می‌رسد این موضوع صحت ندارد. براساس اخبار منتشر شده، یک استودیوی سکند پارتی (۲nd Party) تحت مدیریت شرکت سونی برروی یک پروژه‌ی معرفی نشده‌ی جدید کار می‌کند.

این خبر توسط عضو سابق تیم Kinda Funny Games و وب‌سایت IGN منتشر شده است. آقای کالین موریارتی (Colin Moriarty) در حساب توییتر خود بیان کرده که « یک بازی انحصاری نسبتا مهم برای کنسول پلی‌استیشن ۴ هنوز توسط یک استودیوی سکند پارتی معرفی نشده است». شرکت سونی در گذشته نیز با برخی از استودیوهای مستقل برای توسعه‌ی عناوین انحصاری همکاری کرده بود. البته بسیار بعید به نظر می‌رسد که پیام آقای موریارتی به استودیوهایی مانند کوانتیک دریم (Quantic Dream) و یا اینسومنیاک گیمز (Insomniac Games) اشاره داشته باشد.

یکی از استودیوهایی که می‌توان به آن اشاره کرد، استودیوی سوپرمسیو گیمز (SuperMassive Games) است. اگرچه این استودیو در حال حاضر برروی توسعه‌ی بازی Man of Medan کار می‌کند ولی آن‌ها بیان کرده بودند که چند عنوان انحصاری معرفی نشده برای کنسول پلی‌استیشن ۴ را در برنامه دارند. استودیوی دیگری که می‌تواند در این لیست قرار بگیرد، استودیوی GenDesign است. این استودیو توسط خالق بازی Shadow of the Colossus یعنی فومیتو اودا (Fumito Ueda) تاسیس شده و پیش از این در توسعه‌ی The Last Guardian نقش داشت.

با وجود تمامی این صحبت‌ها، این موضوع توسط یک منبع غیررسمی مطرح شده است و باید تا معرفی رسمی بازی از سوی شرکت سونی منتظر بمانیم. آقای Shuhei Yoshida، مدیر بخش استودیوهای جهانی شرکت سونی، سال گذشته اعلام کرده بود که این شرکت هنوز چند بازی انحصاری کنسول پلی‌استیشن ۴ را معرفی نکرده است. با توجه به نزدیک شدن به زمان برگزاری مراسم‌ PAX South در شهر سن آنتونیو و حضور پرشور شرکت سونی در این مراسم، معرفی بازی یاد شده در جریان این مراسم دور از انتظار نیست.

منبع متن: gamefa