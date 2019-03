از پیش می‌دانستیم که شرکت Koei Tecmo که ناشر بازی Dead or Alive 6 می‌باشد، نسخه‌ای رایگان از بازی را برای انتشار در نظر گرفته است؛ آن‌ها پیشتر، این کار را با Dead or Alive 5 نیز انجام داده بودند. حال به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamingbolt، در حالیکه تنها 2 هفته از انتشار Dead or Alive 6 می‌گذرد، نسخه‌ی رایگان بازی هم‌اکنون بر روی پلتفرم‌های PC،PS4 و Xbox One در دسترس می‌باشد. این نسخه که Dead or Alive 6: Core Fighters نام دارد، به بازیکنان اجازه می‌دهد تا بخش‌های Arcade، DOA Central، Time Attack، بخش تمرینی، دقایق ابتدایی بخش داستانی و... را تجربه کنند. در حالیکه حالت‌های متعددی برای ورژن رایگان در نظر گرفته شده است، اما کرکترهای آن محدود به 4 شخصیت Diego، Katsumi، Bass و Hitomi می‌باشند.

برای کسانی که در خرید Dead or Alive 6 شک داشته و یا با این فرنچایز آشنایی ندارند، تجربه‌ی Dead or Alive 6: Core Fighters فرصت خوبی برای تجربه‌ی محدود این عنوان می‌باشد. Dead or Alive یکی از قدیمی‌ترین فرنچایزهای تاریخ بازی‌های ویدئویی می‌باشد که کار خود را از سال 1996 آغاز نمود و طی این مدت، چندین نسخه از آن بر روی پلتفرم‌های مختلف عرضه شده است. شما می‌توانید ویدئوی مربوط مقایسه‌ی عملکرد فنی DEAD OR ALIVE 6 بر روی پلتفرم‌های مقصد بازی را از اینجا تماشا کنید.

منبع متن: pardisgame