دقایقی پیش 2 شرکت Tencent و Activision از نسخه دستگاه‌های موبایل بازی Call of Duty که با الهام از سری‌های Black Ops و Modern Warfare در دست ساخت است، رونمایی کردند.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Polygon، بازی Call of Duty: Mobile توسط استودیو Timi شرکت Tencent برای دستگاه‌های iOS و Android در حال توسعه بوده و حالت‌های چندنفره و رقابتیِ معروف سری Call of Duty را برروی دستگاه‌های موبایل برای افراد علاقه‌مند فراهم می‌کند. بنابر گفته‌های Activision، حالت‌هایی نظیر Search and Destroy و Free For All در نقشه‌های معروف و پرطرفدار این سری نظیر Nuketown ،Crash و Hijacked قابل بازی خواهند بود. بازیکنان نیز می‌توانند با دریافت امتیاز به امکاناتی نظیر اسلحه‌های جدید و شخصیت‌های کلاسیک سریِ COD دسترسی پیدا کنند.

معاون بخش موبایل Activision یعنی "کریس پلامر" نیز در این مورد گفته است: "با همکاری تیم‌های فوق‌العاده شرکت Tencent، ما مجموعه‌ای از نقشه‌های پرطرفدار، حالت‌های رقابتی و چندنفره، شخصیت‌های آشنا و اسلحه‌های شناخته‌شده نسخه‌های مختلف Call of Duty را در قالب یک تجربه حماسی برای اولین بار به دستگاه‌های موبایل می‌آوریم. "

در ادامه می‌توانید تریلر معرفی این عنوان را که در سخنرانی اصلی و آغازین GDC 2019 منتشر شد، مشاهده کنید.

دانلود با کیفیت SD | دانلود با کیفیت HD

تماشا به صورت تمام‌صفحه

تاریخ انتشار رسمی این بازی هنوز مشخص نشده ولی بازیکنان می‌توانند تابستان امسال با توجه به منطقه و ریجن دستگاه خود، بتای عمومی Call of Duty: Mobile را تجربه کنند.

منبع متن: pardisgame