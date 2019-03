چند روز پیش شرکت مایکروسافت طی رویداد «اینساید ایکس‌باکس» اعلام کرد که بازی ماین‌کرفت (Minecraft) در تاریخ ۱۵ فروردین به سرویس گیم‌پس اضافه می‌شود.

انتشار این خبر چندان ما را شگفت‌زده نکرد و با توجه به محبوبیت ماین‌کرفت، زودتر از این‌ها انتظار داشتیم که این اثر به سرویس‌های اختصاصی مایکروسافت بیاید. از زمان انتشار بازی در سال ۲۰۰۹، تاکنون بیش از ۹۱ میلیون نفر آن را تجربه کرده‌اند. علاوه بر این، طبق گزارش‌ها ماین‌کرفت دومین بازی پرفروش تاریخ است و پشت سر Tetris قرار گرفته. این موفقیت‌ها دلیل خوبی شدند تا ماینکرفت برای تمامی پلتفرم‌ها عرضه شود؛ در حال حاضر می‌توانید این اثر را روی ۲۰ پلتفرم مختلف – از جمله موبایل‌ها، کنسول‌ها و… – تجربه کنید.

کاربران سرویس گیم‌پس از تمامی امکانات بازی برخوردار خواهند بود و می‌توانند از محتوای دانلودی فروشگاه ماین‌کرفت هم استفاده کنند. همچنین مانند سایر نسخه‌های موجود، این دسته از کاربران تمامی آپدیت‌های جدید را دریافت خواهند کرد. جدیدترین به‌روزرسانی بازی با نام Village & Pillage اواخر بهار در دسترس قرار می‌گیرد.

سرویس گیم‌پس برای اولین در سال ۲۰۱۷ به مجموعه سرویس‌های ایکس‌باکس وان اضافه شد. گیم‌پس بیش از ۱۰۰ بازی را در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد و افراد می‌توانند تنها با پرداخت ۱۰ دلار به صورت ماهیانه، از این محتویات استفاده نمایند. ماه گذشته بازی Just Cause 4 در کنار آثار دیگری مثل Fallout 4، F1 2018 و… به این سرویس آمدند. مایکروسافت معمولا هر ماه چندتا بازی را به فهرست سرویس خود اضافه می‌کند. علاوه بر این، تمامی انحصاری این شرکت را می‌توانید همان روز اول انتشار از گیم‌پس دریافت کنید.

در حال حاضر گیم‌پس روی پلتفرم‌های ایکس‌باکس وان و کامپیوتر قابل‌استفاده است. چندین پیش شایعات مبنی بر انتشار این سرویس برای کنسول نینتندو سوییچ به گوش می‌رسید. فیل‌اسپنسر، رئیس بخش ایکس‌باکس، هم مدتی قبل اعلام کرده بود که می‌خواهند به مخاطبان بیش‌تری برسند و سرویس‌هایی مثل گیم‌پس و xCloud ابزاری برای رسیدن به این هدف هستند.

منبع: Variety

