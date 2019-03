به نظر شما تجربه یک بازی و نوشتن چند توییت کوتاه درباره آن چه‌قدر ارزش دارد؟ اگر مانند «تایلر بلوینز» – ملقب به نینجا – مشهورترین بازی‌کننده دنیا باشید، احتمالا برای این کار یک میلیون دلار دریافت خواهید کرد.

بدون شک در حال حاضر نینجا به عنوان تاثیرگذارترین بازی‌کننده جهان شناخته می‌شود و شرکت‌های زیادی دنبال این هستند که با استفاده از چهره او، بازی خود را سر زبان‌ها بیندازند؛ یکی از این شرکت‌ها الکترونیک آرتز (EA) نام دارد.

به گفته خبرگزاری رویترز، شرکت الکترونیک‌آرتز برای استریم Apex Legends در روز اول انتشار، یک میلیون دلار به حساب نینجا پرداخته کرده است. موضوع وقتی جالب‌تر می‌شود که بدانیم او تنها یکی از استریمرهایی است که تحت حمایت این شرکت قرار داشته و در این بین مطمئنا استریمرهای معروف دیگری هم مبلغ‌هایی را دریافت کرده‌اند. به هر روی، این اتفاق چندان بی‌تاثیر نبود و سبب شد تا بازی در سه روز اول حدود ۱۰ میلیون بازی‌کننده را به سوی خود جذب کند. در حال حاضر Apex Legends یکی از بزرگ‌ترین و محبوب‌ترین بازی‌های بتل‌رویال به حساب می‌آید و از زمان انتشار خود توانسته تعدادی از رکوردهای Fortnite را پشت‌سر بگذارد.

این رقم در نگاه اول شاید برای تجربه چند ساعته‌ی یک بازی بسیار زیاد به نظر برسد. اما همان‌طور که در ابتدا مطلب گفتیم، نینجا بدون شک یکی از محبوب‌ترین استریمرهای سایت توییچ به حساب می‌آید؛ در حال حاضر صفحه او در این وب‌سایت بیش از ۱۳ میلیون دنبال‌کننده دارد. علاوه بر این، نینجا پیش‌تر در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود که در بهترین حالت ماهیانه ۵۰۰ هزار دلار درآمد دارد.

دیدن این آمار و ارقام مشخص می‌کند که هر روزه اهمیت سرویس‌های پخش‌زنده و استریمرها افزایش می‌یابد. این گفته در بازی‌های بتل‌رویال بیش‌تر به چشم می‌آید. شرکت‌هایی هستند که حاضرند برای محبوبیت بازی خود در سرویس توییچ میلیون‌ها دلار هزینه کنند.

منبع: Reuters

The post یک میلیون دلار، پاداش استریم Apex Legends در روز اول appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala