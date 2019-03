جید ریموند، یکی از اعضای باسابقه صنعت بازی، به استخدام گوگل درآمد. او پیش‌تر به عنوان تهیه‌کننده Assassin’s Creed شناخته می‌شد و تا همین چند ماه پیش هم در شرکت الکترونیک آرتز روی بازی‌های جنگ ستارگان کار می‌کرد.

ریموند در توییتی اعلام کرد که از این پس به عنوان نایب رئیس شرکت گوگل به فعالیت خود ادامه می‌دهد. وی تنها به گفتن این خبر بسنده کرد و هنوز نمی‌دانیم که او دقیقا در گوگل چه کاری انجام می‌دهد.

ریموند پیش از این به عنوان موسس و مدیر استودیوی بازی‌سازی Motive در الکترونیک آرتز فعالیت می‌کرد.

چند وقت پیش متوجه شدیم که شرکت گوگل می‌خواهد با انتشار تکنولوژی‌ای مربوط به استریم بازی‌ها، به صورت جدی وارد صنعت بازی شود؛ پیش‌بینی می‌شود که این پروژه به صورت کامل طی رویداد GDC معرفی شود. به همین خاطر، می‌توان تصور کرد که استخدام جید ریموند در جهت قدرت بخشیدن به بخش بازی گوگل بوده است. پیش‌تر فیل هریسون – مدیر سابق پلی‌استیشن و بخش ایکس‌باکس مایکروسافت – هم به سمت نایب رئیس گوگل منصوب شده بود.

ریموند پیش از این به عنوان موسس و مدیر استودیوی بازی‌سازی Motive در الکترونیک آرتز فعالیت می‌کرد. او در ماه اکتبر ۲۰۱۸ به صورت رسمی از این مجموعه جدا شد.

اخیرا شایعات زیادی از سوی گوگل به گوش می‌رسد. به تازگی برخی منابع ادعا کرده‌اند که پروژه Yeti که به عنوان کنسول خانگی گوگل شناخته می‌شود، روی استریم بازی‌های تمرکز دارد و حتی ممکن است آثار انحصاری مخصوص خودش را داشته باشد. با این حال هنوز هیچ اطلاعاتی درباره قیمت یا مشخصات این کنسول در دست نداریم.

مدتی قبل گوگل با همکاری شرکت یوبی‌سافت موفق شد تا با استفاده از تکنولوژی استریم خود، بازی Assassin’s Creed Odyssey را به مرورگر کروم بیاورد.

منبع: GameSpot

The post جید ریموند به گوگل پیوست appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala