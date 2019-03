شایعه: Modern Warfare 4 حالت بتل رویال نخواهد داشت؛ بازگشت بخش داستانی

با توجه به شایعات و اطلاعاتی که فاش شده است، به نظر می‌رسد که نسخه‌ی بعدی از فرنچایز Call of Duty، چهارمین شماره از Modern Warfare باشد و استودیوی Infinity Ward که مجموعه‌ی Modern Warfare را توسعه داده است، وظیفه‌ی ساخت چهارمین نسخه‌ی آن را نیز بر عهده دارد. در غیاب اعلام رسمی از سوی سازندگان، حدس و گمان‌های فراوانی درباره‌ی اینکه بازی چه چیزهایی را ممکن است به طرفداران ارائه دهد، وجود دارند.

حال به گزارش پردیس گیم و به نقل از Gamerant، چند منبع ناشناس ادعا کرده‌اند که Modern Warfare 4 دارای حالت بتل رویال(Battle Royal) نبوده و به جای آن، بخش‌های داستانی، چندنفره و CO OP را به دوستداران این مجموعه هدیه می‌دهد. البته، بین تمام شایعاتی که درباره‌ی این عنوان منتشر شده‌اند، وجود بخش داستانی، مشترک بوده است. همچنین، منابع مذکور می‌گویند که Modern Warfare 4 شامل کارکترهای ویژه و متخصص(Specialists characters) نخواهد بود؛ این کارکترها دارای مهارت‌ها و توانایی‌های مخصوص به خود بوده و دارای پیش‌رمینه‌ی داستانی نیز می‌باشند. با توجه به این موضوع، Modern Warfare 4 شامل کرکترهای قابل بازیِ استاندارد در بخش چند نفره می‌باشد، به این معنی که تها اسلحه‌ها تأیین کننده خواهند بود. شخصیت‌های ویژه، یکی از موارد جدید این فرنچایز بودند که برای اولین بار در Black Ops 4 حضور یافتند و شاید حذف آن‌ها باعث شود تا برخی طرفداران، از بازگشت Modern Warfare 4 به ریشه‌های Call of Duty خشنود گردند.

لازم به ذکر است که تمامیِ این موارد در حد شایعه و حدس و گمان بوده و تا چیزی به طور رسمی از سوی Infinity Ward و یا Activision اعام نشود، نمی‌توان به آن‌ها اطمینان کرد. به عنوان مثال، شایعه‌‌ی دیگری به وجود بخش Battle Royal و حضور کرکترهایی مانند Captain Price، Ghost و Soap اشاره می‌کند. به هر حال، بازگشت بخش داستانی و گیم‌پلی کلاسیک مجموعه در جدیدترین نسخه، می‌تواند باعص خوشحالی عده‌ی زیادی از طرفداران Call of Duty شود؛ کاری که Activision با WW2 پس از Infinite Warfare انجام داد. از اخبار مربوط می‌توان به ACTIVISION از بازی CALL OF DUTY: MOBILE برای دستگاه‌های موبایل رونمایی کرد + تریلر، اشاره کرد. با توجه به اینکه نسخه‌های مختلف Call of Duty در فصل پائیز منتشر شده‌اند، می‌توان زمان مشابه را برای عرضه‌ی Modern Warfare 4 بر روی پلتفرم‌های PC، PS4 و Xbox One نیز در نظر گرفت.

منبع متن: pardisgame