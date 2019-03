در آستانه ورود به نوروز 98 هستیم! شاید خیلی‌ها این مدت را در سفر بگذرانند، اما برای بسیاری از گیمرها، تعطیلات نوروز فرصت خوبی برای دورهمی‌های گیمینگ است! در این مقاله قصد داریم نشان دهیم که به جز PES و FIFA و سایر بازی‌های ورزشی یا ریسینگ و یا فایتینگ، بازی‌هایی هم هستند که باعث شوند شما چند نفره رو‌به‌روی تلوزیون نشسته و ساعت‌ها سرگرم یکی از بزرگ‌ترین تفریحات جهان یعنی "گیم" شوید! تمامی بازی‌هایی که قصد داریم معرفی کنیم، بصورت آفلاین و چندنفره قابل بازی هستند.

Cuphead

موجود بر روی: Xbox One و PC

سبک: اکشن

عنوان Cuphead بازی بسیار سخت و چالش برانگیزی است؛ اما اگر یک کنترلر اضافه داشته باشید، می‌توانید این مسیر دشوار را همراه با یکی از دوستانتان پشت سر بگذارید! همانطور که می‌دانید، Cuphead قصه‌ی معامله‌ی شیطان با دو برادر به نام های Cuphead و Mugman است. بنابراین در حالت کوآپ، بازیکن دوم کنترل Mugman که برادر شخصیت اصلی بازی است را بر عهده می‌گیرد. نحوه اجرای کوآپ Cuphead بسیار ساده است؛ فقط کافیست که یک کنترلر دیگر را هم روشن کرده و وارد بازی شوید تا بتوانید به صورت دونفره به تجربه‌ی بازی بپردازید. البته متاسفانه کوآپ آنلاین وجود ندارد و فقط به صورت آفلاین می‌توانید با دوستتان بازی کنید.





A Way Out

موجود بر روی: PS4 ، Xbox One ، PC

سبک: اکشن-ماجراجویی

تصور کنید با دوست صمیمی خود در حال تماشای یکی از صدها فیلم سینمایی اکشن هالیوودی هستید. به مبل یا صندلی تکیه داده‌اید و از تماشای آن لذت میبرید و با دوست خود در مورد حضور و نقش آفرینی در آن به شوخی می‌پردازید. A Way Out دقیقا برای شما ساخته شده. با دوست و آشنای خود، در یکی از کلیشه‌ای ترین و در عین حال ساختار شکن‌ترین تجربه‌های چند سال اخیر همراه شوید و انتقام شخصی لیو و وینسنت را تجربه کنید. A Way Out تماما بر مبنا تجربه دو نفره ساخته شده و خوراکِ کسانی است که می‌خواهند دو نفره تجربه‌ای داستانی را به پیش ببرند! فراموش نکنیم که سازندگان A Way Out همان کسانی هستند که یکی دیگر از بهترین بازی‌های داستان‌محور دو نفره یعنی Brothers: A Tale of Two Sons را خلق کرده‌اند!





Overcooked! 2

موجود بر روی: PS4 ، Xbox One ، PC

سبک: شبیه‌ساز آشپزی

Overcooked 2 یک بازی co-op در مورد آشپزی است که در آن تا 4 بازیکن می‌توانند به صورت همزمان به رقابت بپردازند. این عنوان را می‌توانید هم به صورت Local و هم به صورت آنلاین بازی کنید و با دوستان خود به سرو غذا در آشپزخانه‌های عجیب در جا‌های مختلف دنیا و یا حتی درسیارات دیگر بپردازید! واژه آشپزی شما را به اشتباه نیاندازد! به هیچ عنوان فکر نکنید که Overcooked شبیه به بازی‌های آشپزی ساده و ابتدایی موبایلی است و به شما تضمین می‌دهیم یکی از متنوع‌ترین و فان‌ترین تجربه‌های چند نفره در انتظارتان است!

Gears 4

موجود بر روی: Xbox One و PC

سبک: شوتر سوم شخص

اگر صاحب یک کنسول Xbox One هستید و یا یک PC نسبتا قوی در اختیار دارید، یکی از بهترین بازی‌هایی که می‌توانید به صورت دونفره تجربه کنید، عنوان Gears of War 4 است! در این بازی شما می‌توانید هم بخش کمپین، هم بخش Horde Mode و هم تعدادی از حالت‌های مالتی‌پلیر را به صورت co-op تجربه کنید. بنابراین انتخاب با شماست که آیا می‌خواهید داستان بازی را همراه با دوستتان مشاهده کنید و یا اینکه در بخش Horde Mode در برابر حملات مستمر دشمنان توانایی خود را محک بزنید! نکته‌ی قابل توجه این است که حالت دونفره در "گیرز آو وار 4" هم به صورت آفلاین (Split Screen) با استفاده از یک کنترلر اضافه تر، و هم به صورت آنلاین قابل تجربه است. همچنین در کوآپ آنلاین، بازیکنان Xbox One و Windows 10 می‌توانند با یکدیگر به تجربه‌ی بازی بپردازند!





Hidden Agenda

موجود بر روی: PS4

سبک: ماجراجویی

آیا دوست دارید که به اتفاق دوستان خود یک فیلم جنایی تماشا کنید با این تفاوت که هر یک از شما نقش یکی از شخصیت‌های کلیدی فیلم را بر عهده می‌گیرید؟ Hidden Agenda محصول استودیوی Supermassive Games که بواسطه بازی Until Dawn بر روی PS4 شناخته شده است، با بازی Hidden Agenda شما را به دل داستانی راز آلود می‌برد و در آن شما باید همراه با دوستان خود که هر یک مسئولیت و شخصیت خاص خود را دارند، این داستان را به پیش ببرید؛ شیوه اتصال شما به بازی هم از طریق گوشی‌های هوشمند و نرم‌افزار PlayLink است.

Rocket League

موجود بر روی: PS4 ، Xbox One ، PC

سبک: ورزشی - ریسینگ

دو دروازه، یک توپ و تعدادی ماشین در زمین که باید این توپ را درون دروازه‌ها برده و گل بزنند! خب این چارچوب خیلی ساده و شاید احمقانه باشد ولی راکت لیگ واقعا غوغا می‌کند! فکر کنم لازم به تکرار نباشد ولی واقعا غوغا می‌کند! متاسفانه سرورهایش فیلترند ولی خب تا وقتی آفلاین می‌شود چند نفره بازی کرد ما را از این فیلترینگ‌ها هیچ باکی نیست. به شما قول می‌دهم که تجربه فوتبال بازی کردن با ماشین‌ها (به علاوه بسکتبال و هاکی و ...) نه تنها چیزی از امثال فیفاها کم ندارد بلکه تجربه شگرفی مثل گل برگردان زدن با یک ماشین که از روی یک کار ترکیبی در یک استادیوم زیر آب صورت گرفته چیزی فراتر از اکثر عناوین ورزشی موجود در بازار است. راکت لیگ یکی از بهترین گزینه‌ها برای گذران تعطیلات شما است و با آپدیت‌های اخیر، بازی به طور شگفت‌انگیزی کامل و جذاب شده است.

Halo: The Master Chief Collection

موجود بر روی: Xbox One

سبک: شوتر اول شخص، علمی تخیلی

حماسه، فداکاری و هیجان سه واژه‌ای هستند که سری بازی هیلو را در ذهن من تداعی می‌کنند و ماجراجویی قابل احترام و به‌یاد‌ماندنی مسترچیف همیشه به شکل دو نفره قابل بازی بوده است. هر چند هیلو 5، طرفدارانش را از نعمت قدیمی و محبوب حالت split-screen محروم کرد اما شما با "هیلو: مسترچیف کالکشن" می‌توانید نسخه‌های پیشین این سری‌بازی را به شکل دوستانه و تعاملی تجربه کنید. شما در این مجموعه می‌توانید تقریبا تمامی بخش‌های بازی را به صورت دو نفر تجربه کنید و در زمان بازی صفحه نمایش نیز به دو بخش تقسیم خواهد شد. از لحاظ نوع تجربه نیز باید بگوییم که از آنجایی که مراحل و محیط‌های هیلو عموما وسیع هستند و می‌توان به مبارزات تنوع داد، این بخش حالت سرد و بی‌روحی ندارد و بسیار هم می‌تواند جذاب و مهیج باشد.

Inversus

موجود بر روی: PS4 ، PC

سبک: ورزشی - ریسینگ

گول ظاهرش را نخورید! یکی از سخت‌ترین و چالش برانگیز‌ترین بازی‌های چند نفره در مقابلتان است! خیلی جدی اگر یک همپای هماهنگ و یا آمادگی تمرکز کردن ندارید از این قسمت دوری کنید چون Inversus برای شما نیست، ولی اگر بساطتان جور است، مطمئن باشید یکی از بهترین و در عین حال اعتیادآورترین‌ تجربیات ممکن در انتظارتان است. همه چیز در کمال سادگیست، یک صفحه سفید شطرنجی که دارد از سیاهی پر می شود و شما یک ششلول یک خانه‌ای هستید که باید از این امر جلو گیری کنید، شاید بگویید این که ساده است؟ اگر مرد هستید بعد از تجربه‌اش این را بگویید!

Borderlands: The Handsome Collection

موجود بر روی: PS4 ، Xbox One

سبک: شوتر اول شخص – نقش‌آفرینی

اگر شما دوست دارید یک ماجراجویی نفسگیر را در یک بازی شوتر همراه با عناصر نقش‌آفرینی تجربه کنید و البته کمی طنز هم چاشنی کار باشد، Borderlands گزینه مناسبی برای شماست! این مجموعه شامل دو بازی Borderlands 2 و Borderlands: The Pre-Sequel است و شما می‌توانید آنرا بصورت 2 تا 4 نفره تجربه کنید و صفحه نمایش نیز با حالت معمول تقسیم می‌شود. شاید برای دارندگان PS4 که به Halo دسترسی ندارند، خرید Borderlands: The Handsome Collection گزینه خوبی باشد زیرا از لحاظ عناصر شوتر این بازی یکی از قوی‌ترین گان‌پلی‌ها را ارائه می‌دهد و شیوه همکاری بین شخصیت‌ها برای پیشبرد مراحل نیز طراحی خوبی دارد. Borderlands با اینکه یک بازی شوتر است اما عناصر نقش‌آفرینی غنی نیز دارد که موجب عمیق شدن تجربه بازی شده، محیط‌های مبارزات نیز وسیع است و شما با استراتژی‌های مختلف می‌توانید دشمنان را نابود کنید و تمامی این موارد در حالت چندنفره بسیار زیباتر از حالت تکنفره است.

Divinity: Original Sin

موجود بر روی: PS4 ، Xbox One ، PC

سبک: اکشن – نقش‌آفرینی

قیمت در ایران: 140 تومان

خب یک گزینه را هم بهتر است برایRPG‌بازهای حرفه‌ای معرفی کنیم! اگر شما دوست دارید در تعطیلات همراه یکی از دوستان خود، ساعت‌ها تجربه حرفه‌ای و ناب را در یک بازی نقش‌آفرینی داشته باشید، Divinity: Original Sin گزینه فوق‌العاده‌ای برای خرید است. قالب داستانی این بازی بر مبنا دو شخصیت می‌باشد و سازندگان از این پتانسیل داستانی برای خلق حالت دو نفره کمک گرفته‌اند. این بازی شاید درخشش بصری عنوانی نظیر The Witcher 3 را نداشته باشد اما از لحاظ عمق نقش‌آفرینی دست کمی از بزرگان این ژانر ندارد و می‌تواند ساعت‌ها شما را سرگرمِ یک ماجراجویی کلاسیک کند.

LittleBigPlanet 3

موجود بر روی: PS4 و PS3

سبک: پلتفرمر – ماجراجویی

LittleBigPlanet 3 با وجود شروع افتضاح! و غیرقابل تحمل! و مزخرفش! که می‌توان گفت حتی قابل بازی کردن هم نبود چه برسد به تعریف و تمجید اکنون به لطف آپدیت‌ها، تبدیل به یکی از بهترین تجربیات دورهمی در مهمانی های فامیلی شده، یعنی درست همان که سازندگان از ابتدا می‌خواستند، ساختار کلی بازی و اکثر مکانیک‌ها از همان ابتدا برمبنای این است که 4 نفر بشینند در کنار هم با کمک هم مراحل را به پیش ببرند ولی توصیه‌ای که ما می‌کنیم این است که بیخیال بخش داستانی شوید و بلافاصله به سمت مراحل طراحی شده توسط کاربران بروید و مطمئن باشید این مراحل شما را غافلگیر خواهند کرد.

Minecraft

موجود بر روی: PS4 ، Xbox One ، PC

سبک: شبیه‌ساز زندگی و بقا

اصلا جدای از اینکه Minecraft یکی از بهترین و مهم‌ترین بازی‌های خلق شده تا به امروز است، این بازی یک نگین درخشان را درون خود دارد که خیلی از گیمرها آنرا تجربه نکردند و این دستاورد بزرگ و معنوی بخش دو نفره بازی است. این بخش را هم می‌توانید به شکل آنلاین بروید و هم طبق موضوع مقاله ما به شکل آفلاین آنرا تجربه کنید. حس تلاش دو نفره برای پیشرفت، همکاری، بقا، فداکاری، تعامل و ... خروجی‌هایی را در ماینکرفت برای شما به ارمغان می‌آورد که دقیقا به مثابه زندگی دو نفره در واقعیت است. وصف حس تجربه این بخش در قالب کلمات سخت است و توصیه می‌کنیم در اولین فرصت به سراغ تجربه ماینکرفت بصورت دو نفره بروید و تمامی چارچوب‌های ذهنی خود را باز کنید تا آماده خلق هر چیزی باشید.

Diablo 3: Ultimate Evil Edition

موجود بر روی: PS4 ، Xbox One ، PC

سبک: اکشن – نقش‌آفرینی

یک گزینه هاردکور دیگر! دیابلو! اگر شما دوست دارید یک بازی اعتیاد آور را تجربه کنید و گذر زمان را هم اصلا احساس نکنید، بهتر است به فکر خرید Diablo 3 باشید. این بازی بصورت ارتقایافته و با گیم‌پلی کاملا بهینه شده روی PS4 و Xbox One عرضه شده است. بازی دارای چند کلاس مختلف هست و هر کدام از قهرمانان درون زمین یک قابلیت ویژه دارند و در حالت دو نفره شما به جای آنکه یک نفره این افراد را مدیریت کنید، می‌توانید کنترل این قهرمانان را تقسیم کنید. با این وجود یادتان نرود تمام کردن این بازی در تعطیلات عید تقریبا غیرممکن است و زمان زیادی را می‌طلبد! به همین دلیل تنها اگر فرصت ادامه بازی پس تعطیلات را دارید، به فکر خرید این عنوان باشید.

Call Of Duty: Black Ops III

موجود بر روی: PS4 ، Xbox One ، PC

سبک: شوتر اول شخص

Call Of Duty: Black Ops III به طور کامل از لحاظ طراحی با سایر نسخه‌های COD تفاوت داشت و شما می‌توانستید بخش داستانی بازی را همراه با دوستانتان تجربه کنید. مراحل نسبتا طولانی‌تر شده بودند و یک درجه سختی بسیار مخوف یعنی Realistic نیز در بازی قرار داشت. همه این موارد بخاطر این بود که تجربه چندنفره بخش داستانی مهیا شود و خوشبختانه سازندگان بازی این بخش را بصورت افلاین نیز در دسترس قرار دادند. اگر شما دوست دارید در ایام عید یک شوتر سریع و مدرن را تجربه کنید BO3 گزینه خوبی برای شماست. به شکل آفلاین صفحه نمایش کنسول تقسیم می‌شود و هر بخش متعلق به یکی از افرادی هست که با شما مشغول بازی هستند.

Towerfall: Ascension

موجود بر روی: PS4 ، Xbox One ، PC

سبک: شبیه‌ساز زندگی و بقا

Towerfall: Ascension یکی از بازی‌هایی است که گیم‌پلی کلاسیکی را در قالب اکشن ارائه می‌دهد. تمام بازی در صفحه نمایش ثابتی قرار دارد و شما باید با یک یا دو شخصیت در طبقات مختلف صفحه حرکت کرده و موانع را از پیش‌روی بردارید. اصلا گول ظاهر ساده بازی را نخورید و مطمئن باشید که این بازی ویژگی‌های بسیار خوبی برای شما دارد که می‌تواند ساعت‌ها سرگرمتان کند. حالت دو نفره بازی نیز طراحی جالبی دارد و نوع همکاری و بازی‌خوانی دو طرف در غلبه بر دشمنان نقش بسیار بسزایی دارد. این بازی را بیشتر به کسانی توصیه می‌کنیم که دوست دارند یک بازی دو نفره را در راندهای کوتاه‌تر تجربه کنند.

این 10 بازی تنها بخشی از عناوینی هستند که شما می‌توانید بصورت چندنفره و آفلاین تجربه کنید و بازی‌های بسیار خوبی نظیر

Rare Replay Collection

Rayman Legends

Lovers In A Dangerous Spacetime

Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2

Resident Evil: Revelations 2

Gears of War: Ultimate Edition

Lara Croft And The Temple Of Osiris

و البته بازی‌های پرتعداد ورزشی و ریسینگ و فایتینگ نیز هستند که شما توانایی تجربه آن‌ها بصورت چندنفره-آفلاین را دارید. امیدواریم این مقاله برای شما مفید بوده باشد و خوشحال می‌شویم که شما هم گزینه‌هایی را برای تجربه چندنفره-آفلاین پیشنهاد دهید.

نویسندگان: کسرا کریمی اصل ، سینا ربیعی ، متین نصیری

