بی‌شک یکی از جذاب‌ترین سری بازی‌های ویدئویی، عنوان The Division شناخته می‌شود که اخیرا، جدیدترین نسخه‌ی این سری یعنی Tom Clancy’s The Division 2 در دسترس هواداران و علاقه‌مندان قرار گرفته است. حال پس از یک وقفه‌ی کوتاه و استراحت اندک در سرورهای بازی Tom Clancy’s The Division 2، به نظر می‌رسد یکی از مشکلات اصلی این عنوان برطرف شده است.

اگر جزو کسانی هستید که اولین نسخه‌ی این سری بازی را تجربه کرده‌اند، بی‌شک این بازی تیراندازی بی‌نظیر برای شما آشنا به نظر می‌رسد. این بازی تیراندازی سوم شخص منحصر به فرد، در شهر واشنگتن آمریکا جریان دارد که لذت مبارزه و درگیری با دشمنان و حریفان را به بازی‌بازان انتقال می‌دهد. عنوان Tom Clancy’s The Division 2 نسبت به نسخه‌ی قبلی این سری به واسطه‌ی سیستم زره‌ای جدید و هوش مصنوعی قوی‌تر، بسیار پیشرفت کرده و توجه‌ی افراد زیادی را به خود جلب کرده است. همان‌طور که در جریان هستید، گرو‌های مختلفی در بازی طراحی شده‌اند که به شما این امکان را می‌دهند تا در جناح‌ها متنوع به مبارزه بپردازید. همچنین بد نیست بگوییم که طبق اخبار و گزارش‌های منتشر شده، جلوه‌های بصری با کیفیت ۴K و همچنین قابلیت HDR برروی نسخه‌ی اکس‌باکس وان بازی Tom Clancy’s The Division 2 تعبیه شده‌اند تا تجربه‌ای بی‌نظیر و خیره‌کننده در اختیار بازی‌بازان و کاربران قرار گیرد.

طی چند روز گذشته، مشکلی در بازی Tom Clancy’s The Division 2 رخ داده بود که باعث ناراحتی و نارضایتی بسیاری از بازی‌بازان و کاربران می‌شد. طبق اخبار و گزارش‌های منتشر شده، این ایراد در بخش توانایی‌های شخصیت بازی بوده و به واسطه‌ی این باگ، بازی‌بازان و کاربران قادر به استفاده از توانایی‌های خود در بازی نبوده‌اند. مشخص است که بسیاری از مراحل و ماموریت‌های بازی سخت‌تر از آنچه هستند نمایان خواهند شد چراکه، یکی از مهمترین و کلیدی‌ترین نکات در بازی Tom Clancy’s The Division 2، بخش توانایی‌های طراحی شده شناخته می‌شود.

حال پس از یک توفق کوتاه مدت در سرورهای بازی، به نظر می‌رسد که این مشکل آزاردهنده برطرف شده و بازی‌بازان قادر هستند به راحتی به تجربه‌ی بازی Tom Clancy’s The Division 2 بپردازند. همچنین شایان ذکر است که شرکت بازی‌سازی یوبی‌سافت (Ubisoft) اعلام کرده که در طول این هفته، بهینه‌ساز جدیدی برای بازی Tom Clancy’s The Division 2 منتشر خواهد شد که بقیه ایرادات و باگ‌های جزئی بازی را برطرف کرده و تجربه‌ای بی‌نقص‌تر را در اختیار بازی‌بازان و هوادراران قرار می‌دهد. بسیار رضایت بخش است که تیم سازنده‌ی این سری بازی منحصر به فرد، با تمام تلاش در حال بهبود وضعیت Tom Clancy’s The Division 2 است و این کار استودیوی سازنده نیز بسیار تحسین برانگیز خواهد بود.

تیم سازنده به کار و فعالیت‌های خود ادامه خواهد داد تا تمامی مشکلات بازی Tom Clancy’s The Division 2 را برطرف کند. این ایرادات باقی‌مانده،در هفته‌ی جاری به واسطه‌ی یک بهینه‌ساز جدید حل می‌شوند تا تجربه‌ی بهتری در اختیار هواداران قرار گیرد. شایان ذکر است که پس از یک وقفه‌ی کوتاه در سرورهای بازی Tom Clancy’s The Division 2، مشکل موجود در سیستم Skills برطرف شد. مسیو اینترتینمنت (Massive Entertainment)

نسخه‌ی نهایی بازی Tom Clancy’s The Division 2 هم‌اکنون برروی کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی در دسترس قرار دارد. در پایان شما می‌توانید برای آشنایی بیشتر با این بازی به مطالعه‌ی مصاحبه منتشر شده از توسعه‌دهندگان بپردازید که در طی آن در خصوص تغییرات نسبت به نسخه‌ی قبل، گیم‌پلی و… بحث می‌شود.

منبع متن: gamefa