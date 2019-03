شرکت یوبی‌سافت (Ubisoft) و جدیدترین ساخته‌ی آن یعنی بازی The Division 2 توانستند در این هفته بریتانیا را به تسخیر خود درآورند. با گیمفا، جدول فروش هفتگی بریتانیا و تحلیلی کوتاه بر عملکرد بازی‌ها در این هفته همراه باشید. بازی The Division 2 دنباله‌ای مستقیم بر نسخه‌ی اول این سری است. نسخه‌ی دوم در شهر […]

شرکت یوبی‌سافت (Ubisoft) و جدیدترین ساخته‌ی آن یعنی بازی The Division 2 توانستند در این هفته بریتانیا را به تسخیر خود درآورند. با گیمفا، جدول فروش هفتگی بریتانیا و تحلیلی کوتاه بر عملکرد بازی‌ها در این هفته همراه باشید.

بازی The Division 2 دنباله‌ای مستقیم بر نسخه‌ی اول این سری است. نسخه‌ی دوم در شهر واشنگتن روایت می‌شود و همچنان شاهد آخرالزمانی متفاوت به سبک یوبی‌سافت هستیم. نسخه‌ی ابتدایی این بازی در زمان عرضه مشکلات فراوانی داشت که البته استودیوی سازنده، رفته‌رفته با انتشار به‌روزرسانی‌های پیاپی و مفید توانست این ایرادات را رفع کند. نتیجه‌ی این امر، تبدیل نسخه‌ی اول این سری به یکی از بهترین عناوین شوتر سوم‌شخص آنلاین بود. اکنون نسخه‌ی دوم این بازی منتشر شده است و شاهد آن هستیم که با نظرات ضد و نقیض منتقدین روبرو شده است؛ البته هنوز تنها ۴ نقد برای این بازی منتشر شده و باید تا انتشار نقدهای دیگر این بازی برای تصمیم نهایی منتظر بمانیم. شما می‌توانید نقدهایی که هم‌اکنون در دسترس هستند را نیز از این نشانی مطالعه کنید. با این که نسخه‌ی دوم این سری به نظر می‌رسد که مشکلات کم‌تری نسبت به نسخه‌ی اول در زمان عرضه داشته باشد، ولی فروش به مراتب کم‌تری را نیز تجربه کرده است. طبق اعداد و ارقام منتشر شده برای فروش فیزیکی این بازی، نسخه‌ی دوم تنها توانسته است حدود ۲۰ درصد نسخه‌ی ابتدایی در زمان عرضه فروش داشته باشد. البته باید این مورد را در نظر داشته باشید که به دلیل تمام آنلاین بودن این بازی، فروش دیجیتالی آن به مراتب بالاتر از دیگر عناوین می‌باشد و ممکن است که با در نظر گرفتن آن، فروشی حتی بیشتر از نسخه‌ی اول را مشاهده کنیم. این موضوع در رابطه با نسخه‌های اول و دوم بازی Destiny نیز رخ داد که فروش دیجیتالی نسخه‌ی دوم توانست کمبود فروش فیزیکی آن را به طور کامل پوشش دهد. به هر حال نمی‌توان ادعا کرد که The Division 2 شروعی مقتدرانه و قدرتمند را در هفته‌ی اول فروش از خود نشان داده است ولی مطمئن هستیم که این امر در آینده جبران خواهد شد چرا که این بازی در حقیقت عنوان خوبی است و تعاریف بازی‌بازان بالاخره می‌تواند دیگر بازیکنان را نیز به سمت این بازی بکشاند. در رابطه با فروش این بازی باید خدمت شما عرض کنیم که حدود ۶۰ درصد فروش The Division 2 مربوط به کنسول پلی‌استیشن ۴ و ۴۰ درصد باقی‌ مانده مربوط به کنسول اکس‌باکس وان می‌شود.

همان‌طور که می‌دانید، هفته‌ی گذشته دانته و دوستان خود توانسته بودند تا بریتانیا را به زانو در بیاورند. اما این هفته مغلوب ۵ رتبه‌ی ابتدایی جدول شده‌اند و بازی Devil May Cry 5 در رتبه‌ی ۶ قرار دارد. قابل ذکر است که این بازی توانست نمرات و نقدهای بی‌نظیری را از طرف منتقدین به دست بیاورد و البته بازی‌بازان نیز علاقه‌ی بسیاری به این نسخه نشان دادند. شاید برای بسیاری از شما تعجب‌اور باشد ولی این بازی نسبت به هفته‌ی گذشته شاهد کاهش فروش ۷۶ درصدی بوده و همین امر باعث سقوط ۵ پله‌ای آن شده است.

اما رتبه‌ی دوم جدول همانند هفته‌ی پیش، همچنان به بازی Red Dead Redemption 2 تعلق دارد. عناوین راک‌استار (Rockstar) در هفته‌ی گذشته با تخفیف بعضی خرده‌ فروشان مواجه شد که همین امر باعث افزایش فروش بازی Red Dead Redemption 2 به میزان ۲۲ درصد شد. شاید جالب‌ترین اتفاق این هفته آن باشد که بازی دیگر راک‌استار یعنی Grand Theft Auto V نیز با افزایش فروش خیره‌کننده‌ی ۱۲۱ درصدی، با پرشی ۷ پله‌ای اکنون پشت سر همراه خود در رتبه‌ی سوم قرار دارد. در اصل می‌توان اعلام کرد که راک‌استار در این هفته جدول را به کلی تکان داد و رتبه‌های دوم و سوم جدول را با اقتدار تمام به خود اختصاص داد.

این هفته برای FIFA 19 نیز هفته‌ای مناسب به شمار می‌رود چرا که با افزایش فروش ۳۱ درصدی روبرو شد و توانست جایگاه خود را یک پله ارتقا دهد. این بازی در هفته‌ گذشته جایگاه پنجم را داشت و در هفته‌‌ای که گذشت، به رتبه‌ی چهارم رسید. اگر جدول فروش هفتگی بریتانیا را هر هفته دنبال کرده باشید، حتما مطلع هستید که بازی The LEGO Movie 2: Videogame اصلا فروش و نمرات قابل قبولی نداشت. این بازی در هفته‌ی گذشته به سختی رتبه‌ی هفتم را به دست آورده بود که به واسطه‌ی عرضه‌ی آن برروی کنسول نینتندو سوئیچ، دوباره شاهد اوج گرفتنش هستیم و جایگاه پنجم را در اختیار این بازی نظاره می‌کنیم.

یوبی‌سافت به جز رتبه‌ی اول این هفته، توانسته است رتبه‌ی هشتم را نیز به دست بیاورد. بازی Far Cry: New Dawn با این که نسبت به هفته‌ی گذشته پسرفت داشته و دو رتبه به عقب رفته است، ولی به عنوان یک نسخه‌ی فرعی، یا به اصطلاح اسپین‌آف، عملکرد خوبی از خود نشان داده است. این بازی در هفته‌ی گذشته رتبه‌ی ششم را داشت و این هفته به جایگاه هشتم قناعت کرده است.

نگاهی به رقیب بازی The Division 2، یعنی آخرین ساخته‌ی بایوور، Anthem، بیندازیم. این بازی نیز با مشکلات زیادی در زمان عرضه مواجه شد و بایوور به دنبال رفع این ایرادات است که تا حدی نیز موفق ظاهر شده. با این حال این بازی در ۱۰ رتبه‌ی ابتدایی لیست خارج شده و توانسته است تا رتبه‌ی یازدهم را به خود اختصاص دهد.

بازی تازه‌ عرضه‌ شده‌ی این هفته که برای بسیاری از هواداران انیمه‌ مورد انتظار بود نتوانست به خوبی عمل کند. بازی One Piece World Seeker با فروشی متوسط توانست تا تنها رتبه‌ی ۲۸ جدول را در اولین هفته‌ی فروش خود بدست آورد.

عناوین انحصاری

در این هفته نیز شاهد آن هستیم که نینتندو تنها شرکت دارای عناوین انحصاری در بین ۱۰ بازی برتر بریتانیا است. بازی Mario Kart 8 Deluxe تنها با ۱۲ درصد کاهش فروش از رتبه‌ی سوم، به هفتم منتقل شده است که نشان از رقابت بسیار شدید بین بازی‌های ابتدایی جدول است. بازی Super Smash Bros Ultimate نیز با یک پله پسرفت اکنون در جایگاه نهم قرار دارد و به دنبال آن نیز بازی New Super Mario Bros U Deluxe با یک پله پیشرفت در جایگاه دهم، جا خوش کرده است.

این هفته منتظر چه بازی‌هایی باشیم؟

در این هفته تنها شاهد انتشار یک بازی مورد انتظار، یعنی Sekiro: Shadows Die Twice هستیم که البته این بازی می‌تواند رقیب سرسختی برای تمامی رتبه‌های ابتدایی جدول باشد. ساخته‌های میازاکی می‌توانند تا مدت‌ها بازی‌بازان را سرگرم کنند و البته دارای راز و رمزهای متعددی نیز هستند. باید منتظر بمانیم و مشاهده کنیم که در هفته‌ی آینده، جدیدترین ساخته‌ی این کارگردان خلاق چگونه می‌خواد پا به بازار فروش بگذارد.

نام بازی رتبه‌ی این هفته رتبه‌ی هفته‌ی گذشته The Division 2 ۱ – Red Dead Redemption 2 ۲ ۲ Grand Theft Auto V ۳ ۱۰ FIFA 19 ۴ ۵ The LEGO Movie 2: Videogame ۵ ۷ Devil May Cry 5 ۶ ۱ Mario Kart 8 Deluxe ۷ ۳ Far Cry: New Dawn ۸ ۶ Super Smash Bros Ultimate ۹ ۸ New Super Mario Bros U Deluxe ۱۰ ۱۱

