هفته‌ی گذشته یود که تایید شد بازی Halo: The Master Chief Collection برای PC منتشر خواهد شد. حال از زمانی که این خبر از سوی Microsoft منتشر شد، بسیاری از کاربران منتظر بودند ببینند که آیا این بازی از ویژگی Xbox Play Anywhere پشتیبانی می‌کند یا خیر. اگر یک بازی این ویژگی را داشته باشد، کاربران می‌توانند تنها با یک بار پرداخت پول برای یک بازی، آن بازی را در هر دو پلتفرم Xbox One و PC تجربه کنند. این ویژگی که در سال 2016 از سوی Microsoft معرفی شده بود، تقریبا تمام بازی‌های فرست پارتی این شرکت را شامل می‌شود و حال در خبری که امروز منتشر شده، بازی Halo: The Master Chief Collection از این ویژگی پشتیبانی نمی‌کند و کسانی که قبلا این بازی را برای Xbox One خریداری کرده بودند، برای تجربه‌ی دوباره‌ی این بازی بر روی PC باید ناچارا دوباره این بازی را برای PC خریداری کنند. به تازگی نیز اعلام شده بود که برای تجربه‌ی بازی Halo: The Master Chief Collection بر روی PC نیازی به اشتراک Xbox Live Gold نیست.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از وب سایت PC Gamer، بانی راس (Bonnie Ross)، رئیس استودیوی سازنده‌ی این بازی یعنی 343 Industries در صحبت‌هایی که به تازگی داشته است اعلام کرد که این مجموعه از ویژگی Xbox Play Anywhere پشتیبانی نخواهد کرد و کسانی که در گذشته این بازی را برای Xbox One خریداری کرده بودند، باید دوباره برای تجربه‌ی این بازی بر روی PC آن را خریداری کنند. او در همین زمینه گفت:

"یکی از سوال‌هایی که در رابطه با این کالکشن از سوی کاربران مطرح می‌شود، مربوط به پشتیانی کردن این بازی از ویژگی Xbox Play Anywhere است. اول از همه و قبل از جواب دادن به این سوال، می‌خواهم از همه‌ی کاربرانی که از این بازی بر روی Xbox One پشتیبانی کردند، تشکر کنم. ما قصد داریم تا Halo Reach را هم به این مجموعه اضافه کنیم. این مجموعه قبل از این که ویژگی Xbox Play Anywhere به وجود بیاید، عرضه شده بود. ما به دنبال راه‌هایی هستیم تا قدردانی و تشکرمان را از همه‌ی کسانی که ما را پشتیبانی کردند، به آن‌ها نشان بدهیم و هر چه قدر که به زمان لانچ این بازی برای PC نزدیکتر می‌شویم، اطلاعات و جزئیات بیشتری را منتشر خواهیم کرد."

در همین راستا نیز برایان جرارد ( Brian Jarrard)، مدیر بخش جامعه‌ی کاربری این استودیو نیز اعلام کرد که در زمان عرضه Halo: The Master Chief Collection بر روی PC، این بازی از ویژگی کراس پلی پشتیبانی نخواهد کرد. او در این رابطه گفت:

"یکی از سوالاتی که برای کاربران به وجود می‌آید مربوط به این است که آیا کاربران PC و Xbox One این بازی می‌توانند در مقابل هم قرار بگیرند و با هم بازی کنند. حال حقیقت این است که تمام تمرکز تیم ما به این معطوف شده است که این بازی به بهترین شکل برای PC پورت شود. البته تیم ما قطعا به بازخوردها و فیدبک‌های کاربران توجه خواهد کرد و هر چه قدر که در ساخت این بازی جلوتر برویم، باید این موضوع را نیز ارزیابی کنیم. اگر این چیزی باشد که کاربران از ما بخواهند و طلب کنند، من فکر می‌کنم که تیم ما هم این موضوع را عملی خواهد کرد ولی در همان طور که گفتم در حال حاضر تمام تمرکز و انرژی ما برای بهتر ساختن نسخه‌ی PC این مجموعه است."

بازی Halo: The Master Chief Collection در حال حاضر برای پلتفرم Xbox One در دسترس است و همچنین در حال توسعه برای PC نیز می‌باشد.

منبع متن: pardisgame