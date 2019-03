Sony نشان تجاری بازی انحصاری Wild را تجدید کرده است

در مراسم Gamescom 2014 بود که Sony از بازی Wild رونمایی کرد. عنوانی انحصاری برای PS4 که بازیکن را در نقش جادوگر یک قبیله که ارتباط عمیقی با طبیعت دارد، قرار می‌داد. نمایش‌های گیم‌پلی Wild نشان‌دهنده‌ی این بودند که بازیکنان، چگونه می‌توانستند تا به حیوانات و دیگر عناصر طبیعت، تبدیل شوند. با وجود اینکه Wild ویژگی‌های جذاب و جالبی را به همراه داشت، اما مدت زمان زیادی می‌باشد که در سکوت خبری فرو رفته است. برای طرفدارانی که صبورانه منتظر بازی هستند، شاید یک رزونه‌ی امید برای انتشار آن وجود داشته باشد. به گزارش پردیس گیم و به نقل از Gamerant، یک فهرست‌نویسی در سازمان اموال بین‌المللی نشان می‌دهد که Sony علامت تجاری Wild را در ایالات متحده، دوباره به ثبت رسانده است. این در حالی می‌باشد که شرکت ژاپنی، نشان‌های تجاریِ متعددی را برای لوگوی بازی در مناطق اروپا، ایالات متحده و استرالیا، بین سال‌های 2016 و 2017 داشت. این علامت تجاریِ جدید در تاریخ 13 مارچ 2019(22 اسفند 97) به ثبت رسیده است.

آقای "مایکل انسل"(Michel Ancel) که بنیان‌گذار استودیوی Wild Sheep Studios(توسعه‌دهنده‌ی Wild) است، در حال کار بر روی بازی Beyond Good And Evil 2 می‌باشد. نقش انسل در پروژه‌ی Wild هنوز مشخص نیست، اما در سال 2018 سازنده‌ی بازی اعلام کرد که تیم توسعه‌دهنده به سختی در حال کار بر روی بازی می باشند. اطلاعات منتشر شده توسط Wild Sheep Studios و درخواست Sony برای علامت تجاریِ بازی، بیانگر این است که Wild هنوز در دست توسعه می‌باشد. با این وجود، خیلی‌ها می‌خواهند بدانند که Wild هنور برای PS4 در حال ساخت می‌باشد و یا تیم سازنده، آن را برای انتشار در نسل بعدی کنسول‌ها در نظر گرفته است. اگر اینچنین باشد، برای نخستین بار نخواهد بود؛ The Last Guardian در ابتدا قرار بود که برای PS3 عرضه شود، اما در نهایت به PS4 راه یافت. یا توجه به احتمال عرضه‌ی PS5 در سال 2020، بازی Wild می تواند یک عنوان زمان انتشار برای PS5 باشد. محیط‌های وسیع بازی و لیست بلندبالای حیواناتی که می‌توان به آن‌ها تبدیل شد، یک راه عالی برای نشان دادن قدرت PS5 می باشد.

هم‌اکنون، بیشتر تلاش‌های Sony معطوف به کنسول نسل بعدیِ خود می‌باشد. هر چند که دارندگان PS4 دلیلی برای نگرانی ندارند، زیرا هنوز بازی‌های بزرگی مانند The Last of Us Part 2، Ghost of Tsushima و Death Stranding برای این کنسول در راه هستند. از اخبار مربوط می‌توان ثبت اختراع جدید SONY به بی‌سیم بودن PLAYSTATION VR 2 اشاره می‌کند را نام برد.

منبع متن: pardisgame