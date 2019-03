نخستین تصاویر بازی Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist منتشر شد

شرکت کونامی (Konami) پس از معرفی بازی جدید و جذاب Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution، تصاویر جدیدی از این عنوان را در دسترس قرار داد که بازی‌بازان را تا حدودی با سبک و نوع آن آشنا می‌کند. در ادامه می‌توانید این تصاویر را مشاهده کنید. Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist از سری عناوین […]

Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist از سری عناوین پرطرفدار است که در کشور ژاپن محبوبیت بسیار بالایی دارد. نسخه‌ای از این بازی در گذشته برروی کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان منتشر شده بود. جدیدترین نسخه‌ی این بازی با تغییر و تحولات فراوان ابتدا در کشور ژاپن به صورت انحصاری برروی نینتندو سوییچ منتشر خواهد شد. تاریخ دقیق عرضه‌ی این عنوان به همراه سایر جزئیات مربوط به آن را می‌توانید از طریق این صفحه مطالعه کنید.

حال سازندگان این بازی اقدام به انتشار سه تصویر جدید کرده‌اند که بازی‌بازان که محیط آن را به بازی‌بازان معرفی کرده و آن‌ها را با حال و هوای عنوان بیشتر آشنا می‌کند. هنوز تاریخ عرضه‌ی نسخه‌ی غربی این بازی مشخص نیست و در صورت دریافت اطلاعات بیشتر آن را با شما در میان خواهیم گذاشت. در ادامه می‌توانید این تصاویر را مشاهده کنید.

منبع متن: gamefa