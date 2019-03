حدود 1 ماه پیش، هنگامی که از آپدیتِ Call of Duty: Black Ops 4 با عنوان Operation Grand Heist رونمایی شد، استودیوی سازنده یعنی Treyarch اعلام کرد که بازی، نقشه‌ای جدید برای حالت زامبی و در فصل بهار، دریافت خواهد کرد. حال به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Dualshockers، ما بالاخره می‌دانیم که نقشه‌ی Ancient Evil، شه‌شنبه‌ی هفته‌ی آینده(6 فروردین) در دسترس قرار می‌گیرد. اگر هم این کافی نیست، یک تیزر 10 ثانیه‌ای همراه با عبارت"جایی که یک سفر به پایان می‌رسد،سفری حدید آغاز می‌شود. شهر دلفی(شهری در یونان باستان) منتظر است." منتشر شده است.

اطلاعات زیادی از Ancient Evil در اختیار نیست، جز اینکه در زمان یونان باستان رخ می‌دهد. به احتمال زیاد، تریلر کامل برای رونمایی از این نقشه و جزئیات آن، طی چند روز آینده منتشر می‌شوند. البته، لازم به ذکر است که این نقشه رایگان نبوده و برای دسترسی به آن باید Season Pass بازی را به قیمت 50 دلار تهیه کنید. از اخبار مربوط می‌توان به ACTIVISION از بازی CALL OF DUTY: MOBILE برای دستگاه‌های موبایل رونمایی کرد + تریلر، اشاره کرد. Call of Duty: Black Ops 4 هم‌اکنون بر روی PC،PS4 و Xbox One در دسترس می‌باشد.

منبع متن: pardisgame