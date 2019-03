Sekiro: Shadows Die Twice عنوانی در سبک اکشن/ادونچر می‌باشد که توسط استودیوی From Software توسعه یافته و کمپانی Activision وظیفه‌ی انتشار آن در دنیا را بر عهده خواهد داشت. این عنوان، بازیکن را به دنیای تاریک و وحشیِ ژاپن در قرن چهاردهم می‌برد. استودیوی From Software برای ساخت عناوین هاردکور مشهور می‌باشد و در نسل هشتم، عناوین درخشانی مانند Bloodborne و Dark Souls 3 را منتشر کرده است. کارگردانی این اثر بر عهده‌ی "هیدتاکا میازاکی" می‌باشد که ساخت 2 نسخه از فرنچایز Dark Souls و عنوان انحصاری Blodborne را در کارنامه دارد. حال به گزارش پردیس‌گیم، وبسایت IGN ویدئویی از 16 دقیقه‌ی آغازین Sekiro: Shadows Die Twice به اشتراک گذاشته است که در زیر می‌توانید آن را تماشا و یا دانلود کنید. لازم به ذکر می‌باشد که ممکن است این ویدئو، بخش‌هایی از داستان بازی را لو دهد و حاوی اسپویل باشد، پس اگر می‌خواهید که همه چیز بازی برای شما تازگی داشته باشد، از تماشای آن بپرهیزید.

به تازگی، تریلری منتشر شده است که به مرور کلی داستان و گیم‌پلی این عنوان می‌پردارد که می‌توانید آن را از این خبر تماشا کنید. همچنین، "سپهر آرمانی" مقاله‌ای را تحت عنوان 10 نکته‌ای که باید پیش از تجربه SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE بدانید، نوشته است که جهت آشنایی با بازی قبل از عرضه، می‌توانید آن را مطالعه کنید. Sekiro: Shadows Die Twice در تاریخ 22 مارس (جمعه 2 فروردین) بر روی 3 پلتفرم‌ Xbox One ،PS4 و PC در دسترس قرار می‌گیرد.

