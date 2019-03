گروه آماری NPD به تازگی گزارش ماه فوریه‌ی ۲۰۱۹ را منتشر کرده و نکات جالبی را به اشتراک گذاشته است. برخلاف تصور بسیاری از افراد، Anthem به پرفروش‌ترین بازی ماه فوریه در آمریکا تبدیل شده است. اول از هر چیز، بیایید عملکرد کلی بازار سخت افزار و نرم افزار را در ماه فوریه‌ی ۲۰۱۹ بررسی […]

گروه آماری NPD به تازگی گزارش ماه فوریه‌ی ۲۰۱۹ را منتشر کرده و نکات جالبی را به اشتراک گذاشته است. برخلاف تصور بسیاری از افراد، Anthem به پرفروش‌ترین بازی ماه فوریه در آمریکا تبدیل شده است.

اول از هر چیز، بیایید عملکرد کلی بازار سخت افزار و نرم افزار را در ماه فوریه‌ی ۲۰۱۹ بررسی کنیم:

درآمد کلی صنعت بازی‌های ویدئویی: ۱/۰۴۷ میلیارد دلار (۴ درصد بیشتر از درآمد ۱/۰۰۷ میلیارد دلاری در فوریه‌ی ۲۰۱۸)

درآمد بخش سخت افزار: ۲۷۷ میلیون دلار (۱۲ درصد کمتر از درآمد ۳۱۶ میلیون دلاری در فوریه‌ی ۲۰۱۸)

نرم افزار کنسول و رایانه‌های شخصی: ۴۵۷ میلیون دلار (۱۵ درصد بیشتر از درآمد ۳۹۷ میلیون دلاری در فوریه‌ی ۲۰۱۸)

وسایل جانبی: ۳۱۳ میلیون دلار (۶ درصد بیشتر از درآمد ۲۹۴ میلیون دلاری در فوریه‌ی ۲۰۱۸)

نرم افزار

همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، Anthem پرفروش‌ترین بازی ماه فوریه‌ی ۲۰۱۹ در آمریکا بوده است و حالا نیز دومین بازی پرفروش سال ۲۰۱۹ محسوب می‌شود. همچنین لازم به ذکر است که این عنوان هم‌اکنون رکورد دومین فروش بالا در زمان عرضه را در میان عناوین بایوور (BioWare) در اختیار دارد؛ رتبه‌ی اول مختص به بازی Mass Effect 3 است.

Jump Force جدیدترین بازی بزرگ بندای نمکو (Bandai Namco) محسوب می‌شود که برخلاف استقبال ضعیف منتقدین، جایگاه دومین بازی پرفروش فوریه‌ی ۲۰۱۹ را به خود اختصاص داده است. علاوه بر این، عنوان مبارزه‌ای کراس‌اور این شرکت هم‌اکنون چهارمین بازی پرفروش سال ۲۰۱۹ به شمار می‌آید.

Kingdom Hearts 3 نیز جایگاه سوم پرفروش‌ترین عناوین ماه فوریه‌ی ۲۰۱۹ را در اختیار دارد. Kingdom Hearts 3 در طی دو ماه اول عرضه موفق شده است تا ۸۰ درصد بیشتر از نسخه‌ی دوم سری فروش داشته باشد. ساخته‌ی اسکوئر انیکس (Square Enix) همچنان پرفروش‌ترین بازی ۲۰۱۹ در آمریکا محسوب می‌شود.

Far Cry New Dawn نیز عملکرد بسیار خوبی را از خود به جای گذاشته است. این نسخه‌ی فرعی از سری محبوب Far Cry طرفداران آمریکایی خود را راضی کرده و در جایگاه چهارم پرفروش‌ترین بازی‌های فوریه‌ی ۲۰۱۹ قرار گرفته است.

بازی Metro Exodus در رتبه‌ی هشتم این لیست دیده می‌شود. با این‌که شاهد عملکرد ضعیف‌تری نسبت به دیگر بازی‌های ماه فوریه هستیم، اما باید اعلام کنیم که فروش ماه اول این عنوان رکورد جدیدی را برای سری Metro ثبت کرده که تقریباً ۵۰ درصد بیشتر از فروش نسخه‌ی Metro: Last Light است.

اما عنوانی که غیبت آن بشدت به چشم می‌آید، بازی جدید Crackdown 3 بوده که حتی نتوانسته است تا در فهرست ۱۰ بازی پرفروش اکس‌باکس وان نیز قرار بگیرد. البته از همان اول مشخص بود که بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند تا این بازی را از طریق سرویس گیم پس تجربه کنند، اما به هر حال غیبت این عنوان اصلاً نشانه‌ی خوبی نیست.

فهرست ۲۰ بازی پرفروش ماه فوریه‌ی ۲۰۱۹:

*: فروش دیجیتالی محاسبه نشده است

^: فروش دیجیتالی رایانه‌های شخصی محاسبه نشده است

#: فروش Minecraft شامل فروش تمام نسخه‌های دیجیتالی و فیزیکی پلتفرم‌های اکس‌باکس و پلی‌استیشن می‌شود

Anthem^ Jump Force Kingdom Hearts III Far Cry New Dawn Red Dead Redemption II Resident Evil 2 2019 Super Smash Bros. Ultimate* Metro: Exodus^ NBA 2K19 Call of Duty: Black Ops IIII^ New Super Mario Bros. U Deluxe* Mario Kart 8* Grand Theft Auto V Assassin’s Creed: Odyssey The Legend of Zelda: Breath of the Wild* Minecraft# Super Mario Party* Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege Madden NFL 19^ Marvel’s Spider-Man

فهرست ۱۰ بازی پرفروش سال ۲۰۱۹:

Kingdom Hearts III Anthem^ Resident Evil 2 2019 Jump Force Red Dead Redemption II Super Smash Bros. Ultimate* Call of Duty: Black Ops IIII^ New Super Mario Bros. U Deluxe* NBA 2K19 Ace Combat 7: Skies Unknown

فهرست ۱۰ بازی پرفروش اکس‌باکس وان در فوریه‌ی ۲۰۱۹:

Anthem Jump Force Far Cry New Dawn Red Dead Redemption II Kingdom Hearts III Call of Duty: Black Ops IIII NBA 2K19 Resident Evil 2 2019 Metro: Exodus Grand Theft Auto V

فهرست ۱۰ بازی پرفروش پلی‌استیشن ۴ در فوریه‌ی ۲۰۱۹:

Anthem Jump Force Kingdom Hearts III Red Dead Redemption II Resident Evil 2 2019 Metro: Exodus Far Cry New Dawn NBA 2K19 Call of Duty: Black Ops IIII Marvel’s Spider-Man

فهرست ۱۰ بازی پرفروش نینتندو سوییچ در فوریه‌ی ۲۰۱۹:

Super Smash Bros. Ultimate New Super Mario Bros. U Deluxe Mario Kart 8 The Legend of Zelda: Breath of the Wild Super Mario Party Super Mario Odyssey Pokemon: Lets Go Pikachu Pokemon: Lets Go Eevee Splatoon 2 Minecraft

سخت افزار

نینتندو و کنسول ترکیبی خود همچنان در قلمروی سخت افزار حمکرانی می‌کنند. از نظر فروش دلاری، این شرکت بهترین ماه فوریه‌ را از سال ۲۰۱۱ تاکنون تجربه کرده است. علاوه بر این، باید اعلام کنیم که از نظر تعداد دستگاه و همچنین فروش دلاری، نینتندو سوییچ پرفروش‌ترین کنسول فوریه‌ی ۲۰۱۹ محسوب می‌شود.

اما فروش کلی سخت افزار سال به سال همچنان در حال کاهش است. در مقایسه با سال گذشته، فروش سخت افزار با ۱۲ درصد کاهش مواجه شده است. البته با توجه به فرا رسیدن سال‌‌های آخر عمر کنسول‌‌های اکس‌باکس وان و پلی‌استیشن ۴، این موضوع قابل انتظار بود.

منبع متن: gamefa