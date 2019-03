3 بازی Detroit: Become Human ،Heavy Rain و Beyond: Two Souls به پلتفرم PC خواهند آمد

دقایقی پیش در جریان رویداد GDC 2019 اعلام شد که 3گانه انحصاری‌های استودیو Quantic Dream برای پلتفرم PlayStation دیگر تنها برروی یک پلتفرم قابل بازی نخواهند بود.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Eurogamer، بنابر اعلام استودیو Quantic Dream، سه بازی Beyond: Two Souls ،Heavy Rain و Detroit: Become Human به زودی از طریق فروشگاه Epic برروی PC در دسترس خواهند بود.

با اینکه Epic جزئی از این قرارداد است، ولی نمی‌توان نتیجه‌گیری کرد که این عناوین برای همیشه در انحصار فروشگاه Epic باقی خواهند ماند. طبق گفته‌ها، این بازی‌ها تا یک سال در انصحار خواهند بود و پس از آن احتمالا برروی Steam و دیگر پلتفرم‌های فروش بازی نیز در دسترس خواهند بود.

باید دید عملکرد Quantic Dream پس از سال‌ها برروی پلتفرمی جدید چگونه خواهد بود. آخرین بازی آن‌ها یعنی Detroit: Become Human سال گذشته به صورت انصحاری برروی کنسول PS4 منتشر شد که البته نتوانست نمرات مطوبی را از سوی منتقدین دریافت کند.

یکی از بنیان‌گذاران و مدیرعامل Quantic Dream یعنی "گیمو د‌فاندومیر" (Guillaume de Fondaumiere) نیز در بیانیه‌ای درباره این تصمیم استودیو صحبت و از زحمات و پشتیبانی Sony تشکر کرد:

"ما به خاطر 12 سال همکاری خوب و خاطره‌انگیز با Sony Interactive Entertainment و تمامی بازی‌هایی که با کمک آن‌ها ساختیم، قدران و سپاس‌گذار هستیم. اکنون با بستن قراردارد و این همکاری جدید با Epic، می‌توانیم محصولات خود را در دسترس افراد بیشتری قرار داده و به بازیکنان PC اجازه دهیم از عناوین‌مان لذت ببرند. "

نظر شما دراین مورد چیست؟ لطفا دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: pardisgame