سازندگان بازی جذاب Mutant Year Zero: Road to Eden در خبری خوب اعلام کردند که این عنوان به‌زودی برروی کنسول نینتندو سوییچ نیز در دسترس قرار خواهد گرفت. همچنین تاریخ دقیق این بازی نیز مشخص شده است که در ادامه می‌توانید آن را مشاهده کنید.

بازی Mutant Year Zero: Road to Eden چندی پیش برروی پلتفرم رایانه‌های شخصی و کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان در دسترس قرار گرفت. گیم‌پلی این عنوان مهیج به گونه‌ای است که علاقه‌مندان به سبک شوتر خیلی سریع با آن ارتباط برقرار می‌کنند. در این بازی شما می‌توانید با اسلحه و شخصیت داخواه خود به مبارزه با دشمنان خود رفته و لحظات لذتبخشی را برای خود رقم بزنید.

حال در خبری جدید مطلع شدیم که Mutant Year Zero: Road to Eden علاوه‌بر پلتفرم‌های یاد شده، برروی نینتندو سوییچ نیز عرضه خواهد شد. پیش از این زمزمه‌هایی مبنی بر انتشار این بازی برروی این کنسول به گوش می‌رسید که استودیوی فانکام (Funcom) آن را تایید کرد. تاریخ رسمی انتشار این بازی روز سه‌شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸ (۲۵ ژوئن ۲۰۱۹ میلادی) است. همچنین نسخه‌ی فیزیکی و یک بسته‌ی الحاقی بزرگ نیز در آینده‌ای نزدیک در اختیار دارندگان سایر پلتفرم‌ها قرار خواهد گرفت. اگر هنوز هم با این بازی آشنایی ندارید، پیشنهاد می‌کنیم نقد و بررسی آن را از طریق این نشانی مطالعه کنید.

منبع متن: gamefa