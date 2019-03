Google تنها شرکتی نبود که در GDC 2019 حضور داشت، بلکه Nintendo نیز بازی‌های مستقلی را در برنامه‌ی Nindie معرفی کرد که به زودی بر روی کنسول Switch عرضه می‌شوند. با توجه به گزارشات و شایعاتی که درباره‌ی روابط نزدیک Nintendo و Microsoft پیچیده بودند، برنامه‌ی Nindie با معرفی شگفت‌آور Cuphead برای Switch آغاز شد؛ عنوانی که پیش از این، تنها بر روی PC و Xbox One در دسترس بود. عرضه ‌ی بازی Cuphead با آن استایل هنری که شبیه به کارتون‌های قدیمی می‌باشد، باعث خوشحالی دارندگان Switch خواهد شد. Cuphead عنوانی هاردکور و coop می‌باشد که در تاریخ 29 فروردین بر روی این کنسول منتشر خواهد شد. لازم به ذکر می‌باشد که سایر تریلرهایی که در رویداد Nindies معرفی شدند از طریق کانال آپارات پردیس‌گیم قابل مشاهده می‌باشند.

علاوه بر Cuphead، عناوین مستقل متعددی برای عرضه بر روی Switch معرفی شدند که در ادامه، آن ها را در پردیس گیم و به نقل از Dualshockers مشاهده می‌کنید.

Overland از استودیوی Finji

عنوانی در سبک بقا، اثری از سانده‌ی بازی Canabalt یعنی "آدام سالتسمن"(Adam Saltsman). بازی، داستان مسافرانی در جاده‌ای آخرالزمانی را در ایالات متحده دنبال می‌کند. Overland در پائیز 2019 منتشر می‌شود.

My Friend Pedro از استودیوهای Devolver Digital و Deadtoast

این بازی با شعار "اولین عنوانی که درباره‌ی دوستی، تصور و خیال و جدال یک مرد برای از میان برداشتن هر کسی در راهش به دستور یک موز دارای درک!" بازاریابی می‌کند. My Friend Pedro در تاریخ خرداد-تیر ماه 98 در دسترس قرار می‌گیرد.

Neo Cab از استودیوهای Fellow Traveller و Chance Agency

این بازیِ احساسی و بقا، بازیکنان را به جای شخصیت Lina قرار می‌دهد؛ آخرین انسان راننده بر روی خیابان‌های نئونی کالیفرنیا. Neo Cab در تابستان 2019 عرضه می‌شود.

The Red Lantern از استودیوی Timberline Studio

بازیکنان تلاش خواهند کرد تا به کمک 5 سگ سورتمه‌ای که می‌توانند با وسیله‌ای ژیروسکوپی کنترل شوند، در سرزمین‌های یخی آلاسکایی دوام بیاورند. The Red Lantern در سال 2019 منتشر می‌شود.

Darkwood از استودیوهای Acid Wizard Studio و Crunching Koalas

عنوانی در سبک وحشت/بقا که کمتر به جامپ‌اسکیرها تکیه کرده و بیشتر بر روی فضاسازی و تنش و اضطراب تمرکز کرده است. این بازی، جنگلی در اروپا را به تصویر می‌کشد که توسط نیروهای اهریمنی تسخیر شده است. Darkwood در تاریخ اردیبهشت-خرداد در دسترس قرار می‌گیرد.

Katana Zero از استودیوهای Devolver Digital و askiisoft

بازیکنان در نقش قاتلی به نام Dragon قرار می‌گیرند. یک اکشن پلتفرمرِ نئو نوآر که دارای اکشن سرسام‌آور و مبارزات مرگبار است. Katana Zero در تاریخ 29 فروردین عرضه می‌شود.

RAD از استودیوی Double Fine و شرکت Bandai Namco

داستان این بازی در مورد یک نوجوان می‌باشد که باید راه خود را در جهانی پسا‌آخرالزمانی پیدا کند. RAD در تابستان 2019 منتشر می‌شود.

Creature in the Well از استودیوی Flight School Studio

بازیکنان یک موجود را در میان تأسیساتی قدیمی کنترل کرده و تلاش می‌کنند که شهر سراب را از یک طوفان شن مرگبار نجات دهند. Creature in the Well در تابستان 2019 عرضه می‌شود.

Bloodroots از استودیوی Paper Cult

این عنوان دارای داستانی بسیار خشن و وسترنی می‌باشد که حول محور انتقام می‌چرخد. بازی بر روی شخصیت Mr. Wolf تمرکز کرده و بازیکنان، کامبوهای مرگبار را به کار می‌گیرند تا با دشمنان جنگیده و آن‌ها را از میان بردارند. Bloodroots در تابستان 2019 در دسترس قرار خواهد گرفت.

Pine از استودیوی Kongregate

این ماجراجوییِ جهان‌باز، شبیه به ورژن مستقل بازی The Legend of Zelda: Breath of the Wild می‌باشد. بازیکنان، کنترل شخصی به نام Hue را از جزیره‌ی Albamare در دست خواهند گرفت. زمان انتشار Pine، مرداد-شهریور 98 می‌باشد.

Super Crate Box از استودیوی Vlambeer

Nintendo در مورد آن نوشته است:"سرگرمی آنجا به پایان نمی‌رسد. Super Crate Box با حالت اختصاصی و جدید بخش چند نفره در تاریخ فروردین-اردیبهشت 98 منتشر خواهد شد."

Nuclear Throne از استودیوی Vlambeer

راه خود را در میان سرزمین‌های بی آب و علف و با جنگ‌افزارهای قدرتمند ادامه دهید. این بازی هم‌اکنون در دسترس می‌باشد.

Ultra Bugs از استودیوی Vlambeer

این عنوان نیز در ادامه‌ی سال 2019 عرضه خواهد شد.

!Swimsanity از استودیوی Decoy Games

این شوتر چند نفره که در زیر آب جریان دارد، در تابستان 2019 منتشر می‌شود.

Blaster Master Zero II از استودیوی Inti Creates

پروتاگونیست محبوب این مجموعه یعنی Jason در این بازی حضور داشته و ماموریتی جدید را به سوی فضای بیرونی ، آغاز می‌کند. این عنوان هم‌اکنون با قیمت 10 دلار دسترس می‌باشد.

Stranger Things 3: The Game از استودیوی Bonus XP

این بازی در سبک Retro با دوربین ایزومتریک بوده و وقایع فصل سوم سریال را پوشش می‌دهد و برای اولین بار در مراسم The Game Awards 2018 از آن رونمایی شد. این عنوان، همزمان با انتشار فصل سوم سریال Srangers Things یعنی 13 تیر 98 عرضه خواهد شد.

Cadence of Hyrule – Crypt of the Necrodancer feat. The Legend of Zelda از استودیوی Brace Yourself Games

عجب اسمی! این بازی، دنباله‌ی Crypt of the Necrodancer می‌باشد که گیم‌پلی آن را در محیط و حال و هوایی جدید حفظ کرده است. همچنین، کارکترهای Zelda و Link از فرنچایز The Legend of Zelda قابل بازی می‌باشند و نسخه‌ی ریمیکس آهنگ‌های کلاسیک این مجموعه نیز در بازی قرار گرفته‌اند.

همانطور که بالاتر اشاره شد، تریلر و تیزرهای بازی‌هایی که در متن قرار گرفته‌اند از طریق کانال آپارات پردیس‌گیم به این آدرس قابل مشاهده و دانلود می‌باشند. Switch پرفروش‌ترین کنسول ماه فوریه بود که جزئیات بیشتر را می‌توانید از طریق این لینک مطالعه کنید.

منبع متن: pardisgame