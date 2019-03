برندگان مراسم GDC Awards 2019 مشخص شدند؛ God of War بهترین بازی سال شد

ساعاتی پیش در مراسم Game Developers Choice Awards، بازی God of War توانست مهم‌ترین جایزه مراسم را به دست آورده و به لیست افتخارات خود اضافه کند.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از GameSpot، بازی اکشن و انحصاری کنسول PS4 یعنی God of War برای باری دیگر جایزه بهترین بازی سال را به دست آورد تا بعد از The Game Awards و DICE Awards 2019، در رویداد مهم دیگری به عنوان بهترین بازی سال انتخاب شود. از دیگر برندگان این مراسم می‌توان به Celeste برای بهترین صداگذاری، Into the Breach برای بهترین طراحی و Red Dead Redemption 2 برای بهترین تکنولوژی اشاره کرد. استودیو استرالیاییِ Mountains نیز جایزه بهترین شروع را برای بازی Florence دریافت کرد. "ایمی هنیگ"، خالق سری Uncharted نیز با جایزه یک عمر دستاورد به خانه رفت.

مدیر مراسم GDC یعنی "کیتی استرن" (Katie Stern) نیز در بیانیه‌ای در مورد مراسم و برندگان این رویداد گفت:

"مراسم The Game Developers Choice Awards بهترین و شاخص‌ترین بازی‌های سال را معرفی می‌کند و انواع مختلف بازی‌هایی که امشب برنده شدند نشان می‌دهد که صنعت بازی هم‌چنان می‌تواند دیدگاه‌هایی جدید و خلاقانه ارائه دهد. "

"تعدادی از بازی‌های مستقل نظیر Celeste ،Gris و Florence اثبات کردند که پریشانی و مشکلات شخصی و داخلی می‌توانند سبب ایجاد بازی‌های بسیار جالب و رضایت‌بخشی برای میلیون‌ها نفر شوند. در حالی که بازی‌هایی نظیر God of War و Red Dead Redemption 2 تصورات و ذهن ما را با لحظاتی تند و خشن، داستان‌هایی حماسی و جلوه‌های بصری عالی به چالش کشیدند. ما تمامی این کارها و محصولات خلاقانه را در آغوش گرفته و مفتخریم اعلام کنیم که ما این نامزدها و برندگان را به خاطر خلاقیت و کار سختی که آن‌ها را امشب به اینجا آورده، به رسمیت می‌شناسیم. "

در زیر می‌توانید لیست کامل برندگان GDC Awards 2019 را مشاهده نمایید.

بهترین صداگذاری

(Celeste (Matt Makes Games

بهترین بازی جدید یک استودیو

(Mountains (Florence

بهترین طراحی

(Into the Breach (Subset Games

بهترین بازی موبایل

(Florence (Mountains

بهترین خلاقیت

(Nintendo Labo (Nintendo EPD / Nintendo

بهترین روایت

(Return of the Obra Dinn (Lucas Pope / 3909

بهترین تکنولوژی

(Red Dead Redemption 2 (Rockstar Games

بهترین طراحی هنری

(Gris (Nomada Studio / Devolver Digital

بهترین بازی واقعیت مجازی/افزوده

(Beat Saber (Beat Games

بهترین بازی از دید مخاطبین

(Beat Saber (Beat Games

بهترین بازی سال

(God of War (Sony Santa Monica / Sony Interactive Entertainment

جایزه فرد پیشگام در صنعت بازی

Rieko Kodama (هنرمند و تهیه‌کننده شرکت Sega)

جایزه یک عمر دستاور

Amy Hennig

منبع متن: pardisgame