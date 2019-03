God of War، بهترین بازی سال از نظر مراسم GDC

بالاخره برنده‌های هر بخش از نظر مراسم GDC نیز مشخص شدند و دوباره شاهد آن هستیم که God of War به عنوان بهترین بازی سال برگزیده شده است. امروز، مراسم GDC که در شهر سانفرانسیسکو برگزار شده بود، پایان یافت و برنده‌های هر بخش نیز از نظر سازندگان، انتخاب شدند. همانند هر مراسم دیگری، بازی‌های […]

امروز، مراسم GDC که در شهر سانفرانسیسکو برگزار شده بود، پایان یافت و برنده‌های هر بخش نیز از نظر سازندگان، انتخاب شدند. همانند هر مراسم دیگری، بازی‌های فوق‌العاده‌ قدرتمندی در هر بخش نامزد شده بودند که انتخاب یکی از آنان به عنوان برترین، کار سختی بود. با این حال، بازی God of War در رقابت با بازی‌هایی همچون Red Dead Redemption 2 و Spider-Man توانست به پیروزی رسیده و لقب برترین بازی سال به نسیب خود کند. در قسمت زیر می‌توانید برنده‌ی هر بخش و رقبای مربوطه را مشاهده کنید.

بهترین آی‌پی جدید: Mountains for Florence.

بهترین صداگذاری: بازی Celeste ساخته شده توسط استودیوی مت‌میک گیمز (Matt Makes Games).

بهترین طراحی: بازی Into the Breach ساخته شده توسط استودیوی سابست گیمز (Subset Games).

بهترین بازی موبایل: بازی Florence ساخته شده توسط استودیوی ماونتین اینتراکتیو (Mountains Interactive).

بهترین داستان‌سرایی: بازی Return of the Obra Dinn ساخته شده توسط استودیوی لوکاس پاپ (Lucas Pope).

بهترین تکنولوژی استفاده شده: بازی Red Dead Redemption 2 ساخته شده توسط استودیوی راک‌استار گیمز (Rockstar Games).

بهترین جلوه‌های هنری: بازی Gris ساخته شده توسط استودیوی نومادا (Nomada Studio)و

بهترین بازی واقعیت مجازی : بازی Beat Saber ساخته شده توسط استودیوی بیت‌گیمز (Beat Games).

برنده‌ی جایزه‌ی Lifetime Achievement از نظر مراسم GDC: خانوم ایمی هنیگ (Amy Hennig).

بهترین بازی سال: بازی God of War ساخته شده توسط استودیوی سانتامونیکا (Santa Monica).

همان‌طور که می‌دانید، این مراسم جزو معتبرترین مراسم‌های موجود برای انتخاب برترین بازی سال است. سال گذشته نیز بازی The Legend of Zelda: Breath of the Wild به عنوان برترین بازی سال انتخاب شد.

منبع متن: gamefa