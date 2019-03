روز اول عید است و ما گیمرها که تمام خواسته مان از کائنات این است دید و بازدیدهای نوروزی تمام شوند تا ماراتُن بازی را شروع کنیم و به ماموریت های اصلی و فرعی مان بپردازیم. امیدوارم آذوقه ی گیمی تعطیلات خود را جمع کرده و وقت کافی را برای رسیدن به تمام بازی های […]

روز اول عید است و ما گیمرها که تمام خواسته مان از کائنات این است دید و بازدیدهای نوروزی تمام شوند تا ماراتُن بازی را شروع کنیم و به ماموریت های اصلی و فرعی مان بپردازیم. امیدوارم آذوقه ی گیمی تعطیلات خود را جمع کرده و وقت کافی را برای رسیدن به تمام بازی های عقب افتاده (!) داشته باشید. امسال عید هم گیمفا برای شما برنامه های ویژه ای تدارک دیده تا وقت هایی که بازی نمی کنید، درباره ی بازی ها بخوانید و کلاً بخش های کم اهمیت تر زندگی مانند درس خواندن، دید و بازدید و رفتن به طبیعت را بی خیال شوید! پس با ما همراه باشید!

دنیای بازی ها پر است از شخصیت های جدی و خونسرد که همواره توجه بازیبازان زیادی را به سمت خود جلب کرده اند. کاریزمای کاراکترهایی مثل مامور ۴۷، اسنیک، کریتوس، سم فیشر و اتزیو چیزی است که خیل عظیمی از گیمرها را به وجد می آورد، زیرا می توانند سناریوهایی را بازی کنند که در واقعیت امکان پذیر نیستند و از این موقعیت ها با قدرت عبور کنند. در واقع جدیت و خشم پنهان یا آشکار این افراد همواره به عنوان چهره ی دنیای بازی ها مد نظر گرفته شده، اما کاراکترهای شوخ‌ طبع تر چطور؟ جای آن ها در این دنیا کجاست؟ نکته این جاست که خشم و جدیت واکنشی است که تقریباً هر کاراکتری در موقعیت های حساس از خود بروز می دهد، اما افرادی که در این لیست آمده اند موقعیت حساس نمی شناسند و همه جا برای آن ها صحنه ای است که مانند یک استندآپ کمدین به روی آن رفته، مخاطب را می خندانند و احتمالاً اعصاب دشمنان خود را هم به هم می ریزند. این کاراکترها شاید قوی ترین کاراکترهای موجود در دنیای بازی ها نباشند، اما قطعاً روحیه ی آن ها و قدرت آن ها در به سخره گرفتن دشواری ها و سرسختی دشمنان‌شان چیزی است که هم آن ها را محبوب تر کرده و هم خاص تر. واقعاً چه چیزی بیشتر از این می تواند نمایانگر قدرت فرد باشد که در سخت ترین شرایط هم از رو نرود و شوخی کند؟

اما قبل از شروع لیست نیاز است توضیح مختصری درباره ی آن بدهم. اول از همه اینکه در این لیست خنده دار بودن بازی مد نظر نیست؛ بسیاری از بازی های خنده دار وجود دارند که یک شخصیت شوخ طبع در آن ها وجود ندارد، بلکه فضای کلی بازی خنده دار است. معیار انتخاب کاراکترها به جز شوخ طبعی و خنده دار بودن شوخی هایشان، محبوبیت آنها و شهرت‌شان به خاطر شوخ طبعی هم هست. یعنی شاید بسیاری از کاراکترها در بازی شوخی کنند، اما کاراکترهایی که در لیست آورده شده اند به صفت «شوخ طبعی» شهرت دارند. نکته ی دیگر اینکه در لیست کاراکترهایی آورده شده که در دنیای بازی ها متولد نشده اند و از فیلم و سریال و کامیک بوک به این دنیا راه پیدا کرده اند، بنابراین با اینکه در این لیست اسمشان آورده شده، اما سعی شده اولویت با کاراکترهایی باشد که در دنیای بازی ها متولد شده اند.

خب، دیگر بیشتر از این مقدمه چینی نمی کنم و می روم سراغ لیست، این شما و این ده تا از شوخ‌طبع‌ترین کاراکترهای دنیای بازی ها!

۱۰- (Gregg the Grim Reaper (Conker Series

احتمالاً بسیاری از شما نه نام دو بازی Conker’s Bad Fur Day و Conker: Live and Reloaded را شنیده اید و نه Gregg را می شناسید. البته این موضوع در نوع خود عجیب است که تعداد بسیار زیادی از گیمرها این سری را نمی شناسند، چون متای بازی اول ۹۲ است و از سایت های بزرگ دنیا امتیازهای بسیار خوبی دریافت کرده است. این بازی در سال ۲۰۰۱ منتشر شد و در کل بازی بسیار سرگرم کننده و خنده داری بود. اما این وسط یک کاراکتر با وجود کوتاهی حضورش هیچ گاه از یاد و خاطره ها پاک نمی شود و او کسی نیست به جز Gregg the Grim Reaper که در واقع فرشته ی مرگ است و در بین راه با کلی منت و غرغر به Conker کمک می کند. شوخی های او مانند شوخی های دیگر کاراکترهای این لیست نیست و نوعی شوخی طعنه آمیز دارد که در داخل غرغرهای خود آن را جای داده است. Gregg از گربه ها متنفر است (چون ۹ جان دارند و کار او را به عنوان فرشته ی مرگ سخت می کنند!) و لهجه ای بریتانیایی دارد که با شخصیت غرغرو اش کاملاً جور در می آید! او وقتی برای اولین بار Conker را ملاقات می کند در تاریکی و با صدایی کلفت مشغول صحبت است که وسط صحبت هایش بلندگو قطع می شود و مجبور می شود از تاریکی بیرون بیاید. لحظه ای که او با بد و بیراه از تاریکی بیرون می آید و قد کوتاه او را می بینید و صدای بسیار زیرش را می شنوید محال است زیر خنده نزنید. دیالوگ مربوط به گربه ها هیچ گاه از یادها نمی رود: «چند تا گربه هست که باید برم ببینم …[در حالی که در تاریکی غیب می شود با خود زمزمه می کند: ] از اون موجودات لعنتی متنفرم… اونجوری که میو میو می کنن و همه جارو کثیف می کنن، بوی تعفن شون همه ی دنیا رو برداشته…». Gregg بدون شک یکی از دوست داشتنی ترین و خنده دار ترین کاراکترهای تاریخ بازی هاست.

۹- (Guybrush Threepwood (Monkey Island Series

روزگاری که شرکت Lucas Arts برایمان بازی می ساخت یکی از بهترین دوران دنیای بازی ها بود. بازی های این شرکت همیشه جوی نرم و خنده دار داشتند که هر گیمری را عاشق ادونچر بازی می کرد. در این میان سری مانکی آیلند همیشه محبوب همه ی گیمرها بود و شخصیت گایبراش تریپوود (Guybrush Threepwood) رنگ و بوی دیگری به این سری می بخشید. گایبراش یک ماجراجوست که قصد دارد دزد دریایی شود و با اینکه دزد دریایی هم می شود، هیچ گاه کاریزمای لازم را برای خفن به نظر آمدن ندارد و هر کس که نگاهی به این بشر بیندازد شوخ طبع بودن و کمی هم ترسو بودن او را به سرعت خواهد فهمید. گایبراش با دشمنان خطرناکی در راه خود مواجه می شود و اگر فکر می کنید راه او برای از پیش رو برداشتن این دشمنان خون و خونریزی است، کاملاً در اشتباهید! او بسیار دل نازک تر از این حرف هاست و خیلی هم انسان مداراگری است و همین عدم قاطعیت او را به دلیلی نامعلوم شدیداً دوست داشتنی کرده است. شوخی های گایبراش هیچ وقت قطع نمی شوند و برای هر موقعیت حساس جوکی آماده دارد. خیلی از جاها نوع شوخی او از نوع شکستن پرده ی چهارم است. (شکستن پرده ی چهارم زمانی است که کاراکتر بازی یا فیلم با مخاطب به شکل مستقیم ارتباط برقرار کند، به نوعی که انگار خودش نیز اطلاع دارد داخل فیلم یا گیم است). او در طول بازی همواره با سازندگان خود و مکانیزم گیم پلی شوخی می کند و حتی زنگ می زند و اتفاقات بعدی را مستقیماً از استودیوی Lucas Arts می پرسد!

لی‌چاک (دشمن اصلی بازی) : «… سورپرایزی کوچیک برات دارم.»

گایبراش با بی میلی: «پوف… حتماً یه بازی جدید لوکاس آرتسه…»

۸- (The Joker (Batman Arkham Series

به جرئت می توان گفت هر کسی که به فیلم، بازی و یا کامیک بوک علاقه داشته باشد شخصیت جوکر را می شناسد. در بسیاری از عناوین دیگر هم شخصیتی به نام جوکر وجود دارد، اما اگر کسی بدون مقدمه درباره ی «جوکر» صحبت کند، همه می دانند که منظور او شخصیتی است که در عناوین بتمن وجود دارد. او یکی از پیچیده ترین شخصیت های کل تاریخ است و شاید اگر درباره ی او چندین کتاب هم نوشته شود، باز کسی نتواند به عمق تفکرات او پی ببرد. به شما پیشنهاد می دهم حتماً عنوان The Killing Joke را که یک کامیک بوک کم قطر است مطالعه کنید تا ببینید جوکر که بوده و از کجا آمده. او در ابتدا قصد داشته استندآپ کمدین شود ولی معمولاً مردم به اجراهای او نمی رفتند و یا اگر می رفتند از آن استقبال به عمل نمی آوردند، اما اکنون همه او را به عنوان یکی از شوخ ترین کاراکترهای جهان می شناسند. البته نیازی به گفتن نیست که شوخی های او از آن تیپ شوخی هایی نیستند که شما قهقهه بزنید، بلکه نوعی جنون و دیوانگی خاص در آن نهفته شده که فقط در کاراکتر جوکر می توان آن را یافت. همانطور که خودش در The Killing Joke می گوید، «دیوانگی، خروج اضطراری است»؛ او دیوانه شده تا دردهای کشیده شده اش را فراموش کند و از این جهت بسیار به کاراکتر بتمن نزدیک است. شاید به همین دلیل است که جوکر و بتمن با اینکه بزرگترین دشمنان هم هستند، اما از رقابت با یکدیگر لذت می برند، زیرا هر دوی آن ها گذشته ای تاریک دارند. اما راهی که بتمن برای مقابله با آن گذشته انتخاب کرده با راه جوکر فرق دارد؛ بتمن می خواهد با کمک کردن به انسان ها و ریشه کن کردن شر و بدی انتقام گذشته ی خود را بگیرد، در حالی که جوکر می خواهد ثابت کند انسان ها هیچ گاه عوض نمی شوند و مبارزه بی نتیجه است. جوک های تاریک جوکر و حاضرجوابی او، بدون شک او را به افسرده ترین، باهوش ترین و طنازترین فرد این لیست تبدیل می کند. جوکر را بیشتر مردم از سه گانه ی نولان می شناسند و عده ای دیگر هم او را از کارتون ها و کامیک بوک ها به خاطر دارند، به خاطر همین وقتی سخن از کاراکترهای دنیای بازی است، جوکر انتخاب اولی نیست که به ذهن می آید، برای همین هم ما او را در رتبه ی هشتم لیست قرار دادیم، اما این به معنای شوخ طبعی کمتر او نیست.

۷- (Trevor Philips (GTA V

سری Grand Theft Auto همواره حال و هوایی طنز داشته که بیشتر این طنز مربوط به وضعیت آمریکا و هرج و مرج های موجود در آن است. در هر شماره از این سری فردی وجود دارد که یا به حماقت های او بخندید یا به جوک هایش. ترور فیلیپس (Trevor Philip) جفتشان را با هم دارد! او یکی از خطرناک ترین انسان های دنیاست که می تواند خیلی راحت و بی دلیل آدم بکشد ولی در عین حال یکی از ساده بوح ترین کاراکترهای کل تاریخ بازی هاست. ارزش بسیار زیادی برای دوستی قائل است و همیشه با مایکل، دیگر کاراکتر سری، مکالمات خنده داری درباره ی گذشته شان دارد. شوخی های ترور فیلیپس از فقر فرهنگی او حاصل شده و بیشتر از اینکه هوشمندانه و با هدف باشند، هر چه را در دلش می گذرد می گوید و این موضوع همیشه مخاطب را می خنداند. منطق ترور چیزی در حد منطق ترامپ است و بسیار احساسی و ناگهانی تصمیم می گیرد، عصبانی می شود، گریه می کند و آدم می کشد! البته حرف ها و منطق او تنها چیزهایی نیستند که شما را می خنداند؛ همان طور که احتمالاً می دانید در بازی GTA V، تقریباً در هر هنگام که بخواهید، می توانید بازی را با یکی از سه کاراکتر قابل بازی پیش ببرید و هرگاه هم که بین این کاراکترها سوویچ می کنید، آن ها در حال انجام کاری هستند، برای مثال مایکل تنیس بازی می کند، فرنکلین در حال انجام بیزینس است و ترور… با عجیب ترین لباس ممکن از بالای تپه ای به پایین غل می خورد و باید قبل هرکار مواظب باشید که کله اش به جایی برخورد نکند!

کار صداگذاری بر روی این کاراکتر بر عهده ی استیون اوگ (Steven Ogg) بوده و به راستی می توان گفت بخاطر اوست که کاراکتر ترور، در میان این همه کاراکتری که تا حالا در این سری حضور پیدا کرده اند، ماندگارتر از بقیه شده است.

ترور خطاب به خاله ی فرنکلین: «بیا این رو بگیر و برو یه چیز خوب برای خودت بخر.»

خاله ی فرنکلین: «این که فقط پنج دلاره!»

ترور: «گفتم یه چیز خوب، نه یه چیز گرون!»

۶- (Duke Nukem (Duke Nukem Series

دوک ناکم، از قدیمی ترین های این لیست است. هنگامی که همه ی سازندگان سعی داشتند کاراکترهای بازی های خود را جدی تر و خشن تر بسازند، دوک ناکم جزو اولین هایی بود که شوخ طبعی خاصی داشت. البته در دو بازی اول سری دوک ناکم تقریباً ساکت بود و به رسم بازی های اول شخص آن دوران حرفی نمی زد، اما همان موقع هم به دلایل عجیبی می جنگید. در بازی اول CIA او را مامور می کند تا دنیا را از دست دانشمندی دیوانه به نام دکتر پروتون نجات دهد ولی دلیل جنگیدن دوک با او این بود که در روند پخش سریال های مورد علاقه اش وقفه ایجاد کرده بود! از شماره ی سوم به بعد بود که شخصیت دوک ناک شکل گرفت. شخصیت او ترکیبی از کله شق ترین کاراکترهای سینمای هالیوود است و عینک آفتابی او در تاریک ترین تونل ها هم از چشمش نمی افتد. او همچنین یکی از مغرورترین کاراکترهای دنیای بازی هاست که با بزرگترین اسلحه های اتوماتیک در دست به سراغ موجودات فرازمینی می رود تا دنیا را از دست آن ها نجات دهد. آخرین حضور او در عنوان Duke Nukem Forever بود که از اکثر سایت ها امتیاز بسیار کمی گرفت و اصلاً مانند بازی های قبلی این سری موفق نبود. حتماً با این توصیفات می توانید حدس بزنید شوخ طبعی دوک ناکم از کدام نوع است! اعتماد به نفس او بیش از حد است و نترس بودن و قوی بودنش هم به این ترکیب اضافه شده تا او به یک خودشیفته ی تمام عیار تبدیل شود و در هر فرصتی از خودش تعریف کند و مخاطب را بخنداند! همچنین دوک خیلی هم باحیا نیست و این موضوع شوخی های او را حتی خنده دار تر کرده است. جوک های خنده دار بسیار زیادی از او وجود دارد که هر کدام یک خطی اند و انتخاب از میان آن ها سخت است، اما این جمله بدون شک معروف ترین آن هاست:

«اومدم که یه عده رو گوشمالی بدم و آدامس بادکنکی بجوم [ مکث] … و آدامس بادکنکیم ته کشیده»!

۵- (Handsome Jack (Borderlands 2

هندسام جک را می توان ترکیب دو کاراکتر دیگر این لیست دانست، جوکر و دوک ناکم. او نه به اندازه ی جوکر تاریک است و نه مانند دوک ناکم هیکل بزرگ و بازوهای قطور دارد، اما هوش خوبش و خودشیفته بودن او توانسته از او کاراکتری به یاد ماندنی بسازد. او رهبر شرکت Hyperion است که کنترل سیاره ی پاندورا را در اختیار دارد. هندسام جک تاکید زیادی روی تیپ و قیافه ی خودش دارد و همیشه می خواهد خوشتیپ به نظر برسد که نام او نیز (جک خوشتیپ) برگفته از همین موضوع است. در حالی که او آنتاگونیست اصلی Borderlands 2 است، اما خودش اینطور فکر نمی کند و اصرار دارد که قهرمان اوست و منجی کل دنیاست و در کل اوست در مرکز جهان قرار دارد! شوخ طبعی هندسام جک از نوع گفتاری است و حرف هایی که خیلی بی پروا می زند مخاطب را بدون شک می خنداند. او خودش هم می داند که شوخ طبع است و شوخی به نوعی وسیله ای برای نشان دادن اعتماد به نفس اوست. اگر Borderlands 2 را به خاطر داشته باشید، مرحله ای که هندسام جک از شما خواهش می کند به مادربزرگش سر بزنید را هم فراموش نخواهید کرد. بعد از دو ساعت کشتن دزدهای اطراف خانه ی مادربزرگش، در آخر به داخل خانه می روید و می بینید که مادربزرگش مرده است و جک نه تنها از این موضوع ناراحت نمی شود، بلکه می گوید می خواسته از همین موضوع اطمینان حاصل کند! او از هوش سرشارش برای سواری گرفتن از بقیه ی مردم استفاده می کند و به قدری نقش خود را خوب ایفا می کند که نمی دانید هدف بعدی او چیست. این کاراکتر ماسک دار، یکی از دوست داشتنی ترین آدم بدهای دنیای بازی هاست که نه به خاطر کاریزمایش، نه به خاطر قدرتمند بودنش، بلکه به خاطر شوخ طبعی و هوش سرشارش اینقدر محبوب شده است.

هندسام جک: «منظورمو اشتباه متوجه نشید، خیلی بامزه ست که شما همه تون فکر می کنید قهرمانای این ماجراجویی کوچیک هستد، اما… نیستید! شما دزدین، شما آدمای بد هستین. و من … من اون قهرمان لعنتی ام!».

۴- (GLaDOS/Wheatley (Portal Series

انتخاب یکی از این دو شخصیت واقعاً برایم مشکل بود و از آنجایی که هر دو از یک سری هستند، تصمیم گرفتم جفتشان را در این رتبه قرار دهم. چیزی که از یک هوش مصنوعی انتظار دارید این است که «هوشمند» باشد و انسان را یاری دهد، صفتی که در هیچ کدام از این دو وجود نداشت! Wheatly که یک خنگ تمام عیار بود و بیشتر از اینکه کمکتان کند برایتان دردسر درست می کرد. جالب این بود که لهجه ی ایرلندی داشت و خیلی هم سوسول بود. اگر پورتال را بازی کرده باشید، می دانید علیرغم گیم پلی بی نظیر بازی، اگر این دو کاراکتر شما را در طول بازی همراهی نمی کردند، بازی بسیار خشک و بی مزه می شد. Wheatley کاراکتری پر حرف، دست و پا چلفتی و نرم است که در کل روند Portal 2 شما را همراهی می کند و GLaDOS هم که در Portal 1 همراه شماست، شخصیتی غرغرو، طناز و کمی هم بدجنس دارد. در پورتال ۲ می فهمید که دلیل بدجنسی و دید تاریک GLaDOS به دنیا بدرفتاری دانشمندان با او بوده است. او علاقه ی خاصی هم به گفتن دانستنی هایی دارد که به هیچ درد شما نمی خورند، آن هم در حساس ترین موقعیت های ممکن! لحن GLaDOS بر خلاف لحن Wheatley کاملاً کامپیوتری است و صدای او مانند اخبارگوهای خانم است. ترکیب شوخ طبعی و این صدا، موفق می شود شما را در هر ذو بازی تا حد دل درد بخنداند! همچنین بیایید از این واقعیت ممنون باشیم که پای این دو به دستگاه های GPS ما باز نشده است، زیرا احتمالاً با راهنمایی Wheatley سر از ناکجاباد در می آوردیم و با GLaDOS هم سر هر اشتباهی در رانندگی قرار بود سرکوفت بشنویم!

۳- (Deadpool (Deadpool

ددپول دیگر نیازی به معرفی ندارد. مخصوصاً در سال های اخیر همه با این ابرقهرمان شوخ طبع و دوست داشتنی آشنا شده اند. تنها دلیلی که او را در این لیست در رتبه ی سوم قرار دادیم، این است که سال ها بعد از انتشار کامیک و فیلم هایش، پای او به دنیای بازی ها باز شد و کمتر کسی او را برای اولین بار از بازی شناخته است. اما چه در کامیک بوک ها، چه در فیلم ها و چه در بازی او که در سال ۲۰۱۳ منتشر شد، ددپول بدون شک شوخ طبع ترین و حتی لوده ترین کاراکتر دنیاست! شما حتی ۵ دقیقه نمی توانید او را جدی ببینید و در جدی ترین شرایط هم او شوخی می کند. در واقع او بیش از هر فرد دیگری در این لیست به شوخ بودن معروف است و شوخی برای او یک سبک زندگی است. البته حق هم دارد،چرا که هر چقدر که او را می زنند، استخوان هایش را می شکنند، اعضای بدنش را می کَنند و از ارتفاع پرتش می کنند، پس از مدت کوتاهی صحیح و سالم به صحنه باز می گردد و اصلاً هم این کارها را به دل نمی گیرد! ددپول نوع خاصی از شوخ طبعی ندارد که به آن اشاره کنیم، بلکه از تمام انواع شوخی ها استفاده می کند؛ از بی خیالی در زمان مبارزه و مسخره کردن حریف های هیکلی اش گرفته تا شوخی های کلامی و ماچ کردن دشمنانش! متاسفانه تنها حضور این کاراکتر محبوب در بازی ای با نام خودش (Deadpool) است که ۶ سال پیش به بازار آمد و با اینکه این بازی شاهکار نبود، اما از آن بازی هایی است که هیچ کس نباید بازی نکرده از کنار آن رد شود! شوخی حتی در معماهای این بازی هم وجود داشت و کلاً یکی از خنده دار ترین عناوین دنیاست که می توانید آن را بازی کنید. اگر تا به حال فرصت بازی این بازی فوق العاده را نداشته اید، عید موقعیت خوبی است تا با مسخره بازی های ددپول هنگام فعال کردن بمب، همخوانی او با آهنگ آسانسور و شکستن پرده ی چهارم همراه باشید.

۲- (Dante (Devil May Cry Series

فکر کنم کسی نیست که این انتخاب برایش عجیب و غیرمنتظره باشد. دانته یکی از شوخ ترین کاراکترها در یکی از جدی ترین فرنچایزهای تاریخ است. اگر تا به حال Devil May Cry را بازی نکرده اید، باید این را به شما بگویم که بازی های این سری اصلاً خنده دار نیستند و اتفاقاً داستان بازی درباره ی باز شدن دروازه های دنیای زیرزمین و نفوذ اهریمن ها به دنیای انسانی است؛ داستانی با حال و هوای قرون وسطایی و دشمنانی وحشی و خطرناک. حتی جالب است بدانید شماره ی اول این سری ابتدا قرار بود یکی از فرنچایزهای بازی دیگر کپکام، یعنی رزیدنت اویل باشد اما سپس برنامه تغییر پیدا کرد و Devil May Cry با کارگردانی شینجی میکامی افسانه ای خلق شد. اما… نام کاراکتر دانته بدون شک با شوخی و اعصاب خردکنی عجین شده است. قدرت دانته در این است که در حساس ترین شرایط اعصاب دشمنان خود را به هم بریزد و با آن ها مثل اسباب بازی هایش رفتار کند! مهارت فوق العاده ی دانته در استفاده از اسلحه های سرد و گرم، باعث شده او با بیخیالی تمام با شیاطین مبارزه کند و بیشتر از اینکه به فکر کشتن آن ها باشد، به فکر لذت بردن از لحظه و تحقیر آن هاست. دانته عاشق پیتزا است و در شماره ی سوم سری، وقتی آرکام به اتاق او می آید و شیاطین او را به دیوار میخ می کنند، همچنان دست از خوردن پیتزا بر نمی دارد. همچنین او هیچ علاقه ای به عجله کردن و فعالیت های بدنی شدید ندارد و ممکن است اجازه دهد یک هیولا او را ببلعد و سپس از دهان او بیرون بیاید تا اینکه همان اول جاخالی دهد! نه تنها این رفتارهای او همیشه شما را سر حال می آورند، بلکه او در سخنرانی نیز متخصص است (صحنه ای که او و اگنوس در DMC 4 نمایشنامه ای مانند نمایشنامه های شکسپیر اجرا می کنند را به خاطر آورید). شوخ طبعی دانته از اعتماد به نفس زیاد و خونسردی او آمده است. در Devil May Cry 3 وقتی مری (Mary) با گلوله به او شلیک می کند، او در حالی که با خونسردی گلوله را از میان دو ابروی خون بیرون می کشد زمزمه می کند: «کم کم دارم حس می کنم شانسم در رابطه با دخترا گندیده!».

۱- (Nathan Drake (Uncharted Series

انتخاب نفر اول لیست از بین سه کاراکتر آخر جداً کار راحتی نبود، اما در نهایت این جایگاه به نیتن دریک تعلق گرفت. درست مانند Devil May Cry، بازی های سری آنچارتد هم خنده دار نیستند، اما همانطور که قبل از شروع لیست هم توضیح دادم، این لیست برای بازی های خنده دار ساخته نشده و در آن بیشتر روی قدرت شوخ طبعی کاراکتر تمرکز کرده ایم. پس از اینکه ددپول به خاطر ریشه هایش در رتبه ی سوم قرار گرفت و دانته به خاطر جدیت خاصی که در یکی دو شماره ی اول سری داشت دوم شد، فقط یک نام باقی ماند که لیست را با او به پایان ببریم و آن نام نیتن دریک است. واقعاً نمی توانم تصور کنم که چهار شماره ی اصلی آنچارتد بدون شوخی های نیتن دریک چقدر تفاوت می کردند. منظورم را اشتباه متوجه نشوید، آنچارتد بازی بی نظیری است که حتی اگر هیچ کاراکتری در آن صحبت هم نمی کرد، باز این سری می توانست یکی از بهترین اکشن ادونچرهای تاریخ شود، اما این روحیه ی بسیار بالای نیتن و صداپیشگی بی نظیر (حتی کم نظیر هم نه، واقعاً بی نظیر) نولان نورث بود که این شخصیت را اینقدر محبوب کرد و در بین معروق ترین و محبوب ترین کاراکترهای تاریخ جای داد. البته گویا شوخ طبعی کلاً در خون خانواده ی دریک وجود دارد و وقتی در آنچارتد ۴، سم دریک، برادر نیتن وارد ماجرا می شوید می بینید او هم چیزی از نیتن در شوخ طبعی کم ندارد. به جز این دو، کلویی فریزر، دیگر پروتاگونیست سری هم حاضرجوابی و چرب زبانی خاصی دارد. شوخی در بین عناوین ماجراجویی همیشه رایج بوده و هست، اما نیتن دریک موفق شد آن را به مرحله ای جدید ببرد. او نیز مانند دانته هیچ موقعیت حساسی نمی شناسد و در شرایط سخت شوخی می کند.

[نیتن دریک در حالی که می خواهد از هواپیمای آتش گرفته بیرون بپرد ]: «تا پنج میشماری، بعدش طنابو می کشی، مگه چقد می تونه سخت باشه؟» [به بیرون پرتاب می شود ]… «آاااااا !! یک‌دو‌سه‌چهار‌پنج!».

این ها انتخاب های ما برای عنوان شوخ‌طبع‌ترین کاراکترهای دنیای بازی بودند. مطمئناً کاراکترهایی مثل نرو (Devil May Cry)، کلویی فریزر (Uncharted) و پیراهن گل گلی مکس پین در مکس پین ۳ (!) هم می توانستند در این لیست باشند ولی سعی کردیم به هر فرنچایز، یک شخصیت را اختصاص دهیم. و اما… انتخاب های شما چیست؟ آیا دوست داشتید نام فرد دیگری را هم در این لیست ببینید؟ با کدام کاراکترهای لیست کاملاً موافق هستید؟ با ما در میان بگذارید!

منبع متن: gamefa