چندی پیش بود که شایعه‌ای مطرح شد مبنی بر اینکه Microsoft قصد دارد تا مدل بدون دیسک درایو کنسول Xbox One S را به بازار عرضه کند. اسم رمزی این کنسول Xbox Marvick و زمان انتشار آن، سال 2019 بود. حال به گزارش پردیس گیم و به نقل از Windowscentral، این وبسایت اطلاعاتی را در مورد این کنسول که Xbox One S All-Digital edition نامیده می‌شود، دریافت کرده است؛ از جمله زمان انتشار و محتویات آن. از ابتدا شایعه شده بود که Marvick نام رمزی کنسول بدون دیسک Xbox One بوده و کاملا برای بازی‌های دیجیتالی طراحی شده است. همچنین، به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده بود که پیش‌خریدِ آن برای اوسط ماه April (اواخر فروردین 1398) در دسترس و زمان عرضه‌ی عمومی، اوایل ماه May (اردیبهشت 1398) باشد. اکنون، اطلاعات Windowscentral نشان می‌دهند که زمان دقیق عرضه‌ی این کنسول، 17 اردیبهشت 98 می‌باشد.

طراحی Xbox One S All-Digital edition شبیه به ورژن بدون دیسک درایو و دکمه‌ی Eject کنسول Xbox One S است. عکسی که وبسایت Windowscentral(تصویر بالا) دریافت کرده است، نشان می‌دهد که حافظه‌ی این کنسول 1TB بوده و کد دانلود ورژن دیجیتالی بازی‌های Forza Horizon 3، Sea of Thieves و Minecraft در باندل این کنسول جای گرفته‌اند. البته هنوز خبری از اشتراک رایگان Xbox Game Pass برای این کنسول نیست. اطلاعات Windowscentral مشخص می‌کنند که All-Digital edition پایین‌ترین قیمت خرید را بین نسخه‌های مختلف Xbox One دارد؛ هر چند که قیمت دقیق آن تأیین نشده است.

به نظر می‌رسد که Microsoft مایل می‌باشد تا All-Digital editio را به عنوان یکی از اعضای خانواده‌ی Xbox One معرفی کند، نه جایگزینی برای نسخه‌های دارای دیسک درایو مثل Xbox One S و Xbox One X. ظاهرا، این شرکت قصد ندارد تا دیسک‌های بلوری را فراموش کند؛ شایعه شده است که Xbox Scarlet در 2 ورژن بدون دیسک درایو و همراه با آن، عرضه خواهد شد.

از اخبار مربوط می‌توان به شایعه: کنسول نسل بعدی XBOX احتمالا دارای موتور داخلی پردازشگر فیزیک خواهد بود، اشاره کرد.

منبع متن: pardisgame