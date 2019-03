با نمرات و نقدهای Sekiro: Shadows Die Twice همراه باشید

کمتر از 24 ساعت به عرضه Sekiro: Shadows Die Twice باقی مانده و نمرات و نقدهای این عنوان مورد انتظار در حال انتشار است.

Sekiro: Shadows Die Twice جدیدترین عنوان بزرگ From Software است. در این بازی، From Software ریشه‌های نقش آفرینی سری Soulsborne را در عنوانی تک قهرمانی با رویکرد اکشن ترکیب کرده است. در Sekiro دیگر نمی‌توانید شخصیت دلخواه خود را خلق کنید، یا اینکه امتیازهایی که بدست آورده‌اید را صرف ارتقا مجموعه‌ای از ویژگی‌های مختلف کنید. در این اکشن جذاب، بیشتر وقت شما صرف تسلط یافتن بر تکنیک‌های دفع حمله و مکانیک استقرار (که جایگزین نوار استقامت شده) می‌شود.

به گزارش پردیس‌گیم، در ادامه خواهیم دید که ریسک‌های From Software در عنوان جدید خود تا چه اندازه جواب داده و اینکه آیا این استودیو خوش نام در قدم بعدی خود نیز موفق عمل کرده است یا خیر.

IGN 9.5

"Sekiro: Shadows Die Twice فرمول گیم پلی From Software را با ارائه یک ماجراجویی اکشن مخفی کاری بی‌نقص، که طبیعتا در مبارزات خود بر مهارت و دقت تاکید دارد، به تکامل رسانده است. بازی در مرز میان مخفی کاری حساب شده و صبورانه و مبارزات تن به تن سرعتی با تهدیدات زمینی و هوایی حرکت می‌کند."

"ابزار خلاقانه و انعطاف پذیر آن توسط تجربه متمرکزتری پشتیبانی می‌شود که برخی از احساسات بیش از حد مرموز From Software را بدون آنکه ذره‌ای از حال و هوای رمز آلود خود را از دست بده، حذف کرده است. Sekiro عنوان شگفت انگیز جدیدی است که از ترکیب ایده‌هایی آشنا شکل گرفته و می‌تواند در کنار پیشینیان، بر روی پای خود بایستد."

Game Informer 9

"سفری چالش برانگیز به دنیایی عجیب و شگفت آور که شما را برای رسیدن به موفقیت مجبور به یادگیری و تسلط یافتن بر سیستم مبارزه مجازاتگر خود می‌کند. با این حال، اینجا با وجود مرگ‌های مأیوس کنند و بی‌شمار، هیجان لذت‌بخش پیروی شما را وادار به ادامه دادن می‌کند. Sekiro یکی از سخت‌ترین عناوینی است که تاکنون تجربه کرده‌ام، اما برای آنهایی که به دنبال ماجراجوی، اکتشاف و درک واقعی یک فانتزی نینجایی هستند تحمل این سفر چالشی ارزش رسیدن به خواسته‌هایشان را دارد."

Gameblog.fr 9

"Sekiro عنوانی بی نظیر با مبارزات فوق‌العاده، مجموعه‌ای از اکتشافات و طراحی بسیار هنرماندانه است. عنوانی که باید تجربه کرد."

COGconnected 8.8

"در مجموع، دوست دارم بیشتر و بیشتر Sekiro را تجربه کنم هر چند که در این تجربه خیلی هم حرفه‌ای نشده‌ام. بازی تجربه Soulsborne را با اضافه کردن مکانیک‌های حرکتی و مبارزه‌ای درگیر کننده و روایت داستان در دنیایی زیبا و پر از شخصیت‌های عجیب غریب و دشمنان چالش برانگیز، به تکامل رسانده است. هیجان زده‌ام که برای بار دوم بازی را شروع کنم و در عین اینکه مهارت‌های مبارزاتی و نینجایی خودم را ارتقا می‌دهم، همه مکان‌ها و باس‌هایی که در تجربه اولیه از دست دادم را هم پیدا کنم."

Hardcore Gamer 8

"با تکیه بر زیبایی شناسی ژاپنی، Sekiro: Shadows Die Twice همه چیزایی که تبدیل کردن یک ساخته ویژه From Software به عنوانی عالی و بی نقص و چیزی که طرفداران دوستش داشته باشند، لازم است را ترکیب کرده است. مرگ ممکن است جزء جدا نشدنی Sekiro: Shadows Die Twice باشد اما ارزشش را دارد که پس از هر بار مردن، دوباره بلند شوید."

متای بازی در Metacritic براساس 10 نقد: 90

منبع متن: pardisgame