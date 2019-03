همان‌طور که می‌دانید، بازی Cuphead قرار است برروی کنسول ترکیبی نینتندو عرضه شود. شاید این موضوع کمی غافلگیر کننده باشد اما ظاهراً مایکروسافت قصد دارد عناوین بیشتری را برای نینتندو سوییچ منتشر کند. شرکت مایکروسافت در طی پنل GDC خود اعلام کرد که باید منتظر انتشار بازی‌های بیشتری برای نینتندو سوییچ باشیم. همان‌طور که می‌دانید، […]

همان‌طور که می‌دانید، بازی Cuphead قرار است برروی کنسول ترکیبی نینتندو عرضه شود. شاید این موضوع کمی غافلگیر کننده باشد اما ظاهراً مایکروسافت قصد دارد عناوین بیشتری را برای نینتندو سوییچ منتشر کند.

شرکت مایکروسافت در طی پنل GDC خود اعلام کرد که باید منتظر انتشار بازی‌های بیشتری برای نینتندو سوییچ باشیم. همان‌طور که می‌دانید، از مدت‌ها قبل شایعه شده بود که نینتندو و مایکروسافت در حال همکاری با یکدیگر هستند و پورت عناوین Cuphead و Ori and the Blind Forest به زودی معرفی خواهد شد. پس با توجه به توضیحات مایکروسافت و تائید عرضه‌ی بازی Cuphead برای نینتندو سوییچ، به نظر می‌رسد که باید منتظر معرفی رسمی نسخه‌ی نینتندو سوییچ Ori and the Blind Forest باشیم.

البته نکته‌ی جالب دیگری که مایکروسافت به آن پرداخت، این بود که آن‌ها در حال حاضر قصد ندارند کیت توسعه‌ی نرم افزاری اکس‌باکس لایو را برای نینتندو سوییچ ارائه دهند. البته همان‌طور که می‌دانید، بازی‌های Cuphead و Minecraft از این سرویس استفاده کرده و از اچیومنت‌ها نیز پشتیبانی می‌کنند. به نظر می‌رسد که مایکروسافت قصد دارد تا فعلاً این سرویس را به طور جداگانه برروی بازی‌های خود اعمال کند.

نظر شما چیست؟ به نظر شما شاهد معرفی چه بازی‌هایی خواهیم بود؟

منبع متن: gamefa